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Сили ППО збили 5 "Шахедів", якими росіяни атакували вночі Дніпропетровщину

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Окупанти другу ніч поспіль атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Другу ніч поспіль росіяни атакували регiон дронами-камікадзе.

Другу ніч поспіль наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих "Шахедів", що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Над Дніпропетровщиною збито 5 "Шахедів", Нікопольщину окупанти тричі накрили вогнем з важкої артилерії. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Цікаво - а що було-б, якби ЗСУ почала "товкти" зараз по російській цивільній енергоструктурі? Якщо вони власні військові об"єкти захистить не здатні? Це ж треба - поставить бюджет держави на службу ВПК, десятки років нарощувать військові м"язи, і за рік "просрать" усе "нарощене! Другий тиждень у Екібастузі (вугільному центрі Сибіру) немає тепла! При "мінусових температурах" І це при тому, що туди не летять ніякі ракети!
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30.12.2022 07:52 Відповісти
Як експеримент було би непогано щось там бомбанути. І поставити кацапів перед фактом-"ще щось прилетить від них по цивільних об'єктах-ми теж продовжимо".Яка була би реакція? Бо москалів треба бити їхніми ж методами!
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30.12.2022 07:59 Відповісти
В тому-то й справа що ми чисто з моральних причин не можемо собі цього дозволить Бо тоді ми нічим не будемо відрізняться від кацапні Ти ж бачиш що вони "смердіж" уміють роздувать Вони десятками років будували свою інформаційно-пропагандистську систему в Європі І вона доволі ефективно працює
Коли йшли засідання Нюрнберзького трибуналу то з обвинувачення виключалися пункти порушення яких вчинялися і союзниками Наприклад - розстріл екіпажів надводних кораблів та підводних човнів які рятувалися при їх потопленні Почали це робить німці (хоча Конвенція це прямо забороняла) Ну а потім цим же зайнялися і союзники В результаті Деніц уникнув петлі у Нюрнберзі
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30.12.2022 08:09 Відповісти
Просто молодцы. Силам ПВО в Украине можно только аплодировать стОя. Кацапы сделали ставку на разрушение энергосистемы, но ресурсы, которые они в это вкладывают , не сопоставимы с тем, что они достигают.
Но все равно, чтобы решить проблему, надо не только сбивать ракеты и дроны, но и уничтожать и ракетоносители, склады, а также производственные предприятия на территории параши.
Нужно высокоточное оружие с дальним радиусом поражения
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30.12.2022 07:59 Відповісти
Над Дніпропетровщиною збили 5 дронів. Над Запоріжчиною теж 5.
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30.12.2022 09:04 Відповісти
 
 