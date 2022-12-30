Сили ППО збили 5 "Шахедів", якими росіяни атакували вночі Дніпропетровщину
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Окупанти другу ніч поспіль атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Другу ніч поспіль росіяни атакували регiон дронами-камікадзе.
Другу ніч поспіль наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих "Шахедів", що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах", - йдеться в повідомленні.
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Коли йшли засідання Нюрнберзького трибуналу то з обвинувачення виключалися пункти порушення яких вчинялися і союзниками Наприклад - розстріл екіпажів надводних кораблів та підводних човнів які рятувалися при їх потопленні Почали це робить німці (хоча Конвенція це прямо забороняла) Ну а потім цим же зайнялися і союзники В результаті Деніц уникнув петлі у Нюрнберзі
Но все равно, чтобы решить проблему, надо не только сбивать ракеты и дроны, но и уничтожать и ракетоносители, склады, а также производственные предприятия на территории параши.
Нужно высокоточное оружие с дальним радиусом поражения