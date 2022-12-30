Сили ППО збили 5 "Шахедів", якими росіяни атакували вночі Дніпропетровщину

Окупанти другу ніч поспіль атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Другу ніч поспіль росіяни атакували регiон дронами-камікадзе.



Другу ніч поспіль наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих "Шахедів", що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах", - йдеться в повідомленні.

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