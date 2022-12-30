Минулої доби росіяни убили 1 мирного мешканця Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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За 29 грудня росіяни убили 1 цивільного жителя Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 29 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами на Донеччині, — у Бахмуті", - йдеться в повідомленні.
Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар30.12.2022 10:15 Відповісти Мені подобається 2
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