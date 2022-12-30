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Новини За кордономВійна в Україні
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Надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру, - генсек НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликає Німеччину та інші країни Альянсу продовжити постачання зброї Україні, бо це є найшвидшим шляхом до миру.

Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", - заявив Столтенберг.

Також він заявив, що вважає українські атаки на військові об'єкти в Росії абсолютно законними.

"Кожна країна має право захищати себе. Україна теж", - сказав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін хоче не миру, а паузу для перегрупування, - Столтенберг

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він надання Україні ракет середньої дальності, Столтенберг сказав, що "існує постійний діалог між союзниками та з Україною щодо конкретних систем".

Він також зазначив, що раніше союзники по НАТО вже постачали Україні системи далекобійності. До них відносяться ракетні установки HIMARS, далекобійна артилерія та безпілотники.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Хочеш миру - готуйся до війни, а не катай асфальт.
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30.12.2022 09:10
+10
Зеля в Золотому з вчителями-колаборантами.
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30.12.2022 09:22
+6
Прозрів на 10 місяць війни.
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30.12.2022 09:11
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Шлях до миру- зброя.
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30.12.2022 09:08 Відповісти
Хочеш миру - готуйся до війни, а не катай асфальт.
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30.12.2022 09:10 Відповісти
Да і війна уже шла, а не розводняки Золотого.
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30.12.2022 09:15 Відповісти
Зеля в Золотому з вчителями-колаборантами.
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30.12.2022 09:22 Відповісти
Да-да! Но, нет!)
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30.12.2022 09:08 Відповісти
Золотые слова да ещё бы в уши сомневающимся .
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30.12.2022 09:09 Відповісти
Прозрів на 10 місяць війни.
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30.12.2022 09:11 Відповісти
Не знаю це прозрiння чи просто пи.дiння.
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30.12.2022 09:13 Відповісти
))Скоріше останне)
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30.12.2022 10:41 Відповісти
Заклики вже лишні -- тре казати - в Украіну вже идуть 200 танків ракетні установки Хімарс .
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30.12.2022 09:11 Відповісти
Із Різдвом Христовим я усіх вітаю!
Прочитати хочу вам лист до Миколая

"За минулий подарунок дякую уклінно
Те що я тоді просив виконав сумлінно

Розібрався досконало ти в моїм бажанні
ЗСУ такі як треба - сильні та незламні

А тепер нове бажання вислухай уважно
Єдності народу хочу ... хоч це дуже важко

Щоб як прадіди і діди через глупі чвари
Незалежність і Вкраїну знову не втрачали

Тож нехай народе мій нині буде дружний

...і іще додай усе що просив Залужний

P.S.
Мир і спокій на планеті в тебе не прошу
З цим чудово розберуться хлопці з ЗСУ" ...
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30.12.2022 10:01 Відповісти
Ваша русофобія все ще недостатня!Більше зброї,******** і різної!👍
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30.12.2022 10:34 Відповісти
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30.12.2022 10:55 Відповісти
Ну нарешті Столтенбергу знайшли достойного лікаря від анурезму та діареї....!!!
Тепер ще треба лікаря до МАКІТРИ, що зміг би збільшити кількість смальцю в ній...!!!
Так подивишся за 1-3 місяці і ДОСТОЙНИКОМ стане і перестане хвилюватися, бути занепокоєним, перестрашеним і ходити під себе...!!!
У СТРАХУ великі очі, але і це виліковне, коли змінити окуляри і у іншому кольорі побачити СВІТ...!!!
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30.12.2022 12:47 Відповісти
Якби це не бісило Офіс Президента, але наші західні партнери дуже часто говорять словами Порошенка, якого якраз влітку влада дуже не хотіла випускати з України, організувавши шоу на кордоні.

Якщо використовувати термінологію провладних та, так званих, "пазітівних" блогерів, то Порошенко кожного разу закордон "втікав" з користю для України.
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30.12.2022 16:33 Відповісти
П. О. Порошенко звітуєза 2022 рік:
https://youtu.be/ompAEufvFjM
Від себе з гордістю добавлю,що в тій допомозі для ВСУ є і моя частка.
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30.12.2022 16:36 Відповісти
 
 