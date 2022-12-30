Надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру, - генсек НАТО
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликає Німеччину та інші країни Альянсу продовжити постачання зброї Україні, бо це є найшвидшим шляхом до миру.
Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", - заявив Столтенберг.
Також він заявив, що вважає українські атаки на військові об'єкти в Росії абсолютно законними.
"Кожна країна має право захищати себе. Україна теж", - сказав Столтенберг.
Відповідаючи на запитання, чи підтримує він надання Україні ракет середньої дальності, Столтенберг сказав, що "існує постійний діалог між союзниками та з Україною щодо конкретних систем".
Він також зазначив, що раніше союзники по НАТО вже постачали Україні системи далекобійності. До них відносяться ракетні установки HIMARS, далекобійна артилерія та безпілотники.
Будь ласка, зачекайте...
Прочитати хочу вам лист до Миколая
"За минулий подарунок дякую уклінно
Те що я тоді просив виконав сумлінно
Розібрався досконало ти в моїм бажанні
ЗСУ такі як треба - сильні та незламні
А тепер нове бажання вислухай уважно
Єдності народу хочу ... хоч це дуже важко
Щоб як прадіди і діди через глупі чвари
Незалежність і Вкраїну знову не втрачали
Тож нехай народе мій нині буде дружний
...і іще додай усе що просив Залужний
P.S.
Мир і спокій на планеті в тебе не прошу
З цим чудово розберуться хлопці з ЗСУ" ...
Тепер ще треба лікаря до МАКІТРИ, що зміг би збільшити кількість смальцю в ній...!!!
Так подивишся за 1-3 місяці і ДОСТОЙНИКОМ стане і перестане хвилюватися, бути занепокоєним, перестрашеним і ходити під себе...!!!
У СТРАХУ великі очі, але і це виліковне, коли змінити окуляри і у іншому кольорі побачити СВІТ...!!!
Якщо використовувати термінологію провладних та, так званих, "пазітівних" блогерів, то Порошенко кожного разу закордон "втікав" з користю для України.
https://youtu.be/ompAEufvFjM
Від себе з гордістю добавлю,що в тій допомозі для ВСУ є і моя частка.