Надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру, - генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликає Німеччину та інші країни Альянсу продовжити постачання зброї Україні, бо це є найшвидшим шляхом до миру.

Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", - заявив Столтенберг.

Також він заявив, що вважає українські атаки на військові об'єкти в Росії абсолютно законними.

"Кожна країна має право захищати себе. Україна теж", - сказав Столтенберг.

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Відповідаючи на запитання, чи підтримує він надання Україні ракет середньої дальності, Столтенберг сказав, що "існує постійний діалог між союзниками та з Україною щодо конкретних систем".

Він також зазначив, що раніше союзники по НАТО вже постачали Україні системи далекобійності. До них відносяться ракетні установки HIMARS, далекобійна артилерія та безпілотники.