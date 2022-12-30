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Минулої доби росіяни обстріляли три громади на Миколаївщині

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миколаївщина

У четвер 29 грудня російські війська обстрілювали Коблівську, Очаківську та Воскресенську громади Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім за інформацією районних військових адміністрацій, передає Цензор.НЕТ.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах область минулий день та ніч минули відносно спокійно.

Проте у Миколаївському районі 29 грудня були обстріли:

  • О 09:30 внаслідок ракетного обстрілу зруйновано складське приміщення приватного підприємства в одному з населених пунктів Коблівської громади. Постраждалих немає.
  • О 10:13, 10:27 та 14:00 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та портовій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає.
  • О 14:30 та 14:40 після ракетного обстрілу в населеному пункті Воскресенської громади пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Постраждалих немає.

Також читайте: Ворог бив із артилерії по акваторії Очаківської громади, - Кім

Автор: Наталя Джума
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А на Запоріжчині обстріляли Токмацьку, Мирненську та Степнянську громади.
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30.12.2022 09:15 Відповісти
 
 