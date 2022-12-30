В РФ помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв "Ангара" Нестеров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв "Ангара" 73-річний Володимир Нестеров.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Нестеров з 2005 по 2012 рік очолював російський державний космічний науково-виробничий "Центр імені Хрунічева", де розробляли ракети-носії сімейства "Протон" і розгінні блоки до них. Після цього він керував проєктом створення ракети-носія "Ангара", запущеним у 2014 році.
Після випробувань Нестеров звільнився з центру, мовляв, вважав своє завдання виконаним. Втім, згодом конструктора звинуватили у розтраті 5,3 млрд руб.
Смерть Нестерова продовжує марафон смертей російських чиновників і топменеджерів. Так, 24 грудня пішов з життя Олександр Бузаков - керівник будівництва підводних човнів, з яких обстрілювали Україну. А 25 грудня помер колишній головнокомандувач російськими Сухопутними військами Олексій Маслов.
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