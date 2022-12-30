УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
19614 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
12 948 41
ракети (2810) Росія (47229) смерть (6552)

В РФ помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв "Ангара" Нестеров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нестеров

У Росії помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв "Ангара" 73-річний Володимир Нестеров.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Нестеров з 2005 по 2012 рік очолював російський державний космічний науково-виробничий "Центр імені Хрунічева", де розробляли ракети-носії сімейства "Протон" і розгінні блоки до них. Після цього він керував проєктом створення ракети-носія "Ангара", запущеним у 2014 році.

Після випробувань Нестеров звільнився з центру, мовляв, вважав своє завдання виконаним. Втім, згодом конструктора звинуватили у розтраті 5,3 млрд руб.

Також читайте: Російський ковбасний олігарх і місцевий депутат від "Єдиної Росії" Антов випав з вікна в Індії

Смерть Нестерова продовжує марафон смертей російських чиновників і топменеджерів. Так, 24 грудня пішов з життя Олександр Бузаков - керівник будівництва підводних човнів, з яких обстрілювали Україну. А 25 грудня помер колишній головнокомандувач російськими Сухопутними військами Олексій Маслов.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Чомусь на пітьмі стовпи ВПК мруть як мухи, а в Україні різні богуслаєви живіші за живих.
показати весь коментар
30.12.2022 10:10
+15
73 года, не мог умереть так рано и вообще в рашке продолжительность жизни 120 лет
показати весь коментар
30.12.2022 10:05
+15
Земля тебе стекловатой
показати весь коментар
30.12.2022 10:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
73 года, не мог умереть так рано и вообще в рашке продолжительность жизни 120 лет
показати весь коментар
30.12.2022 10:05 Відповісти
Земля тебе стекловатой
показати весь коментар
30.12.2022 10:06 Відповісти
С вашего разрешения дополню - собаками обоссанной стекловатой!
показати весь коментар
30.12.2022 14:38 Відповісти
Думав Максим, але все одно х... з ним ...
показати весь коментар
30.12.2022 10:08 Відповісти
Наверное естественно умер?
показати весь коментар
30.12.2022 10:50 Відповісти
Чомусь на пітьмі стовпи ВПК мруть як мухи, а в Україні різні богуслаєви живіші за живих.
показати весь коментар
30.12.2022 10:10 Відповісти
загадочная руская душа
показати весь коментар
30.12.2022 10:12 Відповісти
недавно якісь два рашкинські потси здохли,десь в Індії ..один здох від сердечного приступу, а другий через два дні ,сягонув з вікна..совпадєніє?-нє думаю
показати весь коментар
30.12.2022 10:11 Відповісти
Земля металлом!
показати весь коментар
30.12.2022 10:11 Відповісти
"Ну і "сложного" нічого немає ...", прийдуть молоді типу Бопасова і будуть робити все по новому - не тільки півники і зайці, а й ракети з лайна
показати весь коментар
30.12.2022 10:13 Відповісти
кацапи быльше не космічна держава. То що там лишилось дещо на пару супутників - питання часу. Нового вони нічого не зроблять вважаючи на санкції. Не допомогли в космосі ні прапори пабєди, ні ікони кацапських "святих", Антифриз з МКС витікає, Карл!!!
показати весь коментар
30.12.2022 10:51 Відповісти
Неинтересно! Все бывшие какие-то.
Вот если бы мор напал на действующих - айфончика-алкаша, мишустина, кириенку, шойгу или кукареку-пригожина!.. А праздником было бы, если б само х@йло перекинулось!!!
показати весь коментар
30.12.2022 10:13 Відповісти
В росії все по-чесному - всі стоять в черзі. Черга просувається. Так шо все буде
показати весь коментар
30.12.2022 16:26 Відповісти
Ну, можливо Нєстєрову і накинули петельку, але до пілотажу то вже не має відношення.
показати весь коментар
30.12.2022 10:14 Відповісти
Там скрізь діди маразматики які застрягли в срср (ну а що, уй стояв, були часи): путін, патрушев, шойгу
показати весь коментар
30.12.2022 10:14 Відповісти
Ракета Ангара. Всего три пуска. Ракета, которой скорее нет, чем есть.
показати весь коментар
30.12.2022 10:16 Відповісти
"мовляв, вважав своє завдання виконаним..." Так спи*дити 5 лярдiв бабла- це у кацапiв завжди й було головним завданням у життi..
Малароси з ОП тежтягнуться за своiми вчителями...

показати весь коментар
30.12.2022 10:41 Відповісти
Як правило, на такі посади вилазять ср@колизи, а не справжні конструктори. Ми вже мали в себе такого: "кучма" називається. Теж доріс до директора. Але в конструкторському плані був абсолютним нулем.
показати весь коментар
30.12.2022 10:19 Відповісти
Зато як душевно цей рижий мудак під гітару співав "Два кольори".😉
показати весь коментар
30.12.2022 12:19 Відповісти
Ляпу,ляпу,мабуть до директора десь 35 років двірником працював.
показати весь коментар
30.12.2022 13:06 Відповісти
Парторгом. Майже двірник. Тільки засмічував, а не прибирав, людські душі. Починав конструктором. Але потім був висунутий на партійну роботу. Відкрию Вам секрет, бо сам є конструктором: на партійну роботу при совку висувалися ті, кого хотіли позбутися конструкторські колективи -- профнепридатних.
показати весь коментар
30.12.2022 13:10 Відповісти
Здоровья и хорошего настроения новопрестваленному в Ад!
показати весь коментар
30.12.2022 10:21 Відповісти
А рогозіну останнє попередження. Поранення в сідниці, сумісне з яйцями
показати весь коментар
30.12.2022 10:22 Відповісти
..не трож рогозю,ему тяжело,яйки от быка пришили,никак привыкнуть не может
показати весь коментар
30.12.2022 10:49 Відповісти
Та ну! Подвигається? Його чекає пахова грижа?
показати весь коментар
30.12.2022 11:32 Відповісти
Пора вже путлєру піти до раю , про який він мріє
показати весь коментар
30.12.2022 10:24 Відповісти
У нього свій рай, в аду!
показати весь коментар
30.12.2022 11:04 Відповісти
Непогана тенденція.
показати весь коментар
30.12.2022 10:25 Відповісти
На совісті таких виродків тисячі загиблих мирних жителів. Пішов прямою дорогою до пекла
показати весь коментар
30.12.2022 10:28 Відповісти
Здох головний пиротехнік підорашки
показати весь коментар
30.12.2022 10:34 Відповісти
...вамздец подкрался незаметно ..Сьел мож чтото....эта падла мног нагадила по миру
показати весь коментар
30.12.2022 10:48 Відповісти
..несмотря на темпы утилизации элитных лохов-терпил, посланники хйла пока что успевают убирать за собой "кирпичи и скотч"
показати весь коментар
30.12.2022 10:49 Відповісти
А в Бразилии умер легенда Мирового футбола знаменитый Пеле...
Вечная память кудеснику мяча...
показати весь коментар
30.12.2022 10:53 Відповісти
Заполняются вип-ложи на концерте Кобздона. Это, хорошо.
показати весь коментар
30.12.2022 11:06 Відповісти
Национальность руSSkий придумал таваристч Сралин в 1932 году..до этого были только великороссы..и выезжая за бугор так было написано в документах того времени....
Сказки мазолейные закончились...🦍🦍👹👹
показати весь коментар
30.12.2022 11:10 Відповісти
Похоже в россии таки начинается новый 37г. В добрый путь, товарищи.
показати весь коментар
30.12.2022 11:29 Відповісти
Он не только слишком много знал но и много стырил.
показати весь коментар
30.12.2022 12:16 Відповісти
Його душа, на шляху до пекла, має виконати хочаб одну петлю Нєстєрова!
показати весь коментар
30.12.2022 12:43 Відповісти
меньше дерьма от рашки исходить будет
показати весь коментар
30.12.2022 14:18 Відповісти
Стикс сейчас его по Ангаре сплавляет!
показати весь коментар
30.12.2022 14:39 Відповісти
 
 