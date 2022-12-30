УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
19614 відвідувачів онлайн
Новини Події
814 10
війна (56511) зерно (1235) корабель (1421) Сомалі (12)

Судно NEVA з гуманітарним вантажем української пшениці прибуло до Сомалі

Новини Цензор.НЕТ Події

зерно

Судно NEVA – третє судно в рамках програми "Зерно з України" прибуло до порту призначення. На його борту 25 тис. тонн продовольчої пшениці. Це частина гуманітарної допомоги від України для Ефіопії та Сомалі, які перебувають на межі голоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства інфраструктури України.

"Ми всі є свідками масового голоду на африканському континенті. На жаль, все більше країн не можуть дозволити достатньої кількості продовольства для забезпечення потреб власних народів. Ми впевнені, що ця партія українського зерна стане новим кроком для тривалої співпраці та боротьби з причинами нестачі продовольства. Це наш внесок у відновлення безпечного та стабільного майбутнього", – прокоментував віцепремʼєр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Як зазначається, витрати на логістику вантажа взяли на себе уряди Фінляндії, Франції та Японії.

Балкер NEVA вийшов з порту Одеса 9 грудня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ще одне судно з українським зерном відправлено до Лівії. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
За такую щедрую услугу сомалийские пираты должны зайти в черное море и грабить кацапские лоханки, а лучше топить!!!
показати весь коментар
30.12.2022 10:04
+7
Урааааа.!.Сомалійські пірати дякують!
показати весь коментар
30.12.2022 10:05
+4
Причина нестачі продуктів - нестача мізків.
показати весь коментар
30.12.2022 10:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судно НЕВА?
показати весь коментар
30.12.2022 10:04 Відповісти
Ходить під прапором Маршалових островів, тому назва Neva Majuro. Такий собі плавучий офшор, власник невідомо хто. Але кораблі серії Нева будуть кацапи.
показати весь коментар
30.12.2022 10:25 Відповісти
За такую щедрую услугу сомалийские пираты должны зайти в черное море и грабить кацапские лоханки, а лучше топить!!!
показати весь коментар
30.12.2022 10:04 Відповісти
Урааааа.!.Сомалійські пірати дякують!
показати весь коментар
30.12.2022 10:05 Відповісти
Мля, невже "вова зеленопупенко", навчиться бути політиком, а не тільки "лайкоЗбирачемЗа Відосіки"?
показати весь коментар
30.12.2022 10:10 Відповісти
Причина нестачі продуктів мордор і *уйло!
показати весь коментар
30.12.2022 10:12 Відповісти
Причина нестачі продуктів - нестача мізків.
показати весь коментар
30.12.2022 10:15 Відповісти
До речі, ані Сомалі, ані Ефіопія не визнали Голодомор геноцидом. Як і інші африканські країни.
показати весь коментар
30.12.2022 10:33 Відповісти
WTF???
показати весь коментар
30.12.2022 14:16 Відповісти
Це дозволить ще більше наростити біомасу сомалійців. Тепер кожна сомалійська жінка зможе мати не 10, а 11 дітей. Ура!
показати весь коментар
30.12.2022 19:33 Відповісти
 
 