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Київ (13848) електроенергія (1908)

У Києві поки діють екстрені та аварійні відключення електроенергії, - КМВА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

київ

У столиці поки діють екстрені та аварійні відключення електроенергії, і про повернення до планових відключень поки не йдеться.

Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки що столиця залишається в режимі екстрених відключень. Попри те, що у дві хвилі атак влучань в критичну інфраструктуру не було, столиця є частиною великої української інфраструктри і так чи інакше ми підпорядковані правилам цієї енергосистеми. Тому продовжуємо жити в системі екстрених та аварійних відключень і повертатися до планових поки що зарано", - зазначив він.

За його словами,  водо- та теплопостачання здійснюється в штатному режимі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Чергове новоєлітсо? Якого біса? Заїбали ці речники-********, кожен тиждень хтось новий патякає!
Хай відповідальний за подачу електроенергії на Київ і розказує, шо не так! Досить вже ховатися за балакучими головами!
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30.12.2022 12:04 Відповісти
 
 