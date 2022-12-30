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Чехія надасть Україні 12 мостів для визволених територій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

міст

Влада Чехії вже передала Україні 6 тимчасових мостових конструкцій. Ще 12 мають передати у 2023 році.

Про це заступник голови Державного агентства автомобільних доріг Андрій Івко повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Із липня нам передано 6 таких конструкцій, 4 з них вже встановлено на державних дорогах у Київській, Черкаській, Харківській областях. Ще 2 мости плануємо встановити на Херсонщині. В наступному році від союзної Чехії - очікуємо ще 12 аналогічних мостів", - зазначив він.

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Івко додав, що також французька компанія Matière передала Укравтодору три мости завдовжки 68, 34 і 23 метри, які встановлюють на державних дорогах Чернігівської області. На одній локації зараз іде монтаж металевої конструкції мосту. На двох інших локаціях - підготовчі роботи.

Автор: Ольга Лузан
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Після перемоги місцевим треба не забути вимагати будівництво стаціонарного мосту, бо влада на це заб'є, бо не дарма існує англійське прислів'я - "Немая нічого більш постійного ніж тимчасове!"
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30.12.2022 10:41 Відповісти
Якраз по команді віце-прем'єра КМУ кубракова-молодшого встановлять мостові переходи на річках Прип'ять, Десна, Тетерів та Ірпінь, щоби зручніше було рашистсько-лукашистським військам під командою міністра "мвд рб" кубракова-старшого просуватись на Півночі України.
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30.12.2022 10:45 Відповісти
Для того його і призначили, щоб він з белоруським ментовскім дядюшкою облаштували зручний доступ мокшанської мразі на українську землю.
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30.12.2022 10:50 Відповісти
Чехія надасть, а theлень запише що це "Вєлікоє строітельство" і вкраде знову наші гроші?
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30.12.2022 11:48 Відповісти
 
 