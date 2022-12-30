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Минулої доби росіяни обстріляли з мінометів, артилерії та РСЗВ дві громади на Чернігівщині, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,чернігівщина

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської області.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у четвер ворог завдав ударів по Новгород-Сіверській та Семенівській громадах регіону.

Семенівську територіальну громаду загарбники обстрілювали мінометами зі сторони населеного пункту Азарівка - зафіксовано 5 вибухів.

Новгород-Сіверську громаду ворог двічі з району населеного пункту Погар обстрілював з різних видів зброї: мінометами - 8 вибухів, зі ствольної артилерії - 18 вибухів, реактивними снарядами - 5 вибухів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей, - Держприкордонслужба

Автор: Наталя Джума
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