В енергосистемі дефіцит потужності перебуває на тому ж рівні, що й до попередньої масованої ракетної атаки росіян, - "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі станом на 11:00 перебуває на тому ж рівні, що й до десятої масованої ракетної атаки росіян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у фейсбуці.

"Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що й до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру "Укренерго" наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією.

Водночас внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

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