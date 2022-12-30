УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
19265 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
661 3
війна (56511) обстріл (21114) електроенергія (1908) Укренерго (572) відключення світла (217)

В енергосистемі дефіцит потужності перебуває на тому ж рівні, що й до попередньої масованої ракетної атаки росіян, - "Укренерго"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електроенергія

Дефіцит потужності в енергосистемі станом на 11:00 перебуває на тому ж рівні, що й до десятої масованої ракетної атаки росіян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у фейсбуці.

"Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що й до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру "Укренерго" наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією.

Водночас внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворогу не вдалося погасити енергосистему під час ракетної атаки 29 грудня, – "Укренерго"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто Укренерго таким чином повідомляє, що воно нікуя не робило після попередньої масованої атаки.
І чому мене це не дивує?
показати весь коментар
30.12.2022 11:53 Відповісти
Та ну шо ви, неначасі. Якщо повернути світло. як тоді баригувати з Європою електроенергією по мегавигідним цінам? Як продавати по ціні, вчетверо вищій за довоєнну, гівногенератори, які безкоштовно надали партнери і друзі країни? Як наживатися на бензині, автогазі, конвертації генераторів під автогаз, і тд? Не хитайте човна!
показати весь коментар
30.12.2022 12:10 Відповісти
 
 