УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
19051 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
6 553 12
війна (56511) Путін (21440) Росія (47229)

Путін ізолювався від російських еліт через провали в Україні, - WP

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін,пєсков

Після 10 місяців жорстокої війни проти України президент РФ Володимир Путін підійшов до 23-ї річниці свого правління в максимальній зовнішній і внутрішній ізоляції за всі ці роки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише The Washington Post.

Автори матеріалу зазначають, що напад на Україну зруйнував економічні зв'язки Росії із Заходом, які вибудовувалися десятиліттями. Країна перетворилася на міжнародного ізгоя, а сам Путін значно віддалився від російських еліт.

За словами співрозмовників видання з навколокремлівських кіл, сьогодні Путін "відчуває втрату своїх друзів". Російські еліти розкололися – одні хочуть припинення війни, інші вважають за потрібне посилити ескалацію. Але і ті, і інші незадоволені поточною тактикою Росії у війні.

"Це фігура (Путін. - Ред.), яка в очах еліти здається нездатною давати відповіді на питання. Еліта не знає, у що вірити, і боїться думати про завтрашній день", - заявила виданню старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Тетяна Станова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль продовжить висувати претензії Заходу для примусу України до перемовин на вигідних для РФ умовах, - ISW

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Його треба в труні ізолювати.
показати весь коментар
30.12.2022 12:50
+10
разом із тамтими "елітами"

могила їх об'єднає
показати весь коментар
30.12.2022 12:52
+10
показати весь коментар
30.12.2022 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Його треба в труні ізолювати.
показати весь коментар
30.12.2022 12:50 Відповісти
разом із тамтими "елітами"

могила їх об'єднає
показати весь коментар
30.12.2022 12:52 Відповісти
Он когда в чемодан свой насрет то даже своего говна боится.
показати весь коментар
30.12.2022 12:51 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2022 12:52 Відповісти
А шош таке? Так пафосно починав денацифікацію а на березі всрався.
показати весь коментар
30.12.2022 12:55 Відповісти
Элиты? Откуда в мокшандии элиты?
показати весь коментар
30.12.2022 12:55 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2022 13:05 Відповісти
"бедный Йорик" тьфу Хло какая разница где он там сховався.. элита ага кто??? Пригожин и прочие фляди... или биомусор власти РФ-- штопанное рванные резиновые изделия... все страна ПЕФЕРАСТИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ФИЗИЧЕСКИ ОБНУЛЕНА... в своей злобе ненависти ко всем идут потоки лавине помоев навоза и гумуса откровенного феерического бреда маразма и мечтаний как н6а дармовщинку кого поиметь и почему мы проиграли почему нам дали и дают пенделя затягивают зашморг на шее все так неуютно мерзко блевотно вокруг нас даже внутри паРаши... мы напали потмоу что нас нас кто то в нашей больной вавкой бошке хотел напасть мы возмнили себя защитниками Веры и Христа вот таки да попы Гундяеева благословляют смерть убийства насилия грабежи бомбежки во бИмя Христа наделили себя право спасении Веры с матом во рту кровью на руках обозвав нас Дьяволами Сатанистами и прочая.. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ТУТ КАК РАЗ ВСЕ МОЖНО ОПИСАТЬ ТАК
С ВАГОНАМИ БРЕВЕН В ГЛАЗАХ УШАХ ГОЛОВЕ И ЗАДНИЦЕ КАЦАПИЯ ИЩЕТ ВО МРАКЕ ВСЕЛЕННОЙ ПЕРЫШКО ОТ ПОДУШКИ...
показати весь коментар
30.12.2022 13:10 Відповісти
Еліти в них зараз тихше води нижче трави .
показати весь коментар
30.12.2022 13:14 Відповісти
Nas Ratь. На всю кацапію.
показати весь коментар
30.12.2022 13:28 Відповісти
Дотично: цікавий реферат статті колишнього посла США на лаптєстані Майкла Макфола на сайті ВВС - "Настоящая угроза Путину - не расширение НАТО, а демократизация соседних стран" на онлайн-стрічці "Война в Украине" в 13:14 - ну, сенс статті в заголовку; деталі - за силлю.
показати весь коментар
30.12.2022 15:44 Відповісти
 
 