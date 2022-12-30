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Новини Економіка
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металургія (317) Каленков Олександр (97)

ГМК може стати драйвером української економіки, коли отримає державну підтримку, – ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

гмк

Військова агресія РФ проти України завдала значної шкоди всій економіці країни. Але найбільш постраждалою галуззю наразі є гірничо-металургійний комплекс: там зафіксоване падіння виробництва на 70% та повна втрата 40% виробничих потужностей.

 При цьому ГМК – це одна з бюджетоутворюючих галузей. І за умови надання допомоги від держави, може стати драйвером української економіки. Про це йдеться у аналітичному матеріалі на сайті ГМК Центру.

 Однією з причин критичного стану ГМК є логістичні проблеми, викликані війною, пояснює видання – зокрема, блокування морських портів, пріоритет на користь зернопродукції на західних кордонах, а також зростання тарифів на залізничні перевезення. Все це призвело до того, що ще влітку припинили роботу одразу кілька гірничо-збагачувальних комбінатів в Україні, а інші підприємства – скоротили виробництво на 50-70%. "Не можна сказати, що влада не почула галузь. Так, Мінекономіки планує у 2023 році працювати над розширенням українського експорту. Також міністерство готове надати потенційним інвесторам у металургію дешеву електроенергію та сировину", - вказує видання. Водночас, далі намірів справа не пішла: ГМК не отримав жодних податкових преференцій. У рамках весняної податкової реформи та запровадження оподаткування у 2% від обороту у виграші були ФОП, тоді як великий бізнес не отримав очікуваного. Щодо відшкодування ПДВ, то держава лише у жовтні та листопаді вийшла на відносно ритмічні показники – 10,9 та 13,6 млрд грн відповідно. Тим часом, комплекс потребує серйознішого підходу, вказують аналітики видання.

"Поліпшити ситуацію можна за рахунок зниження залізничних тарифів до рівня початку 2022 року, а також зниження тарифів на передачу електроенергії. "Укрзалізниця" та "Укренерго" можуть покращити свій стан за рахунок кредитів і грантів від міжнародних партнерів, не перекладаючи фінансове навантаження на промисловість. Також необхідно розглянути можливість скасування ренти на видобуток корисних копалин та екологічних зборів як мінімум до закінчення війни. Однак ці рішення вимагають політичної волі на найвищому рівні. Я сподіваюся, що на початку 2023 року такі рішення будуть ухвалені", – приводить видання слова президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова. Очевидно, що ГМК потребує реальної та точкової держпідтримки, адже від цього залежатиме доля галузі, а відповідно - валютні надходження до держбюджету та навіть курс гривні. Точкові рішення дозволять галузі стати позитивним драйвером для всієї економіки країни, резюмує видання.
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було б чудово, якби гмк платили податки державі, а не офшорам, як кар'єри Жеваго та інших "олігархів".
взагалі не розумію, чому надра використовуються для набиття карманів группи злодюг, а не держбюджету
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30.12.2022 13:25 Відповісти
Хай йдуть у сраку за дотаціями з бюджету. Ні копійки з бюджету!
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30.12.2022 13:26 Відповісти
Хаха, а ти думаєш зазря з гмк на обленерги облгази та на "зеленку" пересів ахметов? Чи зазря він стрілкова пропустив до слов'янська...

План - він такий, популус не має права підвести голову до того моменту як бути відрубаною.

___________
Реквієм скореній сім'ї Чорновіл.
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30.12.2022 15:02 Відповісти
Так, треба терміново повернути ті часи, коли підрриємства ГМК, енергетики, були на дотаціях держави, повернути грабіжницьке мито на автомобілі, щоб «підтримати вітчизняного виробника».
Щороку, рішенням ВР, списувати олігархам заборгованість перед бюджетом, знизити їм податки, відшкодовувати не лише ПДВ, а й податок на прибуток.
І треба до державних закупівель, допускати лише ахметових та коломойських, щоб закуповувати все вчетверо дорожче ринку!
От тоді «подрайвуємо» і «подріфтуємо».
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30.12.2022 13:34 Відповісти
з державною підтримкою все може стати драйвером. Але оскільки проблеми в галузі через війну і втрачену логістику - то над цим держава якраз і працює, підтримує ЗСУ які і роблять для галузі усе можливе
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30.12.2022 13:58 Відповісти
Опять спонсировать олигархов? Это пиз.....ц((((((( бедные несчастные
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30.12.2022 14:07 Відповісти
вопрос интересный... но вернуть все предприятия ГМК во владение государства, взять под это кредиты и работать... олигархи пусть создают свое... потому что раньше они все с*издили и думали, что так будет всегда...
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30.12.2022 15:47 Відповісти
 
 