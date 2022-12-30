ГМК може стати драйвером української економіки, коли отримає державну підтримку, – ЗМІ

Військова агресія РФ проти України завдала значної шкоди всій економіці країни. Але найбільш постраждалою галуззю наразі є гірничо-металургійний комплекс: там зафіксоване падіння виробництва на 70% та повна втрата 40% виробничих потужностей.

При цьому ГМК – це одна з бюджетоутворюючих галузей. І за умови надання допомоги від держави, може стати драйвером української економіки. Про це йдеться у аналітичному матеріалі на сайті ГМК Центру.

Однією з причин критичного стану ГМК є логістичні проблеми, викликані війною, пояснює видання – зокрема, блокування морських портів, пріоритет на користь зернопродукції на західних кордонах, а також зростання тарифів на залізничні перевезення. Все це призвело до того, що ще влітку припинили роботу одразу кілька гірничо-збагачувальних комбінатів в Україні, а інші підприємства – скоротили виробництво на 50-70%. "Не можна сказати, що влада не почула галузь. Так, Мінекономіки планує у 2023 році працювати над розширенням українського експорту. Також міністерство готове надати потенційним інвесторам у металургію дешеву електроенергію та сировину", - вказує видання. Водночас, далі намірів справа не пішла: ГМК не отримав жодних податкових преференцій. У рамках весняної податкової реформи та запровадження оподаткування у 2% від обороту у виграші були ФОП, тоді як великий бізнес не отримав очікуваного. Щодо відшкодування ПДВ, то держава лише у жовтні та листопаді вийшла на відносно ритмічні показники – 10,9 та 13,6 млрд грн відповідно. Тим часом, комплекс потребує серйознішого підходу, вказують аналітики видання.

"Поліпшити ситуацію можна за рахунок зниження залізничних тарифів до рівня початку 2022 року, а також зниження тарифів на передачу електроенергії. "Укрзалізниця" та "Укренерго" можуть покращити свій стан за рахунок кредитів і грантів від міжнародних партнерів, не перекладаючи фінансове навантаження на промисловість. Також необхідно розглянути можливість скасування ренти на видобуток корисних копалин та екологічних зборів як мінімум до закінчення війни. Однак ці рішення вимагають політичної волі на найвищому рівні. Я сподіваюся, що на початку 2023 року такі рішення будуть ухвалені", – приводить видання слова президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова. Очевидно, що ГМК потребує реальної та точкової держпідтримки, адже від цього залежатиме доля галузі, а відповідно - валютні надходження до держбюджету та навіть курс гривні. Точкові рішення дозволять галузі стати позитивним драйвером для всієї економіки країни, резюмує видання.