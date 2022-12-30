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Пашинян привітав Зеленського з прийдешніми святами та побажав Україні вічного миру

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пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян привітав президента Зеленського з новорічними святами та сподівається надати нового імпульсу розвитку вірмено-українських міждержавних відносин.

Текст привітання опублікувало посольство Вірменії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Від усього серця вітаю та надсилаю найкращі побажання Вам і дружньому українському народу з нагоди Новорічних і Різдвяних свят.

Сповнений надії, що в прийдешньому році у світі пануватиме мир і солідарність, та в умовах стабільності нам вдасться спільними зусиллями надати нового імпульсу подальшому розвитку вірмено-українських міждержавних стосунків, заснованих на взаємній повазі на благо народів Вірменії та України", - йдеться в повідомленні.

Водночас Пашинян побажав українському народу вічного миру та стабільності.

Також дивіться: Пашинян дорікнув Путіну в невиконанні домовленостей щодо "миротворців" у Нагірному Карабаху. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Голосують в ООН проти України, вилили борщ на українське посольсьтво, окупували 30 років теріторію Азербайджана, вчиняли массові депортації та геноцид в м. Ходжали, є нукером і собачкою росії, тепер все обламується і почалася дружба та братство.
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30.12.2022 13:26
+21
ПашАнян, всі хто якшається з ****** та кацапами не є дружнім народом для українців!
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30.12.2022 13:31
+17
Ішов за мокшанським кораблем і трохи збився з курсу - треба нагадати.
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30.12.2022 13:30
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Голосують в ООН проти України, вилили борщ на українське посольсьтво, окупували 30 років теріторію Азербайджана, вчиняли массові депортації та геноцид в м. Ходжали, є нукером і собачкою росії, тепер все обламується і почалася дружба та братство.
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30.12.2022 13:26 Відповісти
Мабуть таки докопались хто вчинив землетруску к Спітаку.
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30.12.2022 13:30 Відповісти
Никол джан понял, что ***** елбан его кинуло
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30.12.2022 13:39 Відповісти
Пашенян давно понял цену ху&лу.

Он сам по себе тяготеет к демократическим ценностям. Он пришел как оппозиционер с улицы- его выбрал народ, а не назначила Москва…

Кстати, до начала этой войны с Азербайджаном, он предлагал обсудить возможность заключения договора, а не военные действия. Но поддержки он не получил…

Сейчас Путлер начал компанию, руками своего ставленника Варданяна, по смещению Пашиняна. Скоро мы это увидим…

Не подходит Никола ху&лу.
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30.12.2022 19:17 Відповісти
Тобто 30 років мирних переговорів /типа мінську 1, 2, 3. 4 .../ про оккупацію карабаха він не сприймав ? А де ж протести ? А в Шуші, часом не він танцював під шашличкі ? Я нічого не перепутав ? то був не він ?
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30.12.2022 19:35 Відповісти
В Україні народ обирав лише Ющенка, якого потім завербувала чи залякала мацква, що він передав владу бандюковичу. Всі решта без сумнівів також були назначенцями мацкви.

Зараз відбувається війна за незалежність України і український народ має єдину за 3 століття можливість щоб результатом переможної боротьби знову не скористались московицькі ставленики та інші негідники.
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30.12.2022 22:23 Відповісти
Привітав-добре. Можливо союзників у рф у 2023-му поменшає. Краще що биине вітав?
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30.12.2022 16:30 Відповісти
Такий союзник як арменія хай краще у мордора і буде як і був 200 років . Це свого роду покарання. А то вже армяне відчувають поразку свого сюзерена і почали зненацька метушню.
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30.12.2022 17:07 Відповісти
Угу. "Некошерні" союзники нам непотрібні- нехай краще працюють на ворога. О це діло!
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30.12.2022 20:50 Відповісти
Користі з брехливої та підлої і злочинної зграї небагато. То хай будуть з природними союзниками і братами - кацапами.
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30.12.2022 20:59 Відповісти
Вірмени не винні, що єдиними союзниками у захисті їх національних інтересів були лише кацапи. Тому не правильно кричати про якісь голосування в ООН, Вірменія не самостійний суб'єкт на світовій арені.
При цьому, варто зауважити, що Вірменія жодним чином не надсилала озброєння кацапам для війни в Україні, і як "палко" населення зустрічало рашиста Лаврова у Єривані. З підтримкою США політика Вірменії зміниться не на користь параші.
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30.12.2022 22:32 Відповісти
Поки Вірменія перебуває на москальському повідку, про жоден розвиток міждержавних відносин не може бути й мови.
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30.12.2022 13:29 Відповісти
От і зробив Пашинян маленький крок у бік розриву із москвою.
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30.12.2022 16:32 Відповісти
Білоруських бійців полку "ПАГОНЯ" депортують з України

https://www.youtube.com/watch?v=Xl-RPvz1ntA
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30.12.2022 13:29 Відповісти
ааа, тобі 73/43%-ний - правда очі коле?
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30.12.2022 16:02 Відповісти
Де ж той залужний дивиться? Чи це уже не його бійці?
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30.12.2022 22:41 Відповісти
Може хоч трішки дійшло, хто така парашка.
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30.12.2022 13:29 Відповісти
Ішов за мокшанським кораблем і трохи збився з курсу - треба нагадати.
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30.12.2022 13:30 Відповісти
А шо такоє? 😲 А як щодо чотирьох літачків, які Вірменія спочатку у кацапів купила, а потім віддала? А якби кацапи всупереч підлій натурі вступилися за вірмен у Карабаху, чи не допомагалв б Вірменія зараз кацапам, як та ж білорусь? І головне: як щодо голосувань Вірменії в ООН стосовно питань кацапської агресії? Забути все?
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30.12.2022 13:30 Відповісти
Про самолёты уже давно известно, что это фейк.
Что касается голосования, то Армения в основном воздерживалась, как кстати, Китай, Индия, Азербайджан и ещё десятки стран друзей Украины.
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30.12.2022 14:50 Відповісти
Якщо дійсно Вірменія буде відходити від москви- респект!
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30.12.2022 16:34 Відповісти
Ключевые слово "в основном"..Не вiдволiкайтесь, обслуговуйте кацапськi вiйськовi бази-смокчiть й надалi кацапський прутень...За вас вже все сказали симоньян,кеосаян,мигранян,калантарян...
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30.12.2022 19:34 Відповісти
Клирас гркес, нкарвес.
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31.12.2022 21:19 Відповісти
ПашАнян, всі хто якшається з ****** та кацапами не є дружнім народом для українців!
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30.12.2022 13:31 Відповісти
якщо там щось міняється в поглядах в сторону москви - то не все так погано, кацапи все таки не мають такого впливу на Вірменію як на бульбандію, останні події змісять багатьох переглянути відносини з кацапією
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30.12.2022 14:37 Відповісти
Бачуть шо рашка скуиовджується - хто в них там новии патрон -- США .
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30.12.2022 13:33 Відповісти
Поздновато ара. Всю вашу гниль из памяти не убрать. Так что нах под шестой номер.
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30.12.2022 13:34 Відповісти
Бажаю Вірменії вилізти з кацапського ярма. І, щонайперше, визнати свою помилку, коли за допомогою кремля зважилася на авантюру в Нагірному Карабаху. А потім поступово налагоджувати стосунки з сусідами. Західні країни допоможуть. А ми вважатимемо, що всі ті голосування проти України були вимушеними. І може забудемо.
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30.12.2022 13:34 Відповісти
Армяне умудрились натворити військових злочинів і злочинів проти людяності на весь кодекс. Всі поселення в Карабаху знищені під фундамент, знищили рідкі види флори і фауни, всі артефакти навіть з доісторичних печер виввезли, нещадно експлуатували золоті, срібні, мідні шахти всі 30 років, налагодили наркоторгівлю разом зі своїм союзником Іраном. Массові звірячі вбивства цивільних і сгон корінного насесення окрема тема. Розрахуватись по трибуналам не зможуть. Все копіюють у своїх хазяїв - кацапів.
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30.12.2022 13:45 Відповісти
Стесняюсь спросить, а Индиру Ганди, это тоже армяне?
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30.12.2022 14:52 Відповісти
Такого епізоду не існує, видумувати і паяснічяти немає потреби, хватить того що є.
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30.12.2022 14:56 Відповісти
Я правильно Вас понимаю, что армянских погромов в Баку и Сумгаите тоже не было?

Выселения сотен тысяч армян с Азербайджана тоже не было?

Геноцид и убийство 2-х миллионов армян в Османской империи в 1915 году, тоже не было?
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30.12.2022 15:01 Відповісти
Пропаганда і фейки - невід'ємна частина знищення народів Кавказу починаючи з ХІХ віку. Про виселення і геноциди Арменії краще не балакати, хоча всі суди ще попереду.
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30.12.2022 15:05 Відповісти
Ладно, как пройдут все суды, я напомню вам про наш спор)
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30.12.2022 15:10 Відповісти
Р.S.
Хотів би ще добавити що Турція - військовий, а Азербайджан стратегічний союзники України, що витримано роками і підтверджено документально. А росія - віковий і тектонічний ворог , Іран став цим ворогом да і всього світу цілеспрямовано. Щодо Арменії - історічного союзника обох цих , тут немає про що спорити і щось доводити, все в інтернеті є.
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30.12.2022 15:20 Відповісти
У тебе завдання збільшити кількість союзників кремля? Чи може інколи можна включати голову і не плодити ворогів занадто довгим язиком?
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30.12.2022 16:37 Відповісти
А що на українському сайті я вже не маю права висловлювати свою думку ? Не рано армяне почали черговий движняк не розрахувавшись по попереднім? Така анклавна і банкротна у військовому і політичному цензі недокраїна нафіг нікому не потрібна нікому З союзниками вже всі визначились і не треба в Україну перти армінські наративи і їхні ними же створені проблеми.
А ворогом арменія і так є, буде виступати, кончим. Зрозуміло ???
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30.12.2022 17:04 Відповісти
Слава Богу, що в житті ти можеш тільки клавіатурою працювати. Не встигнеш багато шкоди для країни зробити.
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30.12.2022 20:53 Відповісти
Не обобщай інтереси армян з інтересами Україїни. Це зовсім різні напрямки. А щодо шкоди то моя порада - убери ці аррмянські меми з інтернет поля. Вони вже задрали. Ножичкі 90-х зараз не пройдуть. Ви програли. А будеш в Україні нав'язувати свої права, то дуже пошкодуєш.
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30.12.2022 21:12 Відповісти
А хто такий, що ототожнюєш себе із Україною? Поки що бачу писанину шизофреника із стажем.
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30.12.2022 21:22 Відповісти
Не при сюди в воюючу Україну армянські меми і все буде добре. Не розкидайся образами. Армяне програли і ти маєш зх цим змиритись. Не примазуйся до України і не навіть не намагайся лізти у наше життя. Ваше майбутне - дебільної арменії безперспективне. А що ти вже тут розпріділяєш, хто є який українець ? Ти ніхто. Вас добьють, а ми з вами розберемось теж.
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30.12.2022 21:30 Відповісти
Бажаю здоров'я чоловіче!
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30.12.2022 21:36 Відповісти
Навзаєм. Але арменії такого не бажаю.
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30.12.2022 21:40 Відповісти
«Турція - військовий, а Азербайджан стратегічний союзники України…» ???

Ой-ли?

Да, сейчас интересы Турции «пересекаются» с интересами Украины.
Но, можно ли забывать исторический опыт ? Когда речь идет о « стратегических союзниках».

Интересы Османской империи были направлены не только против Армении, но и Украины - вспомним Письмо запорожцев турецкому султану.

За конкретную помощь Турции Украине ,конечно , спасибо.

Но справедливости ради надо отметить, что Сегодня Турция также МНОГО получает и от Украины:
-Это прибыль от поставок Украинского зерна.

-Это и передовая военных технологий в виде уникальных украинских разработок по авиационным двигателям, ракетостроению и др. Которая использует турецкая оборонная промышленность.

Турция пытается занять место « между» Россией и Украиной в этой войне.

Эрдоган не навязчиво предлагает свои услуги «мирного посредника»- Стамбульские переговоры и др. ( Говорить отдельно про Азербайджан нет смысла- это «часть Турции»).

За кого эрдаган ( авторитарный лидер) в этой войне?
За независимую Украину или Россию?
За принципы Справедливости или « сильный всегда прав»?
Эрдоган за …. Турцию.
И это Главное.

Поэтому Украине это надо будет всегда помнить. Разговоры о « стратегическом партнерстве» есть преувеличение.

Кто может гарантировать, что в один прекрасный день Турция не «пожелает» Украинский Крым?
Азербайджан? Турция? Кто?
Никто.

Уже сейчас идут разговариваем о едином « тюркском мире». Азербайджан тому пример- «один народ, две страны»…

Не надо будет поддаваться «на эйфорию» после Победы Украины и освобождения Крыма. Нельзя «на веру» принимать никаких обещаний.

Крым не должен иметь какой то «особый статус с одним коренным народом « во главе. Никакой административной автономии-обычная область в составе Украины.
» Культурная и религиозная свобода» должны быть для всех граждан Крыма и других областей.

Слава Украине!
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30.12.2022 18:14 Відповісти
Не став глупих питань коли не розуміеш і не відаєш суті. Рекомендую просто розкрити оборонну доктрину України . І Хто там стратегичний союзгник України ? Правильно - Азербайджан./відповідаю за Вас, бо армяне схильні до називання білого чорним, навіть Христа об'явили армянином/ Добавлю. що ще в 1998 році Гейдар Алієв /батько нинішнього президента Азербайджана/, фактично спас Україну. направивши в липні під час збору урожаю необхідні ПММ, які росія перекрила.
Ну а Турція - військове пртнерство з нею безмежне і підкриплене сотнями договорів, які виконуюються педантично обома сторонами, а позиція по Криму принципова і послідовна, як і по проходу військових корит рашки по проливах до речі /За Константинопольський Патриархат просто помовчу/. Да і карліка мочать по дорослому, що він раз за разом ковтає, що в Сирії, що в Лівії, що в Карабаху.
А тепер питання - навіщо нам уродець-недокраїна арменія, яка як побита собака зараз почала відчувати палене і хоче продати своїх хазяїв -росію і персію подорожче ? Нащо нам її проблеми, коли ми давно вже маємо сильних союзників - Азербайджан і Турцію ? Навіщо ви намагаєтесь втягнути Україїну в непотрібні їй зарах конфлікти і проблеми ?
армяне, перестаньитте займатись дебільними інтригами, зараз це не конає, вас видно за 300 миль, займіться краще своею країною і не лізьте в інші.
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30.12.2022 18:34 Відповісти
Генацид армянского населения 1915 года официально признан правительствами многих стран мира ( кроме Турции, конечно).
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30.12.2022 16:08 Відповісти
А що там з 30-річним геноцидом азербайджанскього населення в наші, а не біблейські часи ? І чого тоді в Турції, а не на батьківщині мешкає масса армян ?
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30.12.2022 17:10 Відповісти
Почему на вопрос , ответ идеи тоже вопрос?

Был вопрос: был геноцид армян 1915 года?
ответ: а был ли геноцид азербайджанцев ?

???

С логикой проблема?
Или злоба бьет через край?

Очевидно и то и другое.

И, вот что интересно,
ответы этот азербайджанский «второй Пресли»
пишет на украинской мови,

но хорошо информирован в теме.
Фраза : « І чого тоді в Турції, а не на батьківщині мешкає масса армян ?»
выдает его.

Это основной «аргумент» турков/азербайджанцев-
«они же там в Турции живут,
значит геноцида НЕ Было…» ???

Что естественно НЕ значит, так как

- «этнические армяне» в Турции есть, но их там значительно меньше чем в самой Армении.
- Большинство из них были вынуждены принять ислам.
- Их наличие в Турции сегодня НИ как НЕ «доказывает» отсутствие генацида армян 1915 года.
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30.12.2022 19:54 Відповісти
Всі твої доводи биті перебиті на Азербайджанському коврі в 2020 р . Уразумел ? Не подобається, получиш ще і ще і ніхто навіть кацапстан не спасе. Ну а сайт український, можу відзвітувати, що і я етнічний українець. Хоча взагалі у нас не прийнято виясняти націю співбеседника але армянам не писані закони, не вбиті як видно ще в їх алчні котелки. Злоби ніякої немає, це просто сміття, яке може відволікати нас від боротьби з основним оккупантом. Але на велику роль не розраховуйте. Ви програли війну і не качайте права, бо добавимо. За геноциди не сміши і не дивуй народ.
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30.12.2022 20:08 Відповісти
Во первых почемувы вы-ХАЙСКИЕ АРАБОЦЫГАНЕ( по лучшему историку 19в.России -Василию Величко) называете себя эр мэнами( муж Я пер.с одэрбэйджанского)=МэнУш(ПэриУш)=ПэриДжан ДВЕ ПЕРСИИ БЫЛО ЧТО ЛИ ИЛИ 122??????????Вас переселяли указом от 1824г.как "ХАЛДЕЕВ" и до революции так и называли(хотя Величко пишет арабоцыгане).Во вторых Жан Малиавел(1935г) в кн."армянская трагедия" из архивов нашел ЧТО ЭТО ВЫ В 1915г. в окупированной Россией обл. Турции вокруг города Ван(Карс и т.д.) из 2.3млн. УНИЧТОЖИЛИ 1.7млн. турков,черкесов,одэрбэйджанцев и курдов.Остальные 600000 стали беженцами на границе.Так в г.Карсе живших там одэров живыми в мечетях сжигали.даже русские об этом писали,как старались помешать.ПОЭТОМУ БОИТИСЬ ОТКРЫТИЯ АРХИВОВ.Только курды потом мстили....И это сильно откроется.
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30.12.2022 16:17 Відповісти
«Азербайджан» был придуман сталиным.
До этого такого государства не существовало.

Возраст этой страны меньше возраста компании Coca-cola.

»Турки « пришли в эти края только около 700 лет назад.
Армения и город Ереван же насчитывает более 2500 лет.
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30.12.2022 16:05 Відповісти
Армяне стали заселять Кавказ після Туркманчанського мирного договору росії з персією 1826 року . До цього Иреван був містом азербайджанським, етнічний склад карабаху також був на користь азрезбайджанців. Про які 2500 років можна балакати, коли армяне приватизували всі храми Албанської христіанської церкви, умудрившись навіть заміняти камінці в фундаменті з давньоалбанських на армянські.
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30.12.2022 16:12 Відповісти
Невежество никогда не являлось доказательством.

1. Факт существования столицы Армении города Еревана (около 2500 лет тому назад ) доказан историками.

Государство Урарту, которые армяне считают своим « про родителем», существовало с периода 700 лет до нашей эры.

2. Турки пришли на территорию современной Турции около 700 лет назад.
Кстати, ислам как религия, возник в это же период- около 700 лет назад и является «самой молодой» религией.

3. Город, который сейчас называется Стамбул, уже имел крестьянский храм святой Софии до прихода турок.
Он был переделан турками под мусульманский храм. Потом был отдан как музей для публики.

Сейчас его опять забрали для выполнения мусульманских обрядов. При этом Эрдоган сказал : « Мы им ( храмом) уже владеем 500 лет»…

4. Армянская христианская церковь является Апостольской , так как была основана двумя апостолами Христа ( 2 из 12). Она является старейшей христианской церковью в Европе.

Проводить «исторический ликбез» на Цензоре не на часи.
Кто захочет найти правду всегда ее найдёт.

Нам свое робыть.
Разом до перемоги!

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30.12.2022 18:55 Відповісти
Не сміши і не треба богохульствувати. про мусульман і христіан розкажеш іранським дервішам з обмотаними головами .Нащо мені як і мілліонам українців доісторічні віки типа рашистських "деды ваевали", коли сьогодні українців убиває росія і персія, а їх союзник - арменія, яка перед тим массово вбивала і депортувала азербайджанців - наших союзників ?
І не треба плодити межрелігійну рознь, тим хто це намагається вчинити /видно що війну програли/, воно вернеться з 10 коефіцієнтом.
У України друзі як іудеї так і мусульмане і не треба лізьти своїми брудними лапами у ці відносини, тим більше арменії. Ще не встиг поздоровити, а вже намагається керувати нашими інткересами. Не дох*** ? Будемо вибивати скот без пощади.
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30.12.2022 19:10 Відповісти
Как называется страна куда АТАМ СПУСТИЛСЯ КТО ЗНАЕТ? Указы Петра1,Петра2,Павла 1 в1799г ПИШЕТСЯ .ОДЕРБЭЙДЖАНСКИЕ ХАНСТВА. царь Александр3 с сыном Николаем 2 пришли в Баку для воздвижения самой высокого собора Невскому(Горящий бек -главный мугам в Одэрбэйджане).Ты варжапетян англо- масонкий проект"армения" Они тебе и алфавит эфиопов дали(посмотри в инете) А ВОШЬ НА РОДИНУ АТАМА?? ха-ха
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30.12.2022 16:26 Відповісти
Индию создал Одрбэйджан.Они на севере живут и называют их там белыми индийцами.Отсюда до 150 одэрских слов в язык индийцев перешло перешло.
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30.12.2022 15:58 Відповісти
Одрбэйджан - це Азербайджан? Тоді яке відношення азербайджанці мають до "створення" Індії? Ваш приклад з 150 словами і з тим що в Індії живуть азербайджанці не працює від слова зовсім - приклад в усіх європейських країнах в їх мовах присутні сотні грецьких слів і не просто слів в Україні наприклад значна кількість людей мають грецькі імена + плюс в кожній европейській країні є грецька діаспора то тоді виходить що всю Європу створили греки?
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30.12.2022 22:01 Відповісти
Так Одэрбэйджан ,даже по книгам большевиков, из 2-х частей состаял одна Индия Атропатена НА КАВКАЗЕ.(спрятали как Мидия и показали тоже неправильно в др.месте). С Кавказа одна часть пошла в нынешнюю Индию( дало название стране,пишут аринцы),а другая в Европу(Францию,Италию и т.д Кстати Персия=Греции и оба не там и не они.
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01.01.2023 11:37 Відповісти
Дайте відповідь на одне запитання - азербайджанці тюрки? Бо якщо ви вважаєте що вони тюрки відповідно всі ваші пошуки марні - тюрки прийшли в наведенні вами місця в Середні віки а розселення аріїв (індо-европейців) відбувалося ще до нашої ери. Персія=Греція в одному що вони належать до індо-европейців і все ( це те саме що Данія=Хорватія вони індоєвропейці але ж вони не однояйцеві близнюки), про те що вони це не вони і вони не там - ви це серйозно ну добре Персія ну те що ******* Греція не співвідноситься з античною Елладою це не влізає в ніякі ворота .
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01.01.2023 16:41 Відповісти
Корінне населення Карабаху це вірмени, біля 90%, якщо не помиляюсь
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30.12.2022 22:46 Відповісти
Желаю армянам что б их ****** Армению ******** Азербайджан
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30.12.2022 15:44 Відповісти
ОДКБ фсё?
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30.12.2022 13:34 Відповісти
проху@ловське лайно.
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30.12.2022 13:38 Відповісти
Пашеннян повертається до України- поступово доходить де і хто ворог.
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30.12.2022 13:39 Відповісти
Пашинян виглядає так, наче має букет хронічних хвороб, їв тиждень тому і мився півроку назад.
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30.12.2022 13:43 Відповісти
Головне - вчасно перевзутись.
Пашинян все добре розуміє.
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30.12.2022 13:43 Відповісти
Пашинян - мудрый премьер-министр. Он ненавидит путлера и РФ, но сделать пока ничего не может. Вся экономика Армении принадлежит россиянам и российским гос.корпорациям. На территории Армении дислоцирована 102-я военная база РФ. А фактически армия, которая имеет боевые возможности, превосходящие все армянские ВС. И Пашинян прекрасно понимает, что любая его попытка выйти из зоны влияния РФ сразу приведет к военной оккупации. Он с надеждой на разгром РФ, наблюдает за происходящим в Украине. Если РФ потерпит в Украине сокрушительное военное поражение, то у Армении появится шанс вырваться из удушающих "объятий" Мордора.
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30.12.2022 13:46 Відповісти
Не з'явиться, там Іран вже двома ногами
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30.12.2022 13:48 Відповісти
Иран - это временный, ситуативный попутчик (на фоне войны в Карабахе).
Не может радикально-исламская держава иметь в союзниках христианское государство.
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30.12.2022 13:54 Відповісти
Фігня, союзниками мусульман були як християнські князівства на Близькому сходу в 11-12 ст так і мусульманські Албанія і Боснія є союзниками християн.
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30.12.2022 14:22 Відповісти
Буков, «Письмо запорожцев турецкому султану « тебе в помощь!

Что бы не сумневался как « Братские мусульмане» получали звезды от украинских казаков.
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30.12.2022 19:01 Відповісти
Це все, що армяне можуть запропонувати - письмо запорожців як єпізод у багатовікових відносинах ? А як же союзні відносини с Оттаманською імперією ? Османи не захоплюють українські терріторії сьогодні. Може напомнити мамлюків - у Отаманській імпеії -нащадків козаків у Єгіпті та їх статус ? Перестаньте відмазувати рашен-рейх - це питання вже вирішене, а її захист дратує і не по доброму.
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30.12.2022 19:43 Відповісти
Ты думаешь, что твоя українська мова введе усіх в оману?!

«….Перестаньте відмазувати рашен-рейх - це питання вже вирішене, а її захист дратує і не по доброму.»
???

Закрий пельку, дурник, та не імітуй оргазм.
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30.12.2022 20:09 Відповісти
Доводи закінчились ? Фото і історічні документи добавляти не треба /особливо графіки зміни етнічного населення в Карабаху з 1826 р. по наші дні ? да і Іревана фотки не завадять. /Що там з геноцидом і може розберем докази ? Вже заважає українська мова ? Ви набираете на себе відповідальність кацапів, по якій вони ще не розрахувались. Це не є добре.
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30.12.2022 20:27 Відповісти
как по армянски послать на...за кораблём?
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30.12.2022 13:49 Відповісти
Ну навіщо так, можна просто "надати нового імпульсу"
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30.12.2022 13:53 Відповісти
І вам арам тогож самого тим самим боком і на....до путіна
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30.12.2022 13:51 Відповісти
Бажаю Іуді Пашиняну ,як і всім його послідовникам,долі Іуди Іскаріота-30 срібняків завжди 30 срібняків!
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30.12.2022 13:57 Відповісти
скотиняка!
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30.12.2022 13:57 Відповісти
пашинян кацапская *****,а на территории армении находятся базы *********!поэтому ганьба им а свои поздравления может в очко себе засунуть!
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30.12.2022 14:01 Відповісти
Вірменія це "слуга двох панів" - ***** та Макрона. Зокрема французські компанії давно перетворили Вірменію на ресурсну колонію, а в Карабаху видобутком корисних копалин займаються виключно французські компанії. Тому Макрон аж писком пищить "за Карабах". Кацапи приватизували за борги всю вірменську енергетику і є мононополістами які можуть встановлювати будь які ціни на паливо... В основі "приязних" стосунків Макрона з ****** лежить розграбування Карабаху окпованого Вірменією. Така собі "любов на трьох". Але ми знаємо кого трахають хором геронтофіл та педофіл... От Пашинян і повизгує та голосує в ООН за *****... І тому іде .
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30.12.2022 14:03 Відповісти
поздравления -лучше проклятий Но к поздравлениям нужно и что нибудь более существенное
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30.12.2022 14:04 Відповісти
Чомусь колодязь згадався,в який не можна сцяти,бо колись доведеться напитись.У ар мабуть такої приказки немає.
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30.12.2022 14:09 Відповісти
І ми бажаємо вірменам позбутись рабської залежності від мокшан і здобути мир.
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30.12.2022 14:23 Відповісти
Этот хачикян спокойно поздравляет будто в Украине царит мир и никакой войны. И ни слово об агрессии россии. Этот хачикян с двойным лицом. Лучше бы он не поздравил
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30.12.2022 14:26 Відповісти
Не тих ви православних вибрали в друзі, московити - суцільний фейк, і православність їхня - теж фейкова.
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30.12.2022 14:48 Відповісти
Пашинян плюнув ***** у новорічні счі! 😂😂😂
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30.12.2022 15:11 Відповісти
Родил наконец то?
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30.12.2022 15:15 Відповісти
Вічного миру - це щось новеньке. Добре, що не вічного спокою.
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30.12.2022 15:51 Відповісти
Перемоги над козломордими побажав чи ні?
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30.12.2022 16:11 Відповісти
Обнадёживающий прогресс.
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30.12.2022 16:29 Відповісти
Из-за договора арабохайев и Кремлевских их родичей 10000 одэрбэйджанцев не пускают в Ханкенди(имп.ГанЭрий) и десятки тысяч в деревни Шуши,Ходжалы,Гудрэт,ОмурАтаАхыр=МардаГир) и др.Они до войны там жили.МироПРИТВОРЦЫ КРЕМЛЯ ВАЛИТИ ИЗ АхырБаха(Карабаха).
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30.12.2022 16:32 Відповісти
Взагалі несприятно як така нікчемна, маленька, схильна до массових вбивств країна як арменія умудряється качати якісь права ? Хто вона така в Україні, тим більше вчисту програла війну, яку сама ж і затіяла. Цих потвор треба ставити на місце поки не пізно.
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30.12.2022 22:04 Відповісти
Как известно, Армения стала заложницей многовековых событий и сейчас ( как и многие страны) вынуждена искать пути освобождения от «Братских объятий старшего брата».

Потеря населения и территории Арменией была результатом многовековых политики Османской турецкой империи, которая боролась против Армении и многих других стран, включая и Украину.

Советская власть ( Сталин) в 20 годы при формировании союзных республик при взаимодействии с Турцией «нарезала» границы Армении и Азербайджана ( возраст существования которого меньше возраста компании Coca-cola) так, что территориальные споры еще более усилились.

Результат нам сегодня известен.
Маленькая христианская страна практически со всех сторон окружена мусульманскими странами.

Это обстоятельство и Политика « разделяй и властвуй» в этом регионе долгое время используется « Российской империей».

Армения сегодня пока еще остаётся заложником в руках « старшего брата»- отсюда ее « публичная политика».

Но уже многие граждане Армении поняли, что Москва играет свою игру.

Во время последнего приезда Лаврова на улицах Еревана было слышно дружное:»Путин ху&ло!».

После этого , а также последнего заседания глав СНГ в Ереване, где Пашинян публично отказался подписывать документы, Кремль срочно направил в Армению своего эмиссара для свержения Николы Пашиняна
.

Конец этой истории еще не наступил…

Сегодняшняя молодежь в школах Армении уже не понимает и не говорит на русском. Зато владеет английским.

Нет сомнения, что в ближайшем обозримом будущем Армения полностью освободиться от русского влияния и займёт свое место в семье независимых демократических государств.

Разгром параши Украиной так же будет способствовать освобождению Армении и превращению ее в надежного друга и союзника Украины уже в ближайшем будущем.

Слава ВСУ!
Слава Украине!
Разом до перемоги!
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30.12.2022 23:43 Відповісти
 
 