Пашинян привітав Зеленського з прийдешніми святами та побажав Україні вічного миру

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян привітав президента Зеленського з новорічними святами та сподівається надати нового імпульсу розвитку вірмено-українських міждержавних відносин.

Текст привітання опублікувало посольство Вірменії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Від усього серця вітаю та надсилаю найкращі побажання Вам і дружньому українському народу з нагоди Новорічних і Різдвяних свят.

Сповнений надії, що в прийдешньому році у світі пануватиме мир і солідарність, та в умовах стабільності нам вдасться спільними зусиллями надати нового імпульсу подальшому розвитку вірмено-українських міждержавних стосунків, заснованих на взаємній повазі на благо народів Вірменії та України", - йдеться в повідомленні.

Водночас Пашинян побажав українському народу вічного миру та стабільності.

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