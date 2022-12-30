Пашинян привітав Зеленського з прийдешніми святами та побажав Україні вічного миру
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян привітав президента Зеленського з новорічними святами та сподівається надати нового імпульсу розвитку вірмено-українських міждержавних відносин.
Текст привітання опублікувало посольство Вірменії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Від усього серця вітаю та надсилаю найкращі побажання Вам і дружньому українському народу з нагоди Новорічних і Різдвяних свят.
Сповнений надії, що в прийдешньому році у світі пануватиме мир і солідарність, та в умовах стабільності нам вдасться спільними зусиллями надати нового імпульсу подальшому розвитку вірмено-українських міждержавних стосунків, заснованих на взаємній повазі на благо народів Вірменії та України", - йдеться в повідомленні.
Водночас Пашинян побажав українському народу вічного миру та стабільності.
Будь ласка, зачекайте...
Он сам по себе тяготеет к демократическим ценностям. Он пришел как оппозиционер с улицы- его выбрал народ, а не назначила Москва…
Кстати, до начала этой войны с Азербайджаном, он предлагал обсудить возможность заключения договора, а не военные действия. Но поддержки он не получил…
Сейчас Путлер начал компанию, руками своего ставленника Варданяна, по смещению Пашиняна. Скоро мы это увидим…
Не подходит Никола ху&лу.
Зараз відбувається війна за незалежність України і український народ має єдину за 3 століття можливість щоб результатом переможної боротьби знову не скористались московицькі ставленики та інші негідники.
При цьому, варто зауважити, що Вірменія жодним чином не надсилала озброєння кацапам для війни в Україні, і як "палко" населення зустрічало рашиста Лаврова у Єривані. З підтримкою США політика Вірменії зміниться не на користь параші.
https://www.youtube.com/watch?v=Xl-RPvz1ntA
Что касается голосования, то Армения в основном воздерживалась, как кстати, Китай, Индия, Азербайджан и ещё десятки стран друзей Украины.
Выселения сотен тысяч армян с Азербайджана тоже не было?
Геноцид и убийство 2-х миллионов армян в Османской империи в 1915 году, тоже не было?
Хотів би ще добавити що Турція - військовий, а Азербайджан стратегічний союзники України, що витримано роками і підтверджено документально. А росія - віковий і тектонічний ворог , Іран став цим ворогом да і всього світу цілеспрямовано. Щодо Арменії - історічного союзника обох цих , тут немає про що спорити і щось доводити, все в інтернеті є.
А ворогом арменія і так є, буде виступати, кончим. Зрозуміло ???
Ой-ли?
Да, сейчас интересы Турции «пересекаются» с интересами Украины.
Но, можно ли забывать исторический опыт ? Когда речь идет о « стратегических союзниках».
Интересы Османской империи были направлены не только против Армении, но и Украины - вспомним Письмо запорожцев турецкому султану.
За конкретную помощь Турции Украине ,конечно , спасибо.
Но справедливости ради надо отметить, что Сегодня Турция также МНОГО получает и от Украины:
-Это прибыль от поставок Украинского зерна.
-Это и передовая военных технологий в виде уникальных украинских разработок по авиационным двигателям, ракетостроению и др. Которая использует турецкая оборонная промышленность.
Турция пытается занять место « между» Россией и Украиной в этой войне.
Эрдоган не навязчиво предлагает свои услуги «мирного посредника»- Стамбульские переговоры и др. ( Говорить отдельно про Азербайджан нет смысла- это «часть Турции»).
За кого эрдаган ( авторитарный лидер) в этой войне?
За независимую Украину или Россию?
За принципы Справедливости или « сильный всегда прав»?
Эрдоган за …. Турцию.
И это Главное.
Поэтому Украине это надо будет всегда помнить. Разговоры о « стратегическом партнерстве» есть преувеличение.
Кто может гарантировать, что в один прекрасный день Турция не «пожелает» Украинский Крым?
Азербайджан? Турция? Кто?
Никто.
Уже сейчас идут разговариваем о едином « тюркском мире». Азербайджан тому пример- «один народ, две страны»…
Не надо будет поддаваться «на эйфорию» после Победы Украины и освобождения Крыма. Нельзя «на веру» принимать никаких обещаний.
Крым не должен иметь какой то «особый статус с одним коренным народом « во главе. Никакой административной автономии-обычная область в составе Украины.
» Культурная и религиозная свобода» должны быть для всех граждан Крыма и других областей.
Слава Украине!
Ну а Турція - військове пртнерство з нею безмежне і підкриплене сотнями договорів, які виконуюються педантично обома сторонами, а позиція по Криму принципова і послідовна, як і по проходу військових корит рашки по проливах до речі /За Константинопольський Патриархат просто помовчу/. Да і карліка мочать по дорослому, що він раз за разом ковтає, що в Сирії, що в Лівії, що в Карабаху.
А тепер питання - навіщо нам уродець-недокраїна арменія, яка як побита собака зараз почала відчувати палене і хоче продати своїх хазяїв -росію і персію подорожче ? Нащо нам її проблеми, коли ми давно вже маємо сильних союзників - Азербайджан і Турцію ? Навіщо ви намагаєтесь втягнути Україїну в непотрібні їй зарах конфлікти і проблеми ?
армяне, перестаньитте займатись дебільними інтригами, зараз це не конає, вас видно за 300 миль, займіться краще своею країною і не лізьте в інші.
Был вопрос: был геноцид армян 1915 года?
ответ: а был ли геноцид азербайджанцев ?
???
С логикой проблема?
Или злоба бьет через край?
Очевидно и то и другое.
И, вот что интересно,
ответы этот азербайджанский «второй Пресли»
пишет на украинской мови,
но хорошо информирован в теме.
Фраза : « І чого тоді в Турції, а не на батьківщині мешкає масса армян ?»
выдает его.
Это основной «аргумент» турков/азербайджанцев-
«они же там в Турции живут,
значит геноцида НЕ Было…» ???
Что естественно НЕ значит, так как
- «этнические армяне» в Турции есть, но их там значительно меньше чем в самой Армении.
- Большинство из них были вынуждены принять ислам.
- Их наличие в Турции сегодня НИ как НЕ «доказывает» отсутствие генацида армян 1915 года.
До этого такого государства не существовало.
Возраст этой страны меньше возраста компании Coca-cola.
»Турки « пришли в эти края только около 700 лет назад.
Армения и город Ереван же насчитывает более 2500 лет.
1. Факт существования столицы Армении города Еревана (около 2500 лет тому назад ) доказан историками.
Государство Урарту, которые армяне считают своим « про родителем», существовало с периода 700 лет до нашей эры.
2. Турки пришли на территорию современной Турции около 700 лет назад.
Кстати, ислам как религия, возник в это же период- около 700 лет назад и является «самой молодой» религией.
3. Город, который сейчас называется Стамбул, уже имел крестьянский храм святой Софии до прихода турок.
Он был переделан турками под мусульманский храм. Потом был отдан как музей для публики.
Сейчас его опять забрали для выполнения мусульманских обрядов. При этом Эрдоган сказал : « Мы им ( храмом) уже владеем 500 лет»…
4. Армянская христианская церковь является Апостольской , так как была основана двумя апостолами Христа ( 2 из 12). Она является старейшей христианской церковью в Европе.
Проводить «исторический ликбез» на Цензоре не на часи.
Кто захочет найти правду всегда ее найдёт.
Нам свое робыть.
Разом до перемоги!
І не треба плодити межрелігійну рознь, тим хто це намагається вчинити /видно що війну програли/, воно вернеться з 10 коефіцієнтом.
У України друзі як іудеї так і мусульмане і не треба лізьти своїми брудними лапами у ці відносини, тим більше арменії. Ще не встиг поздоровити, а вже намагається керувати нашими інткересами. Не дох*** ? Будемо вибивати скот без пощади.
Пашинян все добре розуміє.
Не может радикально-исламская держава иметь в союзниках христианское государство.
Что бы не сумневался как « Братские мусульмане» получали звезды от украинских казаков.
«….Перестаньте відмазувати рашен-рейх - це питання вже вирішене, а її захист дратує і не по доброму.»
???
Закрий пельку, дурник, та не імітуй оргазм.
Потеря населения и территории Арменией была результатом многовековых политики Османской турецкой империи, которая боролась против Армении и многих других стран, включая и Украину.
Советская власть ( Сталин) в 20 годы при формировании союзных республик при взаимодействии с Турцией «нарезала» границы Армении и Азербайджана ( возраст существования которого меньше возраста компании Coca-cola) так, что территориальные споры еще более усилились.
Результат нам сегодня известен.
Маленькая христианская страна практически со всех сторон окружена мусульманскими странами.
Это обстоятельство и Политика « разделяй и властвуй» в этом регионе долгое время используется « Российской империей».
Армения сегодня пока еще остаётся заложником в руках « старшего брата»- отсюда ее « публичная политика».
Но уже многие граждане Армении поняли, что Москва играет свою игру.
Во время последнего приезда Лаврова на улицах Еревана было слышно дружное:»Путин ху&ло!».
После этого , а также последнего заседания глав СНГ в Ереване, где Пашинян публично отказался подписывать документы, Кремль срочно направил в Армению своего эмиссара для свержения Николы Пашиняна
.
Конец этой истории еще не наступил…
Сегодняшняя молодежь в школах Армении уже не понимает и не говорит на русском. Зато владеет английским.
Нет сомнения, что в ближайшем обозримом будущем Армения полностью освободиться от русского влияния и займёт свое место в семье независимых демократических государств.
Разгром параши Украиной так же будет способствовать освобождению Армении и превращению ее в надежного друга и союзника Украины уже в ближайшем будущем.
Слава ВСУ!
Слава Украине!
Разом до перемоги!