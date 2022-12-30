Майже половина росіян хотіли б відновлення СРСР, - опитування. ІНФОГРАФІКА

48% громадян РФ хотіли б відновлення Радянського Союзу. Не хотіли б цього 37%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Всеросійським центром опитування громадської думки (ВЦОГМ), інформує Цензор.НЕТ.

При цьому 66% росіян вважають, що відродити СРСР неможливо.

Кожен другий росіянин (51%) переконаний, що в СРСР хорошого було більше, ніж поганого. Протилежної думки дотримується лише кожен двадцятий мешканець РФ (5%). Ще 38% вважають, що хорошого та поганого в СРСР була рівна кількість.

Серед найбільших досягнень СРСР росіяни називають космічну програму (55%), перемогу в Другій світовій (13%) та розвиток промисловості (12%).

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Головні асоціації росіян із Радянським союзом - "хороший час", "безтурботне дитинство", "стабільність" та "дружба народів".







