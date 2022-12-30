Майже половина росіян хотіли б відновлення СРСР, - опитування. ІНФОГРАФІКА
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48% громадян РФ хотіли б відновлення Радянського Союзу. Не хотіли б цього 37%.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Всеросійським центром опитування громадської думки (ВЦОГМ), інформує Цензор.НЕТ.
При цьому 66% росіян вважають, що відродити СРСР неможливо.
Кожен другий росіянин (51%) переконаний, що в СРСР хорошого було більше, ніж поганого. Протилежної думки дотримується лише кожен двадцятий мешканець РФ (5%). Ще 38% вважають, що хорошого та поганого в СРСР була рівна кількість.
Серед найбільших досягнень СРСР росіяни називають космічну програму (55%), перемогу в Другій світовій (13%) та розвиток промисловості (12%).
Головні асоціації росіян із Радянським союзом - "хороший час", "безтурботне дитинство", "стабільність" та "дружба народів".
Будь ласка, зачекайте...
переваги сересер: космос та беззаботное детство.....
а де балєт ?
де танці маленьких лебедів на помінках ?
слоган часів совка
начебто належим до одного виду Homo sapiens, який з самого початку існування зайнявся комфортом - печеру замести, багаття розпалити і т.д.
а кацапів із беззаботного дитинства на подвиги в космос тягне
Потім на війні бачив шматки сокурсника. Якось *****. Забрав документи, листа, мобілу та фотки. Цікаво було розбиратись. Я вже був призваний з пенсії п/п-к, він залишився майором - ст.о/у відділу . Чекав отримання квартири у м. Клинці (то з листа недописаного).
"русь сидящая и русь стоящая.... на вышках"
P.S. але мене досі дивує, коли дивлюсь на Місяць, що по ньому ходили люди.
1) СРСР був майже на 5,5 млн кв км більший за рашу, а для кацапів чим більше окупованих територій - тим краще
2) навіть в совку часів Хрущова-Брєжнєва жилося краще, ніж у нинішньому кацапстані. В тому числі у плані свобод
3) всі кацапи - шовіністичні імперські уйобки. І це головна причина
гражданская война двух блдский народов, обнищание, голод, сокращение голодных ртов, восстановление природы, возрождение лесов, создание Цивилизацией последнего уголка дикой природы, заповедника с одичавшими кацапами...
продажная, безумная Гретта Тумберг (чи как там её?) будет счастлива
Русский как и совецкий - это диагноз.
Нет такой национальности.
Одних придумал Петр Первый в 1721 году,
вторых Ульянов(Ленин) в 1922 году.
2.Хорошее время - особенно для депортированных, репрессированных, замученных в ГУЛагах, загнанных в колхозы и т.п.
3.Беззаботное детство - потому, что голова болела у родителей: что одеть, где купить/достать, а советским детям было пофиг, что мальчики ходили в колготках.....
4.Дружба народов - чурка, хохол, чукча и т.п. Вся дружба в советских анекдотах....
Как Рейган развалил СССР...🤣
Были в Союзе положительные моменты, которые мне лично нравились, но их было совсем немного, буквально по пальцам пересчитать. Отстуствие внешних угроз (ну это спасибо рашистам с 2014 года покоя тут не будет уже), более культурное и дружелюбное окружения (впрочем куда-то пропавшее с начала 90-ых), ну и невыносимая легкость бытия (которая просто следствие юности и молодости). Всё прочее было объективно хуже, причём зачастую намного хуже. По крайней мере, что касается Украины.
А великої вітчизняної ніколи не було, а була Друга світова війна
Висновок: кацап=дебіл
Где блаженствуют фюрер
Где назад означает вперед
И наоборот, покажите мне
Где каждый обманут...
Не вращайте Глобус
На планете Земля
Такого дерьма не отыскать...
Типа Тальков...🤣🤣🤣
Рональд Рейган 1983 год...🤣✊
Цим ТУПОРИЛИМ манкуртам рабссерівським підоросам треба було хоча почитати книгу С.Горинича "В царстві рабства та бандетизму" дослідження більшовизму на підставах фактів та документальних даних"
Ці зеківські кремлядські гопники підоросії, коли нападали на УКРАЇНУ, думали що погрозами, залякуваннями, вбивствами, погромами та своєю заржавілою та технічно нікчемною зброєю "берданок" зможуть НАСТРАШИТИ УКРАЇНЦІВ і усе завоювати не вмираючи....!!!
А ТУТ ПОЛУЧИЛИ УКРАЇНСЬКИМ КУЛАКОМ ТА ЧОБОТОМ ПО КАЦАПОМОРДОМУ ПІДОРОСЬКОМУ **БАЛУ, ВІД УСІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ ТА СПІЛЬНОТИ...!!!
ТЕПЕР УКРАЇНЦІ ДОВЕЛИ УСЬОМУ СВІТУ ТА ДЕРЖАВАМ ЄВРОПИ, ЩО ЦЮ кацапоморду підороську мерзоту злочинців, гопників, гвалтівників, вбивць та мародерів НЕ ПОТРІБНО БОЯТИСЯ, А ПОТРІБНО ВБИВАТИ ДЕ ТІЛЬКИ МОЖНА...!!!
ЗАВДАННЯ УКРАЇНИ ТЕПЕР ОБЄДНАТИ УСІ ДЕРЖАВИ ЄВРОПИ ТА ПОНЕВОЛЕНОГО КАВКАЗУ І ПІДНЯТИ НА БОРОТЬБУ ЩОБ ЗНИЩИТИ І СПАЛИТИ кацапоморду підоросію гопників аж до уральських гір та від КУБАНІ аж до архангельська ТА ПОВЕРНУТИ У ВОЛОДІННЯ ЦИХ ДЕРЖАВ УСІ АНЕКСОВАНІ ЗЕМЛІ, кацапомордими гопниками підоросії...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
На новогоднем столе у российских космонавтов на борту Международной космической станции (МКС) будут черная икра, белуга и креветки, сообщил космонавт Сергей Прокопьев.
Сейчас они находятся в поврежденной капсуле "Союза", пристыкованной к МКС. Люк на станцию астронавты держат открытым, чтобы у них на корабле не повышалась температура.
Руководитель российских пилотируемых космических программ Сергей Крикалев заявил журналистам, что температура в капсуле быстро возрастет, если люк на станцию закрыть.
Отличной эрекцией.
тільки без нас
в рамках одної Росії
Ця біомаса не має права на існування.