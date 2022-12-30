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опитування (1405) Росія (47229) СРСР (323) русский мир (377)

Майже половина росіян хотіли б відновлення СРСР, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ссср,флаг,прапор,срср

48% громадян РФ хотіли б відновлення Радянського Союзу. Не хотіли б цього 37%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Всеросійським центром опитування громадської думки (ВЦОГМ), інформує Цензор.НЕТ.

При цьому 66% росіян вважають, що відродити СРСР неможливо.

Кожен другий росіянин (51%) переконаний, що в СРСР хорошого було більше, ніж поганого. Протилежної думки дотримується лише кожен двадцятий мешканець РФ (5%). Ще 38% вважають, що хорошого та поганого в СРСР була рівна кількість.

Серед найбільших досягнень СРСР росіяни називають космічну програму (55%), перемогу в Другій світовій (13%) та розвиток промисловості (12%).

Дивіться: Пенсіонерку в Підмосков’ї викинули з автобуса за критику війни. ВIДЕО

Головні асоціації росіян із Радянським союзом - "хороший час", "безтурботне дитинство", "стабільність" та "дружба народів".

Майже половина росіян хотіли б відновлення СРСР, - опитування 01
Майже половина росіян хотіли б відновлення СРСР, - опитування 02
Майже половина росіян хотіли б відновлення СРСР, - опитування 03
Майже половина росіян хотіли б відновлення СРСР, - опитування 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+44
Смердючий нафталін.
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30.12.2022 14:26
+35
І про що далі казати? Тільки знищувати.
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30.12.2022 14:30
+33
І цю половину в ГУЛАГи, там так добре, як ніде при СССР
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30.12.2022 14:27
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Смердючий нафталін.
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30.12.2022 14:26 Відповісти
ще й смішний!

переваги сересер: космос та беззаботное детство.....
а де балєт ?
де танці маленьких лебедів на помінках ?
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30.12.2022 14:40 Відповісти
тупі інфантильні біоорганізми !
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30.12.2022 14:42 Відповісти
Давно газетами підтерались, скучили по кіселику в пачках ....клінічні дятли
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30.12.2022 14:46 Відповісти
"тот, кто не был в армии, много потерял"

слоган часів совка
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30.12.2022 15:02 Відповісти
Та знаю, ту тему я вже й не згадую - бо то надовго, там взагалі ....
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30.12.2022 15:05 Відповісти
ну вот чому те, що в Україні викликаєте дику ржаку, а рашці навпаки - тазик сліз ?

начебто належим до одного виду Homo sapiens, який з самого початку існування зайнявся комфортом - печеру замести, багаття розпалити і т.д.

а кацапів із беззаботного дитинства на подвиги в космос тягне
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30.12.2022 15:10 Відповісти
Треба питать знаючих, є специ, шо можуть на пальцях пояснить...за це їм спасибі. Що можна точно сказати, що при совку - якщо на кордон - українців, раекти в космос - Корольов, зерно - знову - дайош, і так без кінця. За культуру кухні та прийому дарів столу - те саме. Ну от був я там тисячу разів - дерев"яна зараза, клопи, якійсь прилаштунки із скотиною до ізби, бражка...ну, коротше 4 роки в Ярославлі мені стало достатнім для повного розуміння ідіотів...
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30.12.2022 15:16 Відповісти
То ти у Новосибірську не був. Я там навчався на ВК ВК . ***** тих клопів в общазі вперше в житті побачив. Пересилились до 9-ти поверхівки (знімали). Класно, таргани - то муйня, отак навчались військові контррозвідники. Один плюс - викладали відмінно!
Потім на війні бачив шматки сокурсника. Якось *****. Забрав документи, листа, мобілу та фотки. Цікаво було розбиратись. Я вже був призваний з пенсії п/п-к, він залишився майором - ст.о/у відділу . Чекав отримання квартири у м. Клинці (то з листа недописаного).
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30.12.2022 15:44 Відповісти
Опля, ВКВК! Я в Києві *************!
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30.12.2022 15:55 Відповісти
******* світлофор на переході до КПП.
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30.12.2022 16:10 Відповісти
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30.12.2022 17:17 Відповісти
98
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30.12.2022 16:00 Відповісти
не служил-не мужик, не сидел-жизнь не видел!
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30.12.2022 17:01 Відповісти
українські діти оцінили бєззаботное дєтство 1932-33 років...
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30.12.2022 15:47 Відповісти
І щоб всі республіки на них працювали і годували це обосцане бидло .А воно потім буде вбивати і грабувати ці народи !!!
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30.12.2022 14:44 Відповісти
Та їх знову на пломбір потягнуло ...
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30.12.2022 15:00 Відповісти
І таваріща Сталіна теж відновимо ,щоб він всіх рашистів відправив в Гулаг.
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30.12.2022 19:37 Відповісти
І цю половину в ГУЛАГи, там так добре, як ніде при СССР
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30.12.2022 14:27 Відповісти
вони туди й ідуть буде

"русь сидящая и русь стоящая.... на вышках"
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30.12.2022 14:43 Відповісти
РУСЬ к россии имеет такое же отношение как гонорар к гонорее или канал к канализации...
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30.12.2022 15:23 Відповісти
звійсно хочуть, хочуть знову паразитувати на поневолених народах.
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30.12.2022 14:29 Відповісти
нахера ?
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30.12.2022 14:29 Відповісти
І про що далі казати? Тільки знищувати.
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30.12.2022 14:30 Відповісти
так вони увєрєнна туда ідуть!
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30.12.2022 14:30 Відповісти
Це піпець. Зрозуміло, що більшість заесесерів це люди похилого віку. Але не тільки ж вони. Тобто, навіть подорожі до різних цивілізованих країн не переконують совків у хибність своїх поглядів.
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30.12.2022 14:31 Відповісти
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30.12.2022 14:31 Відповісти
.i. Wam moskali !
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30.12.2022 14:31 Відповісти
Больное стадо. Соскучились за беломорканалом и трудоднями.
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30.12.2022 14:32 Відповісти
Талони, дефіцит, а шо....нормас, КОНЧЕНІ
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30.12.2022 14:47 Відповісти
Да просто назад в союз хотят старые пенсы и родившиеся после 1985 г. Те, кто либо вообще не жил при союзе, либо был ребенком которого обеспечивали родители и который помнит только, что "мама вкусно готовит а я гуляю во дворе с ребятами" и скоро Новый Год". Ну а пенсы есть пенсы, тут все и так ясно.
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30.12.2022 16:03 Відповісти
все буде як мріють, тільки в значно менших територіях і за колючою проволокою як в Північній Кореї
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30.12.2022 14:32 Відповісти
%банутые сами не знают, что хорошего было в совке, но всё равно туда хотят
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30.12.2022 14:33 Відповісти
Вони хочуть товктися в чергах, щоби почувати себе "добытчиками"....
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30.12.2022 15:44 Відповісти
при сталіні було харашо! - чим саме? - при сталіні у мене хер стояв!
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30.12.2022 14:34 Відповісти
якщо найбільша гордість це Гагарін, який зробив кілька обертів навколо Землі на відстані 200 км, та впав назад... у мене всьо...



P.S. але мене досі дивує, коли дивлюсь на Місяць, що по ньому ходили люди.
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30.12.2022 14:37 Відповісти
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30.12.2022 14:44 Відповісти
Тут 3 причини таких результатів опитування:

1) СРСР був майже на 5,5 млн кв км більший за рашу, а для кацапів чим більше окупованих територій - тим краще

2) навіть в совку часів Хрущова-Брєжнєва жилося краще, ніж у нинішньому кацапстані. В тому числі у плані свобод

3) всі кацапи - шовіністичні імперські уйобки. І це головна причина
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30.12.2022 14:37 Відповісти
Одне питання: скільки кацапів готові за цей есересер здохнути??
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30.12.2022 15:41 Відповісти
Скільки тобі, дитино, років що ти знаєш як жилося у часи Хрущова та Брежнєва...?))
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30.12.2022 19:55 Відповісти
Це свідчить лише про те що в "заможному **********" 51% населення за тридцять років після совка стали жити гірше ніж жили за совка. Ледачі тварюки...
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30.12.2022 14:38 Відповісти
Так виховання було по казці "По щучьему велению"
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30.12.2022 15:42 Відповісти
Як при капіталізмі може бути срср. Тупорилі не знають ,що це таке та принципи соціалізму. Вони й розшифрувати срср не можуть , тем більш дати поснення кожного слова. Ватна біомаса ))))
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30.12.2022 14:39 Відповісти
Та то вже занадто...який капіталізм, розподіл благ при соціалізмі??? там не це на увазі, не економічні вимоги...Там стабільність ідіотична, уявна...Совок не міг управляти соціалізмом, бо там теж потрібен ринок...Вони ідіоти
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30.12.2022 14:56 Відповісти
Щось малувато при такій промивці мозку.
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30.12.2022 14:45 Відповісти
С такими поняттями - скоро буде 100 проц. - наш паравоз фперед летит, в комуне остановка
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30.12.2022 14:49 Відповісти
"безтурботне дитинство" для цих бовдурів асоціюється з "Брежневским застоем" Ніхто навіть і не намагається замислитись, як виживали люди у 20-60-х роках. Не космічна програма, та розвиток промисловості, а "Війни, голодомори, гулаг та рабська праця - ось основні досягнення срср
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30.12.2022 14:46 Відповісти
Всі ламать кукурудзу в поля, обід вивезуть, уроки пофіг, потом прополка буряків сапками ну і жувачку - для тих, хто в плаванні.За джинси всеобщий позор
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30.12.2022 14:52 Відповісти
Ім би на рашці життя наладити -- з такими природними ресурсами там би мали жити одні Крези .
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30.12.2022 14:51 Відповісти
Верной дорогой идете, нетоварищи, скоро на расии настанет коммунизм.. правда есть нюанс.. китайский
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30.12.2022 14:51 Відповісти
...прекрасно - наметились, как минимум, две готовые науродные республики на обломках Мордора, со всеми последствиями:
гражданская война двух блдский народов, обнищание, голод, сокращение голодных ртов, восстановление природы, возрождение лесов, создание Цивилизацией последнего уголка дикой природы, заповедника с одичавшими кацапами...
продажная, безумная Гретта Тумберг (чи как там её?) будет счастлива
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30.12.2022 15:02 Відповісти
Мацквареп та Республіка арктичних пампасів
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30.12.2022 15:05 Відповісти
все по Войновічу
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30.12.2022 15:06 Відповісти
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30.12.2022 15:08 Відповісти
Порченое стадо


Русский как и совецкий - это диагноз.

Нет такой национальности.

Одних придумал Петр Первый в 1721 году,

вторых Ульянов(Ленин) в 1922 году.
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30.12.2022 15:11 Відповісти
Абсолютно нищая, дегенеративная помойка, каким был совок, положительные эмоции может вызывать только у клинических кретинов. Простой медицинский факт.
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30.12.2022 15:12 Відповісти
1.Стабильность - все стабильно бедные.
2.Хорошее время - особенно для депортированных, репрессированных, замученных в ГУЛагах, загнанных в колхозы и т.п.
3.Беззаботное детство - потому, что голова болела у родителей: что одеть, где купить/достать, а советским детям было пофиг, что мальчики ходили в колготках.....
4.Дружба народов - чурка, хохол, чукча и т.п. Вся дружба в советских анекдотах....
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30.12.2022 15:13 Відповісти
А що їм відновлювати?Вони ж і не виходили з СРСР
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30.12.2022 15:17 Відповісти
Вони першими вийшли, 12 червня, це вних ще якійсь час мало назву «день незалежності», потім перейменували в «дно роісі».
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30.12.2022 15:24 Відповісти
Пам'ятаю те ,, счастлівое врємя,,. Ти весь у джинсах, дутих кросівках та алясці, з пустим целофановим пакетом Мальборо чи Ливайз у руці. Ну, щоб всі бачили твою спроможність віддати 5 рублів за кусок целофана. Ідеш корольом. Молодий, здоровий, дівчата тобі посміхаються. Та й сам веселий. Бо чимчикуєш до Альбатросу за паком Хайнекена по 20 копійок за банку.
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30.12.2022 15:18 Відповісти
Дипломат, в пустую пачку "Мальборо" закинуть сигарет "Ява", в бутылку "Баллантайнс" налить коньячка, у соседа-араба попросить магнитофон "Сони" и в общаге любая красавица согласно с тобой всю ночь делать курсовик.....
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30.12.2022 15:36 Відповісти
Наскільки мені відомо, цигарки Ява палили десь на центральній росії в той час. Інші території це болгарські та космос здебільшого. А коньяк в пляшку від Балантайну в нас не наливали. Бо достатьньо було горілки Московська чи бренді Арарат з гвинтовими кришечками з Балтону. Ціна практично як в звичайному магазині, але пафосу. Та й насправді 3-х зірочковий Арарат експортного призначення був чудовим на відміну від пойла в віноводочном.
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30.12.2022 15:47 Відповісти
https://youtu.be/_HBdNLI0tcY...

Как Рейган развалил СССР...🤣
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30.12.2022 15:21 Відповісти
Клініка забордюрря.
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30.12.2022 15:27 Відповісти
Довелось пожить в СССР 80-ых годов. Всё зависит от того с чем сравнивать и кто сравнивает.
Были в Союзе положительные моменты, которые мне лично нравились, но их было совсем немного, буквально по пальцам пересчитать. Отстуствие внешних угроз (ну это спасибо рашистам с 2014 года покоя тут не будет уже), более культурное и дружелюбное окружения (впрочем куда-то пропавшее с начала 90-ых), ну и невыносимая легкость бытия (которая просто следствие юности и молодости). Всё прочее было объективно хуже, причём зачастую намного хуже. По крайней мере, что касается Украины.
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30.12.2022 15:32 Відповісти
Вы же сами и ответили, что положительные моменты это исключительно следствие юности и молодости. И тотальный дефицит всего и вся создавал тоже положительный момент, правда, исключительно для тех кто не имел проблем с этим дефицитом.
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30.12.2022 15:52 Відповісти
Українець Корольов, репресований радянською владою....
А великої вітчизняної ніколи не було, а була Друга світова війна

Висновок: кацап=дебіл
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30.12.2022 15:33 Відповісти
Покажите мне такое дерьмо

Где блаженствуют фюрер
Где назад означает вперед
И наоборот, покажите мне

Где каждый обманут...
Не вращайте Глобус

На планете Земля

Такого дерьма не отыскать...
Типа Тальков...🤣🤣🤣
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30.12.2022 15:42 Відповісти
Звёздные войны развалят дохлый Ссср
Рональд Рейган 1983 год...🤣✊
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30.12.2022 15:44 Відповісти
Кiнченi iпанати, вонюче стадо.
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30.12.2022 15:55 Відповісти
Беззаботное украинское детство...

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30.12.2022 15:56 Відповісти
Опять хотят устроит геноцид других народов. И жить за счет других. ссср сдох и пусть навечно. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.12.2022 16:01 Відповісти
Мені за 60, відповідно в совку прожив більше 40р., так як вважаю, що у нас, в Україні ще до помаранчевої революції , був совок. Можу описати все по цінах, зарплатах, пенсіях, медицині, освіті і т.д. все досконально: прекрасно все памятаю. ТОВАРИСТВО, щоб до цього дійти і повернутись у совок треба бути садо-мазохістом, навіть не знаю у якій степені, або з відбитою головою.
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30.12.2022 16:09 Відповісти
48% тупорилих підороських манкуртів з голодного та холодного скрєпостана, рабсссерівських дебілів, бомжів, злочинців, катів, вбивць, повій та нагуляних комсомольських ублюдків разом з піонерами типу "павліка морозова", хотять повернення "В РЕСПУБЛІКУ ШКІД"...!!!

Цим ТУПОРИЛИМ манкуртам рабссерівським підоросам треба було хоча почитати книгу С.Горинича "В царстві рабства та бандетизму" дослідження більшовизму на підставах фактів та документальних даних"

Ці зеківські кремлядські гопники підоросії, коли нападали на УКРАЇНУ, думали що погрозами, залякуваннями, вбивствами, погромами та своєю заржавілою та технічно нікчемною зброєю "берданок" зможуть НАСТРАШИТИ УКРАЇНЦІВ і усе завоювати не вмираючи....!!!

А ТУТ ПОЛУЧИЛИ УКРАЇНСЬКИМ КУЛАКОМ ТА ЧОБОТОМ ПО КАЦАПОМОРДОМУ ПІДОРОСЬКОМУ **БАЛУ, ВІД УСІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ ТА СПІЛЬНОТИ...!!!

ТЕПЕР УКРАЇНЦІ ДОВЕЛИ УСЬОМУ СВІТУ ТА ДЕРЖАВАМ ЄВРОПИ, ЩО ЦЮ кацапоморду підороську мерзоту злочинців, гопників, гвалтівників, вбивць та мародерів НЕ ПОТРІБНО БОЯТИСЯ, А ПОТРІБНО ВБИВАТИ ДЕ ТІЛЬКИ МОЖНА...!!!

ЗАВДАННЯ УКРАЇНИ ТЕПЕР ОБЄДНАТИ УСІ ДЕРЖАВИ ЄВРОПИ ТА ПОНЕВОЛЕНОГО КАВКАЗУ І ПІДНЯТИ НА БОРОТЬБУ ЩОБ ЗНИЩИТИ І СПАЛИТИ кацапоморду підоросію гопників аж до уральських гір та від КУБАНІ аж до архангельська ТА ПОВЕРНУТИ У ВОЛОДІННЯ ЦИХ ДЕРЖАВ УСІ АНЕКСОВАНІ ЗЕМЛІ, кацапомордими гопниками підоросії...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
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30.12.2022 16:18 Відповісти
А скільки б хотіло відновити свою цноту....
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30.12.2022 16:19 Відповісти
Найбільше ностальгують за совком довпойоби, номенклатура, завмаги, завбази і ті молоді клаповухі , яким пропаганда навішала локшину на вуха. Космічна та інші програми для почуття вялічія серед безправних злиднів, присвоєна Перемога усіх народів над фашизмом, "розвиток" промисловості з тотальним дефіцитом товарів народного споживання, стабільність під назвою застій, хорошеє время і дитинство під назвою просто молодість, надута брехлива дружба народів під назвою, чурки, кацапи, хохли, чорномазі, з міжнаціональними конфліктами. Країна брехні есрср, яку намагається істерично та жорстоко реанімувати тоталітарна влада для вічного царювання над бидлом. В кндр ще поїдьте запитайте, чи добре вони живуть.
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30.12.2022 16:28 Відповісти
Зато икра будет, **** переживать
На новогоднем столе у российских космонавтов на борту Международной космической станции (МКС) будут черная икра, белуга и креветки, сообщил космонавт Сергей Прокопьев.
Сейчас они находятся в поврежденной капсуле "Союза", пристыкованной к МКС. Люк на станцию астронавты держат открытым, чтобы у них на корабле не повышалась температура.
Руководитель российских пилотируемых космических программ Сергей Крикалев заявил журналистам, что температура в капсуле быстро возрастет, если люк на станцию закрыть.
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30.12.2022 16:31 Відповісти
На рыло вам свинособаки.
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30.12.2022 16:34 Відповісти
Всі кацапи ***#нуті,не звертайте уваги.
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30.12.2022 16:35 Відповісти
8
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30.12.2022 16:45 Відповісти
Страна вечнозелёных помидор
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30.12.2022 16:59 Відповісти
То курва і хай котяться!!!!
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30.12.2022 17:00 Відповісти
а що на рахунок в кацапів посмоктати в лєніна ? буде 80%?
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30.12.2022 17:18 Відповісти
Харків як говорив кацапською так і буде говорити. Там би ніхто проти не був. Їм хоч сніг хоч ракети, аби кацапською мовити.
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30.12.2022 17:24 Відповісти
Эта половина расисян идетнах и ещё прицепом как минимум процентов 40 *неопределившихся*,тупые подонки ,негодяи слаще морковки нибуа не видевшие в своей никчемной жизни, пардон, в существовании....
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30.12.2022 17:48 Відповісти
Чем вас запомнился ссср?
Отличной эрекцией.
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30.12.2022 18:11 Відповісти
Я так розумію, головна мета "спєцапєраціі" відправити ностальгуючих туди, де зараз той совок
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30.12.2022 18:33 Відповісти
Совок 80% средств тратил не на людей,а на военку,чтобы воевать с Западом в Азиях и Африках.Сейчас будет также-русня будет ходить в ободранных штанах и голой жопой зато по телевизору будут говорить что рашка "воюет" с НАТО
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30.12.2022 18:43 Відповісти
Перш ніж наводити результати опитування, треба точно навести питання. Без цього результати опитування мало чого варті.
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30.12.2022 19:14 Відповісти
просто ****** свинособачьи......................................................................................................любители рыжего ленина-идите *****..............
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30.12.2022 19:22 Відповісти
Все кто родился после 1985г абсолютно не знают совка, даже октябрятами не были. Пусть таким сегодня 37, остальные моложе. Всем кому 45-50 практически не работали тогда, не успели почти. Всем кому там 70-75лет, так мало, там мрут крепко к 70г. Тем у кого 80 лет, таких просто мало. Эти цифры и проценты туфта. Завышены.
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30.12.2022 21:56 Відповісти
и в это кровавое смердящее дерьмо они опять кровью пытаются затащить Украину!чтоб они сдохли мрази со своим грёбаным совком!их ********* ожидает участь совка-развал!
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30.12.2022 22:35 Відповісти
Хай відновлюють
тільки без нас
в рамках одної Росії
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31.12.2022 00:05 Відповісти
тогда это не ссср
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31.12.2022 00:23 Відповісти
Этот народ не вылечить!
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31.12.2022 00:06 Відповісти
Дустом їх , дустом!

Ця біомаса не має права на існування.
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31.12.2022 00:31 Відповісти
Я так розумію,що повернення до громадянської незабаром,а там голодуха,табори,культ когось нового,нові серії нупаґаді та прастаквашино))
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31.12.2022 08:01 Відповісти
 
 