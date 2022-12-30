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Німеччина передала 28 одиниць спецтехніки для ДСНС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

німеччина,допомга

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України отримали спеціалізовану техніку від Німеччини.

30 грудня на базі навчально-тренувального полігону аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Рівненській області відбулася передача 28 одиниць спеціальної та спеціалізованої техніки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Зокрема, українським рятувальникам було передано підйомники, крани-маніпулятори, паливозаправники, самоскиди, автоцистерни, вантажівки з генераторами.

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Спецтехніку українські рятувальники отримали від Федерального агентства технічної допомоги THW, а сертифікат на отримання особисто вручала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

THW - це німецька організація цивільної оборони та ліквідації наслідків стихійних лих федерального уряду з добровільними і штатними співробітниками, що перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ Німеччини.
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30.12.2022 19:06 Відповісти
Сьогодні не планував, але таку ювілейну дату мушу відмітитти. Поможи Боже і нам тоже.
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30.12.2022 19:16 Відповісти
Аби не Леопарди. Німецький Got, вразуми Шольца, бо вилетить Германія з лідерів ЄС до підерів
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30.12.2022 19:26 Відповісти
Дякуємо.
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30.12.2022 21:51 Відповісти
 
 