Німеччина передала 28 одиниць спецтехніки для ДСНС

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України отримали спеціалізовану техніку від Німеччини.

30 грудня на базі навчально-тренувального полігону аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Рівненській області відбулася передача 28 одиниць спеціальної та спеціалізованої техніки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Зокрема, українським рятувальникам було передано підйомники, крани-маніпулятори, паливозаправники, самоскиди, автоцистерни, вантажівки з генераторами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія прямує до поразки в Україні, - міністр економіки Німеччини Габек

Спецтехніку українські рятувальники отримали від Федерального агентства технічної допомоги THW, а сертифікат на отримання особисто вручала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

THW - це німецька організація цивільної оборони та ліквідації наслідків стихійних лих федерального уряду з добровільними і штатними співробітниками, що перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ Німеччини.