Обстрілом пошкоджено резервну лінію електропостачання до Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

29 грудня під час обстрілу було пошкоджено резервну лінію електропостачання до Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ) Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Резервну лінію електропередач "Феросплавна 1" на 330 кВ до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні було відключено ввечері 29 грудня через пошкодження на підконтрольній Україні території на правому березі Дніпра, викликаного її обстрілом. "Феросплавна 1" була останньою функціонуючою резервною лінією електропередачі ЗАЕС, і життєво важливо, щоб її було відновлено якнайшвидше", – зазначив Гроссі.

МАГАТЕ уточнило, що ступінь пошкодження ЛЕП ще не зрозумілий, але роботи з її ремонту вже ведуться.

Запорізька АЕС, усі шість реакторів якої зупинено, продовжує отримувати електроенергію, необхідну для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки, від єдиної зовнішньої лінії електропередачі, що залишилася в роботі, на 750 кВ з чотирьох таких ліній, які існували раніше, зазначає агентство.

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Хоча з минулого місяця обстрілів безпосередньо на майданчику найбільшої в Європі АЕС не було, експерти МАГАТЕ повідомили, що в п'ятницю вони чули звуки гучних вибухів, які, мабуть, виходили з відстані кількох сотень метрів від об'єкта, що в районі водного каналу, що з'єднує прилеглу Запорізьку ТЕС з р.Дніпро.

На ЗАЕС група МАГАТЕ також повідомила, що за минулий тиждень розпочали роботу ще чотири пересувні дизельні котельні, внаслідок чого з дев'яти доставлених на ЗАЕС подібних котелень потужністю від 1 до 6,5 МВт у роботі вже вісім. Сумарно дев'ять котелень вироблятимуть близько 34 МВт тепла для майданчика ЗАЕС та міста Енергодар.

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