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Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації для заброньованих військовозобов’язаних на 3 місяці

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призов

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження на три місяці відстрочки від призову для заброньованих військовозобов’язаних.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Рішенням передбачено, що терміни дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військово-зобов'язаними відповідними рішеннями Міністерства економіки, терміни дії яких не закінчився, тривають автоматично на три місяці.

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Автор: Володимир Янченко
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95 квартал туди вписали?
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30.12.2022 20:09 Відповісти
Це ж критично важливе підприємство ВПК, там за лисим снайпери спецназу ГРУ полюють, довелось релокувати за кордон
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30.12.2022 20:30 Відповісти
 
 