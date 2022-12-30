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Кабмін наступного року проведе індексацію пенсій

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

шмигаль

Наступного року уряд планує проводити індексацію пенсій.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Майже 11 млн пенсіонерів весь цей час вчасно отримують свої виплати. Більше того, цьогоріч ми проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%. Проведемо індексацію пенсій і в 2023-му", - запевнив Шмигаль.

За його словами, загалом в умовах війни й економічної кризи державна соціальна підтримка дозволила вижити мільйонам українців. Вже в перші тижні після повномасштабного вторгнення уряд виплатив більш як 30 млрд гривень у межах проєкту єПідтримка. Тоді сотні тисяч громадян, які втратили роботу, отримали по 6,5 тисячі гривень.

"Адресність і допомога тим, хто цього потребує перш за все, – це принцип, який дозволив ефективно допомагати нашим громадянам. Уряд виплатив 53 млрд грн допомоги внутрішньо переміщеним особам. Близько 2 млн людей отримує по 2-3 тисячі виплат щомісяця. Крім того, ми домовилися, аби аналогічні програми запустили й наші партнери з міжнародних організацій, насамперед з ООН та Червоного Хреста", - сказав Прем’єр-міністр.

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Він також підкреслив, що влада знайшла ресурс, аби зарплата лікарів в Україні була не меншою за 20 тисяч гривень, а зарплата медсестер становила не менше 13,5 тисяч гривень.

"В освітній сфері ми також намагаємося надавати додаткову підтримку. Більше 20 тисяч студентів вже переведено на бюджетну форму навчання. Це військові та діти військових, студенти із прифронтових громад. Зараз в Україні у змішаному режимі працює майже 8,5 тис. шкіл. Ще 4,6 тис. шкіл навчають дітей в онлайн-форматі. Вступна кампанія також пройшла успішно – понад 600 тис. вступників були зараховані до закладів професійної та вищої освіти", - підкреслив глава уряду.
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Топ коментарі
+10
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30.12.2022 21:14
+9
О, судді-пенсіонери тепер будуть отримувати не 300 тис, а 350 тис грн. А лохам, у яких пенсія 2000 грн піднімуть її аж на 300 грн. Зато смєшной пріZєдєнт, правда?!
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30.12.2022 21:09
+9
У цього ЗЕгандона штопаного з математикою не лади! 2000 гр. + 16% = 2320 гр.! Я отримав 2000 гр. +98!!!!!!гр. Це скільки процентів ти падлюка брехлива? Щоб вам вже язики повідсихали за вашу щоденну брехню!!!
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30.12.2022 21:17
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На сколько? На 100грн?
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30.12.2022 21:04 Відповісти
На 10-17гр. добавили пенсіонерам в грудні, 66гр,у кого мінімальна пенсія,а стажу багато і 660 гр. у кого пенсія 20000гр.
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30.12.2022 21:50 Відповісти
У грудні получив пенсію 1860 гривень. Кондоми вони !
Тільки за одне опалення потрібно заплатити 2.000 гривень.
Років через 200 цей час будуть згадувати як геноцид українців з боку кацапів і Порошенко-Зеленої влади......
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30.12.2022 21:57 Відповісти
Оформіть субсідію,а те що судді отримують такі суми,треба встановлювати з/плату всім держслужбовцям і суддям і президента теж в % від розміру мінімальної пенсії і зп
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30.12.2022 22:32 Відповісти
Підтверджую, моїй мамі добавили в грудні 10 грн.
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30.12.2022 23:14 Відповісти
Бреше прямо в очі пенсам про індексацію на 16 % відсотків у 2022 році. Я своїй бабулі вирахувала і вийшло, що на 9.5 %.
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30.12.2022 21:58 Відповісти
Точно. У мами я вже забула на скільки, але до 10% не дотягнуло.
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30.12.2022 23:18 Відповісти
при инфляции в 30 % они проиндексируют пенсии на 5%. Выродки
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30.12.2022 21:07 Відповісти
О, судді-пенсіонери тепер будуть отримувати не 300 тис, а 350 тис грн. А лохам, у яких пенсія 2000 грн піднімуть її аж на 300 грн. Зато смєшной пріZєдєнт, правда?!
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30.12.2022 21:09 Відповісти
Зачем ты обычных пенсионеров лохами называешь уродец моральный.
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30.12.2022 21:21 Відповісти
квітень 2019, йшов на виборчу дільницю, тут мені іде на зустріч пара - сусіди пенсіонери. Я питаю як проголосували, а вони мені: "галасавалі за валодю, усталі ат парашенка, хатім новой жизні". От цих ідіотів, у тому числі, я й назвав лохами.
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30.12.2022 22:01 Відповісти
Цi люди тебе вчили в школi, пекли хлiб, возили в тролейбусi. Так що май повагу бо колись i ти i я будем старими. А помилки роблять всi.
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30.12.2022 22:10 Відповісти
Тому що тільки лох може сплачувати все життя податки, а нічого навзайм не отримувати! Ні лікування, ні порядної поліціїї, ні пенсій...Лошара
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30.12.2022 22:05 Відповісти
Заткни iпало i не лiзь в ****** не лошара.
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30.12.2022 22:13 Відповісти
300 то занадто. Моїй сусідці аааааж 200 грн добавили. Отримувала 2300.
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30.12.2022 21:28 Відповісти
Де ти таке вичитав? Вище почитай мій комент,кому скільки добавили.
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30.12.2022 21:52 Відповісти
Судді - прокурори - високопоставлені мєнти, та інші....Це офіційно.
А скільки їм грошиків ще занесуть в конвертах...
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30.12.2022 21:59 Відповісти
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30.12.2022 21:14 Відповісти
"Хахли ітак паймут"!
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30.12.2022 21:23 Відповісти
Орендуємо житло у сім'ї, яка тримає маленький магазинчик (кіоск, як кажуть тут): преса, сигарети, побутова хімія, іграшки... Серед півсотні перідичних видань - жодного іноземною мовою (магазинчик на центральній площі міста, іноземців вистачає). За "рускієзиґ" навіть не кажу, хоча "саатєчєствінікаф" - як гною, якщо судити по щільності "рускаво матєрнаво" на вулицях.
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30.12.2022 21:32 Відповісти
І де ж він таку пошту знайшов? Вигадав, бо кремлівський провокатор.
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30.12.2022 21:35 Відповісти
На "юґавастокє". Суцільні "лизы", "дарьи", "отдохни", "кроссворды", "бабушкины пироги"...
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30.12.2022 21:43 Відповісти
Це і є приклад бездіяльності «українців» Шмигаля-Стефанішиної-Ткаченка🤷‍♂️ та інших відповідних міністрів🐷, а СтефанчукЗеленський пропонують замовчувати🤐🤫 та не тиснути на привладних🤥 під час кривавої війни Московії проти України ‼️🇺🇦💯🙈❤️🪖⚔️😡🤬🤔🇺🇸🇪🇺🇬🇧💪👍✊ Марафонами набагато більше можна заробити,' але ж відсутність електрики та газет Українських в райцентрах….
Можливо, це тимчасово, впродовж 3 років….
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30.12.2022 21:41 Відповісти
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30.12.2022 21:15 Відповісти
У цього ЗЕгандона штопаного з математикою не лади! 2000 гр. + 16% = 2320 гр.! Я отримав 2000 гр. +98!!!!!!гр. Це скільки процентів ти падлюка брехлива? Щоб вам вже язики повідсихали за вашу щоденну брехню!!!
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30.12.2022 21:17 Відповісти
Мати публічні претензії до Кварталу-95 - це моветон.
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30.12.2022 21:33 Відповісти
4 грн. 62 коп. Рівно на стільки збільшилась моя пенсія.
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30.12.2022 21:36 Відповісти
Шановний, а що ж ви у цьому житті робили, що маєте пенсію дві тисячі? Мабуть з 1991 року дурили державу, працюючи "по-чорному"?
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30.12.2022 21:38 Відповісти
Дурять державу не ті, хто отримував (і досі отримує) з/п в конверті. Дурять державу ті, хто ці конверти видає. Бо саме вони призначені тією ж державою "податковими агентами".
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30.12.2022 21:49 Відповісти
И что ни год, то пенсии «растут»
И что ни день их новый рост нам обещают
До лета, осени, зимы нас потерпеть зовут,-
Но к пенсии лупу, лишь, приставляют.

На всякий лад расчёты пенсий в интернете,
Рекламою звездится каждый файл.
Пенсионер, ведь, рад любой «конфете»-
Быстрей записывай, скорее посчитай.

А, как всегда, увидят слабый «пшик».
И как всегда на белом свете:
И лошади будут голодны и ямщик,
Сыты - лишь господа в карете.
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30.12.2022 21:21 Відповісти
Коли проіндексували пенсію

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30.12.2022 21:31 Відповісти
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31.12.2022 07:20 Відповісти
Пару днів тому Шмигаль написав що в 2022 на соціалку було витрачено аж 800 млрд гривнів! У мене була така ж реакція як і у кота!
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31.12.2022 08:15 Відповісти
В обращении к ВР ПЕРДИЗЕНТ сообщил об индексации пенсий. Чтоб ему на том свете так индексировали, шаурмажрец поганый. В прошлом году на 5, в этом году на 10 грн. - половина дешёвого батона.
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30.12.2022 21:33 Відповісти
На днях Шмигаль заявив що в 2022 на соціалку було витрачено 800 млрд гривнів! З нулями помилились - подумалось!
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31.12.2022 08:10 Відповісти
Передайте пану Шмигалю, що індексація пенсій за віком цього року була 14%, а не 16. І не усієї, а лише основної частини пенсії. Таким чином реально у березні пенсії зросли на ~13%. Ще трохи додалося за понаднормовий стаж, у липні і грудні через підвищення прожиткового мінімуму, але загалом збільшення пенсій за віком склало за рік +/- 13,5% в залежності від конкретного стажу пенса.
А тепер відмінусуйте звідси 44% падіння курсу гривні.
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30.12.2022 21:49 Відповісти
Загалом за 10 останніх років призначені тоді пенсії за віком у доларовому еквіваленті скоротилися дотепер у понад 2,2 рази.
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30.12.2022 21:56 Відповісти
Ні, пенсія за віком, тобто основна частина пенсії, в березні зросла саме на 14%, рівно на 14%, а не на ~13 як ви пишете. В іншому, Ви маєте раціо.
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31.12.2022 05:01 Відповісти
Як же ж хочеться виглядати благодійником нації! Зі своїми обов'язками хоч би справлявся!
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30.12.2022 21:51 Відповісти
Кароче, епоха бідності минула. Пацан сказав - пацан зробив.
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30.12.2022 22:47 Відповісти
Березнева індексація основної частини пенсії наступного, 23-го року, очикується на рівні 5%. Для порівняння: у 2022 р. - 14%, у 2021 році - 11%.
Затягуємо пастки, шановні пенсюки.
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31.12.2022 05:10 Відповісти
 
 