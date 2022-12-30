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Зеленський відзначив державними нагородами 95 захисників України

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нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 95 військовослужбовців.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент постановив нагородити чотирьох військових орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, п’ятьох - орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Також глава держави нагородив орденом "За мужність" ІІ ступеня п’ятьох військових, "За мужність" ІІІ ступеня - 17, орденом Данила Галицького - двох.

Окрім того, медаллю "За військову службу Україні" нагороджені 32 військовослужбовці, "За бездоганну службу" ІІІ ступеня — четверо, "Захиснику Вітчизни" - 26.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїна Гудименка, який дістав поранення на Харківщині, нагородили орденом "За мужність" та почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест". ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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95 захисників України ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ
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30.12.2022 22:57 Відповісти
Цілий квартал.
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30.12.2022 22:59 Відповісти
Позорище , коханок посліцами посилати Цей Ермак просто похерів дипломи дипломатів
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30.12.2022 23:15 Відповісти
Криворогата шпана зараз у фаворі.
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30.12.2022 23:22 Відповісти
Схоже, що усі кандидатки проходять через диван ЕрмакА
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30.12.2022 23:26 Відповісти
звичайна кацапська традиція призначати на посади своїх б..дєй, бажано не дуже розумних але слухняних
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30.12.2022 23:30 Відповісти
Скажи - асфальт...
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30.12.2022 23:21 Відповісти
 
 