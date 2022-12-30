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Маріуполь (2820) окупація (5838) Андрющенко Петро (636)

У Маріуполі окупанти демонтували 50 багатоповерхівок, - Андрющенко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про демонтованих 50 багатоповерхівок, у яких щонайменш 2500 квартир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у  телеграмі.

"Твір від цивільних окупантів: "Що я робив в грудні". У вигляді відеощоденника. Стисло. Коли вам знов пропагадноди почнуть волати про "Маріуполь відбудовують" - просто кидайте їм це відео", - прокоментував він відео.

Відомо, що згідно з офіційними даними окупанти будують 22 будинки на 1520 квартири.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Природна смертність у Маріуполі зросла у 8 разів, блекаут став типовим явищем, люди замерзають, - Андрющенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
підеш за фахом працювати??
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30.12.2022 23:27
+3
Заметают следы, суки!(((((((
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30.12.2022 23:38
+2
Для великого крадівництва непочатий край роботи після звільнення.
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30.12.2022 23:14
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Для великого крадівництва непочатий край роботи після звільнення.
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30.12.2022 23:14 Відповісти
підеш за фахом працювати??
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30.12.2022 23:27 Відповісти
Мій фах ремонт та обслуговування електромостових кранів. І взагалі ванажопідйомних механізмів.
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30.12.2022 23:30 Відповісти
*вантажопідйомних
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30.12.2022 23:32 Відповісти
Зрозуміло, через пару років не буде такої "порнографічної спеціальності", підеш на крадівництво працювати..
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30.12.2022 23:33 Відповісти
Я своє вже відпрацював за 43 роки.
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30.12.2022 23:34 Відповісти
Вигнали нафіг??
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30.12.2022 23:37 Відповісти
Не вистачало ще працювати на пенсії.
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30.12.2022 23:41 Відповісти
Шуткую.. відпочивай.. якщо заробив..
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30.12.2022 23:45 Відповісти
готовимо попкорн - нам нє заплатілі за работу! як з мостом було.
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30.12.2022 23:17 Відповісти
Заметают следы, суки!(((((((
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30.12.2022 23:38 Відповісти
Іменно.
Спецом знищують будинки зі слідами обстрілів. Навіть ті що можна відремонтувати, щоб не можна було визначити звідки стріляли...
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30.12.2022 23:56 Відповісти
Сверху всё фиксируется.
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31.12.2022 00:16 Відповісти
 
 