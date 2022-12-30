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У Маріуполі окупанти демонтували 50 багатоповерхівок, - Андрющенко. ВIДЕО
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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про демонтованих 50 багатоповерхівок, у яких щонайменш 2500 квартир.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
"Твір від цивільних окупантів: "Що я робив в грудні". У вигляді відеощоденника. Стисло. Коли вам знов пропагадноди почнуть волати про "Маріуполь відбудовують" - просто кидайте їм це відео", - прокоментував він відео.
Відомо, що згідно з офіційними даними окупанти будують 22 будинки на 1520 квартири.
Топ коментарі
+4 Характерник Оболонский
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+3 Alexandr Cherepchenko a83f832b
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