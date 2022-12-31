24 тисячі житлових будинків пошкодили російські окупанти у Київській області, - ОВА
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Унаслідок російської агресії пошкоджень або руйнувань зазнали понад 27 тисяч об’єктів інфраструктури Київської області.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Понад 27 тисяч об’єктів інфраструктури - та кількість обʼєктів, що мають пошкодження внаслідок дій, бомбардувань, ракетних ударів країни-терориста. Цілеспрямованими цілями ворога стали житлові будинки (близько 24 тисяч), школи, дитячі садки, медичні заклади", - розповів очільник ОВА.
Загалом зазнали руйнувань 46 із 69 територіальних громад Київщини. Під окупацією перебували 15 громад Вишгородського, Бучанського та Броварського районів.
"270 населених пунктів області на собі відчули особливості "руского міра". Найгірше горе цієї війни – це люди, які загинули. 1368 жителів області стали жертвами бойових дій та ракетних обстрілів загарбників. На жаль, ця цифра не остаточна. Ракетні удари тривають, несучи руйнування та смерть. Наші правоохоронці досі знаходять місця поховань закатованих загарбниками мирних людей. Це нестерпний біль та те, що ми ніколи не пробачимо", – сказав Кулеба.
Він наголосив, що після деокупації області розпочалося негайне відновлення комунікацій та критичної інфраструктури: "У максимально стислі строки вдалося повернути світло до 525 населених пунктів, водопостачання - до 123, туди, де вони були припинені через бойові дії".
Триває робота з відновлення пошкоджених доріг та мостів. На місці 45 пошкоджених мостових переходів проїзд відновили ще до середини літа. А в листопаді запрацював повністю відремонтований важливий міст на Житомирській трасі в районі села Стоянка.
Будь ласка, зачекайте...
Чтоб больше народу убить.
Спали родители, спали их дети
Когда стали Киев бомбить.
Рвалися снаряды и мины,
Танки гремели броней,
Ястребы красны в небе кружили,
Мчались на запад стрелой.
Кончился бой за столицу
Бросились немцы бежать
Бросили танки, бросили мины,
Несколько тысяч солдат.