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Минулої доби окупанти вбили трьох мирних мешканців Донеччини, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби, 30 грудня, російські окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини. Ще троє зазнали поранень.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 30 грудня стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: 2 у Бахмуті та 1 у Діброві. Ще 3 людини в області дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар31.12.2022 10:29 Відповісти Мені подобається 0
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