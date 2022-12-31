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На Харківщині на вибуховому пристрої підірвався автомобіль, водій загинув, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міна

У Харківській області на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль, загинув 65-річний водій.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в Харківському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. 65-річний водій, на жаль, загинув. Вкотре закликаю усіх до максимальної обережності", - йдеться в повідомленні.

В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет. 

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Автор: Марина Макєєва
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31.12.2022 10:32 Відповісти
 
 