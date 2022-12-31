На Харківщині на вибуховому пристрої підірвався автомобіль, водій загинув, - ОВА
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У Харківській області на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль, загинув 65-річний водій.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора в Харківському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. 65-річний водій, на жаль, загинув. Вкотре закликаю усіх до максимальної обережності", - йдеться в повідомленні.
В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет.
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показати весь коментар31.12.2022 10:32 Відповісти Мені подобається 0
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