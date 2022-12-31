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Визволення українських полонених 31 грудня 2022 року. Кадри СБУ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України оприлюднила кадри визволення українських полонених 31 грудня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє прессслужба СБУ. 

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Життя кожного українця – найвища цінність!

Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця!", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула з російського полону 140 осіб: Серед них захисники Маріуполя та Зміїного. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
Слава Україні!Слава Нації. Україна понад усе. Дякую, Герої
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31.12.2022 19:05
+28
Любимые мои защитники , хлопцы , за Вашими плечами Ненька Украина как за каменной стеной. Спасибо Вам , здоровья , хай хранит Вас Боженька .
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31.12.2022 19:22
+18
До України повернули собаку, якого окупанти вкрали у військової з "Азовсталі"

Під час обміну полоненими 31 грудня Україна повернула додому собаку на ім'я Адік,
якого рашисти забрали в української військової з Маріуполя і "подарували" Кадирову.



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31.12.2022 20:05
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Слава Україні!Слава Нації. Україна понад усе. Дякую, Герої
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31.12.2022 19:05 Відповісти
С Новым Годом Украина! Желаю по-больше таких видео:
https://www.youtube.com/watch?v=UP7A6UIxo-8
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01.01.2023 00:48 Відповісти
Підуть.
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31.12.2022 19:08 Відповісти
А шо, ще є сумніви?
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31.12.2022 20:09 Відповісти
ПШНХЙ руская свінья.
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31.12.2022 20:23 Відповісти
не "служить" а ВОЕВАТЬ с кацапами
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31.12.2022 21:01 Відповісти
А шо там по "Азовцям"?!
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31.12.2022 19:22 Відповісти
Нижче написано про визволення 140 з Азовсталі і Зміїного
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31.12.2022 19:28 Відповісти
З тих двох, про кого я знала, звільнена сестра знайомого. Її полонили з морпіхами і не знали, що вона з Азову. Друг знайомого, теж з Азову і далі в полоні. Обоє служили в Маріуполі.
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31.12.2022 20:00 Відповісти
Любимые мои защитники , хлопцы , за Вашими плечами Ненька Украина как за каменной стеной. Спасибо Вам , здоровья , хай хранит Вас Боженька .
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31.12.2022 19:22 Відповісти
Ігор, міг би й українською написати...
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31.12.2022 20:10 Відповісти
Вітаємо!!! Дякуємо за вашу мужність! Всього найкращого!!! Нехай щастить!!! Слава нашим захисникам!!! Героям Слава!!!💛💙
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31.12.2022 19:53 Відповісти
До України повернули собаку, якого окупанти вкрали у військової з "Азовсталі"

Під час обміну полоненими 31 грудня Україна повернула додому собаку на ім'я Адік,
якого рашисти забрали в української військової з Маріуполя і "подарували" Кадирову.



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31.12.2022 20:05 Відповісти
Бідолашна собаня, натерпілася.
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31.12.2022 20:27 Відповісти
На ньому ошийник-удавка . Бідний песик.
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31.12.2022 20:29 Відповісти
ну а раптом ка-дірку цапане ... тож і придушили трошки...(в мого знайомого такий собака - вид грізний, а сам дурник-дурником , тільки що не обіймається.... хоча котів не любе (кажу ж дурник))
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31.12.2022 20:39 Відповісти
Так, це песик серйозний , але ж так знущатися над тваринкою ошийником-удавкою, може лише садист.

Собака ніколи не забуває свого господаря. Для чого було його забирати? Дикуни кляті, їм по кайфу знущання над людьми, дітьми, тваринками, їм байдуже, кому робити боляче.
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31.12.2022 20:53 Відповісти
для красивой картинки по ТВ (русоговносми набросоли на ветилятор)
интересно...как же его все таки вернули???
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31.12.2022 20:58 Відповісти
Я навіть боюсь дивитись, щоб не ревіти.
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31.12.2022 21:19 Відповісти
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31.12.2022 21:39 Відповісти
Щиро дякую 😻
У рік котика ми обов'язково переможемо!
Слава Героям-захисникам-переможцям!!!
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31.12.2022 21:48 Відповісти
https://t.me/channel24_ua/69836
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31.12.2022 21:09 Відповісти
мабуть собака щось дондону по нашому сказонув, а той і всрався.
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31.12.2022 20:16 Відповісти
.
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31.12.2022 20:42 Відповісти
Ще один із фактів, що срюскаі-московіти крадуть усе підряд з України з часів навали ще МАМАЯ‼️😠😡🤬🙈🤷‍♂️🤯
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31.12.2022 20:50 Відповісти
С Новым Годом Украина! Желаю по-больше таких видео:
https://www.youtube.com/watch?v=UP7A6UIxo-8
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01.01.2023 00:47 Відповісти
З поверненням хлопці та дівчата!Ви справжні ГЕРОЇ!Дякую вам!Вічна пам'ять загиблим.
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01.01.2023 09:51 Відповісти
спасибо пане Президент что не забываете о пленных героях!!!
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01.01.2023 19:28 Відповісти
 
 