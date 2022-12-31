Визволення українських полонених 31 грудня 2022 року. Кадри СБУ. ВIДЕО
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Служба безпеки України оприлюднила кадри визволення українських полонених 31 грудня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє прессслужба СБУ.
"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Життя кожного українця – найвища цінність!
Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця!", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+45 Валентина Саюн c856325a
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+28 Игорь Гоптарев ded417ec
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+18 Вася Шевченко f77d76ba
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https://www.youtube.com/watch?v=UP7A6UIxo-8
Під час обміну полоненими 31 грудня Україна повернула додому собаку на ім'я Адік,
якого рашисти забрали в української військової з Маріуполя і "подарували" Кадирову.
Собака ніколи не забуває свого господаря. Для чого було його забирати? Дикуни кляті, їм по кайфу знущання над людьми, дітьми, тваринками, їм байдуже, кому робити боляче.
интересно...как же его все таки вернули???
У рік котика ми обов'язково переможемо!
Слава Героям-захисникам-переможцям!!!
https://www.youtube.com/watch?v=UP7A6UIxo-8