Визволення українських полонених 31 грудня 2022 року. Кадри СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України оприлюднила кадри визволення українських полонених 31 грудня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє прессслужба СБУ.

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Життя кожного українця – найвища цінність!

Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця!", - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула з російського полону 140 осіб: Серед них захисники Маріуполя та Зміїного. ВІДЕО+ФОТОрепортаж