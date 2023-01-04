УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15870 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
361 1
Донецька область (5668) втрати (3817) Кириленко Павло (866)

Окупанти вбили 1 людину в Донецькій області, 5 були поранені

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

За середу, 4 січня, російські окупанти вбили 1 мешканця Донецької області. Ще 5 дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 3 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Кураховому", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 5 людей були поранені.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зранку обстріляли житловий квартал у Кураховому: 1 людина загинула, ще 2 поранені. ФОТОрепортаж

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1287 людей, ще 2810 поранені.

Окупанти вбили 1 людину в Донецькій області, 5 були поранені 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.01.2023 13:33 Відповісти
 
 