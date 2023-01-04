Окупанти вбили 1 людину в Донецькій області, 5 були поранені

За середу, 4 січня, російські окупанти вбили 1 мешканця Донецької області. Ще 5 дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 3 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Кураховому", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 5 людей були поранені.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1287 людей, ще 2810 поранені.