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Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївщини, - Кім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вчора, 3 січня, орієнтовно о 15:00 ворог обстріляв один з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли минули спокійно.
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Frol Fedoroff
показати весь коментар04.01.2023 09:05 Відповісти Мені подобається 1
Виктор Коцяруба
показати весь коментар04.01.2023 09:10 Відповісти Мені подобається 1
Frol Fedoroff
показати весь коментар04.01.2023 09:19 Відповісти Мені подобається 0
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