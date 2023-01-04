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Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївщини, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаївщина

Вчора, 3 січня, орієнтовно о 15:00 ворог обстріляв один з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли минули спокійно.

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Автор: Ірина Дашківська
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А в Очакове ваты немеряно ... До сих пор на Суворова молятся
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04.01.2023 09:05 Відповісти
останнім часом щось дуже часто каци стали обстрілювати Куцуруб. ( і то моє справжнє прізвище, коли що)
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04.01.2023 09:10 Відповісти
Это привет придурку Киму, который Кинбурн с сентября мсяца освобождает ..
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04.01.2023 09:19 Відповісти
 
 