Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївщини, - Кім

Вчора, 3 січня, орієнтовно о 15:00 ворог обстріляв один з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли минули спокійно.

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