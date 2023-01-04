Під час ракетного удару по Краматорську постраждав енергетик ДТЕК

У Краматорську від ракетного обстрілу постраждав енергетик ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, вчора окупанти завдали по Краматорську ракетного удару, через що під час виконання ремонтних робіт постраждав працівник ДТЕК Донецькі електромережі.

"Його відправили до лікарні, компанія подбає про необхідне лікування. Робота енергетика зараз небезпечна, як ніколи, але ми продовжуємо тримати енергетичний фронт", - йдеться у повідомленні.

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