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Канада подбає, аби Україна мала все необхідне на зиму, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трюдо,зеленський

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв надати Україні допомогу, необхідну для зими, у запитуваних масштабах.

Про це Трюдо зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша підтримка України та українців залишається непохитною. Я ясно дав це зрозуміти президенту України Зеленському сьогодні, коли ми розмовляли телефоном, і я сказав йому, що ми подбаємо про те, щоб вони мали все, що їм потрібно на зиму, і стільки, скільки буде потрібно", – написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трюдо узгодили кроки реалізації формули миру

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
А зимовий асфальт дасте?
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04.01.2023 09:48
+9
50 000 спальных мешков с утеплителем это мало...,надо миллион,остальное отдать дЕрмаку и его подруге ..типа послу в Болгарии сексологу Илащук..., подруга давняя и верная...🤣
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04.01.2023 09:56
+9
Не надо ничего присылать!! А если и присылать то конкретно залужному и его героям , через послов КАНАДЫ, минуя всю эту банду ворюг Зеленского!!!! Всё равно этот жидяра Зеленский вместе со своей бандой ворюг от слуг народа всё продадут, а средства присвоят, как продавали гуманитарку в Запорожье , сотнями тонн!!
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04.01.2023 10:33
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А зимовий асфальт дасте?
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04.01.2023 09:48 Відповісти
Скоро и зима пройдет.
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04.01.2023 09:56 Відповісти
Так же як І ви заграли з шоколадом в 19 році. Тепер не кажи що мало.
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04.01.2023 21:17 Відповісти
50 000 спальных мешков с утеплителем это мало...,надо миллион,остальное отдать дЕрмаку и его подруге ..типа послу в Болгарии сексологу Илащук..., подруга давняя и верная...🤣
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04.01.2023 09:56 Відповісти
А что именно на зиму?
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04.01.2023 10:19 Відповісти
Весь зимовий одяг. А канадійці у цьому майже кращі у світі.

Десь чув про пів мільйона комплектів, а не про 50 тисяч.
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04.01.2023 19:50 Відповісти
Сани, лыжи и коньки?
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04.01.2023 10:20 Відповісти
коньки, чтоб тебе было на чем в ад съездить, к твоим макеевским дружбанам.
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04.01.2023 10:24 Відповісти
Не надо ничего присылать!! А если и присылать то конкретно залужному и его героям , через послов КАНАДЫ, минуя всю эту банду ворюг Зеленского!!!! Всё равно этот жидяра Зеленский вместе со своей бандой ворюг от слуг народа всё продадут, а средства присвоят, как продавали гуманитарку в Запорожье , сотнями тонн!!
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04.01.2023 10:33 Відповісти
Давно бухаешь? Ещё в прошлом году осенью уголовное дело открыли, ешелон гуминатарки присвоили, вот только на том всё и закончилось, никто не сидит.
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04.01.2023 16:16 Відповісти
Дякуємо!
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04.01.2023 10:35 Відповісти
Невже ракети?????
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04.01.2023 11:07 Відповісти
чула що в канадських спальниках на вулиці можна спати . ДЯКУЮ КАНАДА !!!
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04.01.2023 13:50 Відповісти
чогось форма передана кудись зникла 500к комплектів
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04.01.2023 13:58 Відповісти
Цим мали б зайнятися наши депутати з президентом і уряд, але тоді в них не було б часу на деребан і диктаторські закони.
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04.01.2023 15:34 Відповісти
Неужели Канада арестует всех ворюг из ОП ?
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04.01.2023 15:38 Відповісти
англо-саксам глибока шана й подяка!! а от про що подбали на зиму зелені піdари? про скасування прозорро? про шахер-махер із конституційним судом? про бабло пропагандонам зеленого маратону? про постачання нашої аграрки за сміттєвими цінами туркам й - увага - китайцям?! про призначення шльондр різнокаліберних бандюків на посади послиць? про картбланш на варварську забудову, яка й так цивілізованою ніколи за жодної влади тут не була? продовжувати? чи, може, цього досить, аби нарешті сказати, що "петля дєрьмака" має нарешті скінчитися "петлею ДЛЯ дєрьмака"!!!
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04.01.2023 16:23 Відповісти
КАНАДА ПОДБАЄ, А ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ПОДБАВ ЗА ТРИ РОКИ ЩОБ АРМІЯ УКРАЇНИ МАЛА ВСЕ НАЛЕЖНЕ ?
Брєд у реалі
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04.01.2023 16:24 Відповісти
Ви праві, майже нічого не робилось.
Ось я 25 лютого отримав ту форму, що при Порошенко розробили та пошили. Камуфляж гарний, особливо по весні, коли зелено скрізь, пошита по тім лекалам, що нам ще тоді підприємець з США подарував. Але... Але матеріал дермо, липучки взагалі дермо у квадраті, бо там де стикалися з відкритими місцями, там в мене були подряпані руки та шия.

Фліска більш менш, але мені син подарував британський військовий светр, так у ньому і ходив, бо він набагато якісніший.

Спитав, чому матеріал такий поганий? Так відповіли, що ще до Зеленського, оці псевдо волонтери, типу Арахамії при Полтораку, дали висновок, що якісний варіант у шість разів дорожче, нехай мол воюють у тому що є. Слова та гасла про армію це в них одне, а діла то зовсім інше.
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04.01.2023 20:00 Відповісти
Та да, буває, але одежа була краще ніж пострадянський "дубок" і зараз багато чого в ЗСУ нмає і це коли союзники виділяють прямим текстом на ЗСУ міліарди долярів
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04.01.2023 20:32 Відповісти
Я тоді носив дубок, а зараз цифрову. Але матеріал той же самий - тіло у літному зовсім не дихає.
Для себе вони грошей не жалкують, а ЗСУ не грошеве забезпечення підняли, а лише надали тимчасові премії, котрі на розмір тієї ж пенсії, або на розмір виплат родини загиблого у бою військовослужбовця зовсім не впливають.

Ми воювати не за грошима пішли, але ЦЕ становлення до нас влади ми бачимо.
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05.01.2023 11:43 Відповісти
Конечно это классно. Но ведь уже считайте половина зимы минус. Чего так поздно? А теперь пока соберут пока отправят пока на таможне откаты туда сюда и уже апрель….
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04.01.2023 20:21 Відповісти
Січень + лютий + березень + більщість квітня це дубак реальний, не кажучи вже про окопи
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04.01.2023 20:34 Відповісти
Та я всё понимаю. Только почему ты з жовтня не начал там тоже дубак конкретный. Я про канадский зимний однострий ещё в сентябре читал…
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04.01.2023 20:38 Відповісти
Бо зараз січень, а так кінець жовтня + листопад + грудень холодні по замовчуванню
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04.01.2023 23:05 Відповісти
 
 