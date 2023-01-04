Канада подбає, аби Україна мала все необхідне на зиму, - Трюдо
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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв надати Україні допомогу, необхідну для зими, у запитуваних масштабах.
Про це Трюдо зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша підтримка України та українців залишається непохитною. Я ясно дав це зрозуміти президенту України Зеленському сьогодні, коли ми розмовляли телефоном, і я сказав йому, що ми подбаємо про те, щоб вони мали все, що їм потрібно на зиму, і стільки, скільки буде потрібно", – написав він.
Топ коментарі
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+9 Senator 0eaca536
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+9 Марк Муржи
показати весь коментар04.01.2023 10:33
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Будь ласка, зачекайте...
Десь чув про пів мільйона комплектів, а не про 50 тисяч.
Брєд у реалі
Ось я 25 лютого отримав ту форму, що при Порошенко розробили та пошили. Камуфляж гарний, особливо по весні, коли зелено скрізь, пошита по тім лекалам, що нам ще тоді підприємець з США подарував. Але... Але матеріал дермо, липучки взагалі дермо у квадраті, бо там де стикалися з відкритими місцями, там в мене були подряпані руки та шия.
Фліска більш менш, але мені син подарував британський військовий светр, так у ньому і ходив, бо він набагато якісніший.
Спитав, чому матеріал такий поганий? Так відповіли, що ще до Зеленського, оці псевдо волонтери, типу Арахамії при Полтораку, дали висновок, що якісний варіант у шість разів дорожче, нехай мол воюють у тому що є. Слова та гасла про армію це в них одне, а діла то зовсім інше.
Для себе вони грошей не жалкують, а ЗСУ не грошеве забезпечення підняли, а лише надали тимчасові премії, котрі на розмір тієї ж пенсії, або на розмір виплат родини загиблого у бою військовослужбовця зовсім не впливають.
Ми воювати не за грошима пішли, але ЦЕ становлення до нас влади ми бачимо.