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Окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонщини, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби, 3 січня, російські окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, мирні населені пункти області росіяни атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
"Херсон армія РФ атакувала 11 раз - гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки!, - йдеться у повідомленні.
За даними очільника регіону, минулої доби через росіян загинули 2 людини, 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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