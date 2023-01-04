Окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонщини, - ОВА

Минулої доби, 3 січня, російські окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мирні населені пункти області росіяни атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

"Херсон армія РФ атакувала 11 раз - гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки!, - йдеться у повідомленні.

За даними очільника регіону, минулої доби через росіян загинули 2 людини, 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автівка з цивільними натрапила на російську вибухівку на Херсонщині: загинули двоє чоловіків