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Росія очікує нову партію іранських дронів-камікадзе, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,шахед

Чергова партія дронів-камікадзе від Ірану має надійти у Росію найближчим часом. Проте кільки саме їх буде поки не відомо

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

За даними української розвідки, Росія використала 660 дронів "Шахедів", а за контрактом передбачено 1750. Протягом останніх днів окупанти застосували велику кількість  дронів, а запаси необхідно поповнювати.

"За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде – будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу", - зазначив Скібіцький.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
потому что нам нечего предложить Ирану.
Их не интересуют деньги. Их интересуют технологии производства ядерного оружия.
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04.01.2023 10:29
+4
Почему мы их не можем перекупить?
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04.01.2023 10:27
+4
Тебе действительно непонятно?
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04.01.2023 10:29
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Почему мы их не можем перекупить?
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04.01.2023 10:27 Відповісти
Тебе действительно непонятно?
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04.01.2023 10:29 Відповісти
потому что нам нечего предложить Ирану.
Их не интересуют деньги. Их интересуют технологии производства ядерного оружия.
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04.01.2023 10:29 Відповісти
первая совецкая бомба сделана в харькове разработка уфти в пятихатках
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04.01.2023 10:59 Відповісти
Деньги ушли на асфальт
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04.01.2023 10:34 Відповісти
Тревога.
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04.01.2023 10:42 Відповісти
При кловані і арахламідії у нас своїх мопедів не буде. Пилять щось дороге і ні до чого не пригодне
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04.01.2023 10:49 Відповісти
арахламідії)) вонцес барэв парэв керели гэлёх.
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04.01.2023 10:53 Відповісти
ПО всему большому лесу, волк унес зайчат.
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04.01.2023 10:50 Відповісти
Якщо підсанкційний Іран може виробляти дешеві і, згодимся, дуже ефективні засоби ураження як ці дрони, то чому Захід не може поставити нам подібне в кількості в рази більше ніж іранці кацапам? В чому криється правда?
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04.01.2023 10:53 Відповісти
Мы уже производим шахеды только с пол тонны гексогена.
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04.01.2023 10:56 Відповісти
Сегодня утром в Севастополе прогремели взрывы.
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04.01.2023 10:58 Відповісти
Разовые экземпляры?
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04.01.2023 11:02 Відповісти
циклотриметилентринитрамин.
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04.01.2023 11:57 Відповісти
Пол куба.
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04.01.2023 11:59 Відповісти
Як би ці дрони не вияивилися китайськими, а Іран разом с Пакістаном лише ланками ланцюга поставки Китайскьої зброї, збройовим "офшором" щоб уникнути санкцій. В іранських дронах виявлено компоненти з багатьої країн, але треба ретельно дослідити їх і на китайські і в цьому випадку зробити з цими компаніями теж, що і з "Хуавеєм"
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04.01.2023 11:34 Відповісти
В гиране 2 есть даже Українське элементы.
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04.01.2023 12:07 Відповісти
Не удивлюсь если это с Мотор-Сичи. Тогда посадка Богуслаева может решить эту проблему, со своими легче разобраться. А вот гипотетическую причастность Китая нужно тщательно проработать.
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04.01.2023 12:48 Відповісти
Збити літак, на якому їх перевозять?
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04.01.2023 11:17 Відповісти
Стингер через 2 границы это глупа
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04.01.2023 12:09 Відповісти
...действие: обнаруживаешь транспорт кремля и сбиваешь.....
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04.01.2023 11:30 Відповісти
Чем?
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04.01.2023 12:10 Відповісти
Запад помогите Украине сделать свой бумеранг, для общего блага. У них херань, у нас будет звіробій.
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04.01.2023 11:38 Відповісти
Бумеранг)
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04.01.2023 12:15 Відповісти
Як не крути і як би не подавали "перемоги" укр ЗМІ, а ворог використовує хорошу тактику. Дешевими дронами позбавляє дорогих ракет Україну.
Війна на виснаження в якій розумніше діє наш ворог!
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04.01.2023 11:41 Відповісти
А якщо немає чим їх більше ГАРАНТОВАНО збивати? Сидіти без світла цілодобово?
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04.01.2023 11:46 Відповісти
А хто там обіцяв українцям армію дронів. Гроші збирали а про дрони поки-що тиша.
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04.01.2023 11:42 Відповісти
Стерненко вылажевал видео отчёт о покупке
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04.01.2023 12:18 Відповісти
RAM2
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04.01.2023 12:22 Відповісти
Беспилотники RAM II UAV, на которые собирают средства Притула и Стерненко: что о них известно
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04.01.2023 12:23 Відповісти
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04.01.2023 12:00 Відповісти
Скромняги.
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04.01.2023 12:11 Відповісти
Акустический локатор с автоматическим позиционированием + зенитный пулемет с оптическим прицелом ночного видения, установленые на мобильной или плавучей платформе + ПК или смартфон со спецПО для анализа звуков и наведения на цель - вот и все решение проблемы, а задно комплект ПЗРК с 3-4 ракетами в купе, чтоб не только дроны сбивать, но и ракеты. самолеты и вертолеты!

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04.01.2023 13:54 Відповісти
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04.01.2023 13:57 Відповісти
 
 