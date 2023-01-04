Росія очікує нову партію іранських дронів-камікадзе, - розвідка

Чергова партія дронів-камікадзе від Ірану має надійти у Росію найближчим часом. Проте кільки саме їх буде поки не відомо

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

За даними української розвідки, Росія використала 660 дронів "Шахедів", а за контрактом передбачено 1750. Протягом останніх днів окупанти застосували велику кількість дронів, а запаси необхідно поповнювати.

"За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде – будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу", - зазначив Скібіцький.

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