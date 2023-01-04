Росія очікує нову партію іранських дронів-камікадзе, - розвідка
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Чергова партія дронів-камікадзе від Ірану має надійти у Росію найближчим часом. Проте кільки саме їх буде поки не відомо
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
За даними української розвідки, Росія використала 660 дронів "Шахедів", а за контрактом передбачено 1750. Протягом останніх днів окупанти застосували велику кількість дронів, а запаси необхідно поповнювати.
"За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде – будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу", - зазначив Скібіцький.
Топ коментарі
+5 Olga Belanova
показати весь коментар04.01.2023 10:29
+4 Оо 132aa2cb
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+4 Александр Адаменко
показати весь коментар04.01.2023 10:29
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Их не интересуют деньги. Их интересуют технологии производства ядерного оружия.
Війна на виснаження в якій розумніше діє наш ворог!