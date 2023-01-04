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Новий масований обстріл може відбутися раніше 9-10 січня, - Скібіцький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Росія може завдати нового масованого удару по Україні раніше 9-10 січня. У середньому на підготовку обстрілу йде близько двох тижнів.

Про це розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви берете статистику - правильно. Це нескладно порахувати. Масовані обстріли почалися 10-11 жовтня. Потім було щотижня, потім був інтервал у два тижні. Підготовка - це складний процес, - пояснив він. - Це вибір цілей, проведення розвідки, дорозвідки, це підготовка ракет, екіпажів, літаків, які будуть здійснювати удар, та інші питання, що пов'язані з координацією. Адже застосовуються ще безпілотники для ведення розвідки, бойові літаки-носії. А після нанесення ударів знову потрібно провести дорозвідку, уточнити, які результати тощо. Тому тиждень-два – це середній інтервал між використанням ракетного озброєння. Статистика говорить про це".

За словами Скібіцького, новий масований обстріл може відбутися навіть раніше 9-10 січня.

"Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з завдання ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу", - каже він.

Крім того, як додав представник розвідки, ще багато буде залежати від погоди.

Також читайте: ГУР МО знає усі місця зберігання ядерної зброї РФ та постійно відстежує переміщення всіх носіїв, - Скібіцький

"Зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахеди" зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби. І зараз погода, принаймні в Києві, відповідна", - каже він.

Скібіцький також впевнений, що у Росії є свої плани, на які впливають навіть не один і не два фактори.

"Є комплексні чинники. І погода, і свята, і наявність ракет, і морози. Тому однозначно сказати, що превалює якийсь один елемент, дуже складно", - констатував він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
"какая разница" - где-то я это уже слышала.
Хорошо что наши военные, в отличие от диванных пистаболов, умеют считать шаги наперед.
Итак, если Украина будет обстреливать гражданскую инфраструктуру РФ, последствия будут следующими:
- Будут жертвы среди мирного населения, а это вредно для имиджа жертвы Украины в мире.
- нам перестанут давать оружие
- бумеранг за жертвы среди мирняка ОБЯЗАТЕЛЬНО прилетит и в моральном плане
- Путину жертвы среди его мирняка только на руку - на людей ему плевать
- увеличится кол-во желающих воевать против Украины
- у них появится реальная мотивация убивать украинцев, а не только война за деньги или из-под палки
- у нас ЕСТЬ ВОЕННЫЕ ЦЕЛИ для ударов по территории РФ. зачем тратить ракеты на то что не принесет пользы?
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04.01.2023 10:56
+1
***** ******** різні дати. Швидше на Різдво.
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04.01.2023 10:20
+1
надо отвечать ..без разницы мацква или воронеж....очень доходчиво для плебс ***** !!!
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04.01.2023 10:21
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може і зараз
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04.01.2023 10:18 Відповісти
***** ******** різні дати. Швидше на Різдво.
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04.01.2023 10:20 Відповісти
у ного всрачка недержачка
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04.01.2023 10:21 Відповісти
Яще один аракул вылез из банды наркомана
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04.01.2023 11:54 Відповісти
🛫 10:30 Мачулищи. Взлёт МиГ-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92445

🛫10:25 Барановичи, взлёт истребителя.
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04.01.2023 10:32 Відповісти
значит можно пока не сильно переживать.
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04.01.2023 10:43 Відповісти
надо отвечать ..без разницы мацква или воронеж....очень доходчиво для плебс ***** !!!
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04.01.2023 10:21 Відповісти
"какая разница" - где-то я это уже слышала.
Хорошо что наши военные, в отличие от диванных пистаболов, умеют считать шаги наперед.
Итак, если Украина будет обстреливать гражданскую инфраструктуру РФ, последствия будут следующими:
- Будут жертвы среди мирного населения, а это вредно для имиджа жертвы Украины в мире.
- нам перестанут давать оружие
- бумеранг за жертвы среди мирняка ОБЯЗАТЕЛЬНО прилетит и в моральном плане
- Путину жертвы среди его мирняка только на руку - на людей ему плевать
- увеличится кол-во желающих воевать против Украины
- у них появится реальная мотивация убивать украинцев, а не только война за деньги или из-под палки
- у нас ЕСТЬ ВОЕННЫЕ ЦЕЛИ для ударов по территории РФ. зачем тратить ракеты на то что не принесет пользы?
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04.01.2023 10:56 Відповісти
- у них появится реальная мотивация убивать украинцев, а не только война за деньги или из-под палки.....когда у нас появиться 5 шт сатаны--мотивация искандеров трясти сиськами резко упадет ,100 ф 16 + 5оо леопардов или 5 сатаны вопрос что лучше спорный
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04.01.2023 11:12 Відповісти
Зараз повітряна тривога.Поки не зрозуміло,ракети чи шахеди
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04.01.2023 10:40 Відповісти
Nov

🛫 10:30 Мачулищи. Взлёт МиГ-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92445

🛫10:25 Барановичи, взлёт истребителя.
показати весь коментар
04.01.2023 10:51 Відповісти
 
 