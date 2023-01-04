Україні доводиться збивати дешеві іранські дрони значно дорожчими ракетами, - NYT
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Україні доводиться витрачати дорогі західні ракети на захист території від дешевих іранських дронів-камікадзе Shahed.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The New York Times.
Зазначається, що раніше українські війська для знищення іранських дронів використовували зенітні установки та стрілецьку зброю. Однак, оскільки росіяни почали атакувати вночі, українці значною мірою почали покладатися на ракети.
Видання з посиланням на офіційних осіб повідомляє, що минулими вихідними Україна кілька разів застосовувала ракети класу "земля-повітря", відомі як NASAMS.
"Виробництво іранських безпілотників може коштувати лише 20 000 доларів, у той час як вартість запуску однієї з ракет класу "земля-повітря", що використовуються Україною, може змінюватись від 140 000 доларів для С-300 радянської епохи до 500 000 доларів для NASAM американського виробництва ", - заявив голова української консалтингової компанії "Мольфар" Артем Старосек.
На думку деяких експертів, такий дисбаланс може піти на користь Росії та дорого обійтися Україні та її союзникам.
Проте, за словами аналітика, витрати на збивання безпілотників ракетами необхідно розглядати в тому контексті, що збити дрон коштує набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Також варто пам'ятати, що такий метод рятує людські життя.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО. Лише за два дні нового року Сили оборони збили понад 80 дронів "Шахед".
Будь ласка, зачекайте...
Тут потрібні якісь прості і дешеві ПЗРК у великій кількості.
Якби відновити наше виробництво дешевої версії С-125 "Печора"...
- сказав Столенберг.13 жовтня 2022-де вони ті сотні станцій жодної станції так і не пришло я так розумію?сьогодні вже 4 січня 2023
Который еще и не достать.
Как Запад может надеятся на будущее если боится даже передать оружие третьей стороне,не говря уже в то чтобы вступить в прямой конфликт с Парашей? А Если Параша будет по берлину Шахеды запускать-Запад так-же не будет делать зеркальный ответ по городам Параши боясь ее применения ЯО? Детский сад какой-то. И моральная деградация Запада. Будет как с Римом или с Константинополем-их граждане погрязли в достатке и культуре и сталы трусливыми а их уничтожили дикие но смелые варвары.
Я это к тому что следующий адекватный Президент Украины должен не на Парашу(как Зеленский) надеяться и даже не на США,а выпускать ссобственные ракеты дального радиуса,создать свое ЯО-тогда на Украину не посмеет напасть даже Парашка. В этой войне основная вина Кравчука и Кучмы-они персонально виновны что сдали ЯО и тактические ракеты. Ну и большинство лохов-населения Украины которые этого до сих пор не пониают. Хочешь быть субьектом но не мячиком в чужой игре:имей свое серьезное оружие,ядерное оружие. Хуже всего то что сделала Украина Кучмы-Кравчука:передала свою безопасность в руки третьей страны.
Зная ТТХ Шахедов, специалисты сразу сказали, что сбиваются обычным стрелковым. Осталась проблема "ночных полетов", т.к. слышно их хорошо, но ночью не видно. РЛС - штучное оборудование, используемое в ракетных ПВО.
Проти Шахедов идеальны немецкие Гепарды. НО! Их всего несколько штук. Стрелять из них не дешево, да и жалко на Шахеды тратить боезапас, т.к. Гепарды вполне могут и по крылатым ракетам работать.
Выход? Не надо искать. Все уже было во время 2-й мировой. Зенитные пулеметы и прожектора.
В первых числах января, ВПЕРВЫЕ за 3 мес. применения Шахедов, увидел в интернете наш пикап с прожектором и станковым ДШК.
Неудобные вопросики:
1. Почему ДШК один, а не хотя бы спарка? Дураку же понятно, что спарка увеличивает эффективность поражения в 2 раза.
2. Где все ЗУ и ЗПУ, которых на складах СССР были десятки тысяч? Если все, что было у нас на складах было продано, то прошу это озвучить!. Воюющая страна должна знать своих "героев"!
3. На создание этого "шедевра военно-инженерного гения" потребовалось 3,5 месяца? Чего "не хватало: Мозгов? Пикапов? Прожекторов? Крупнокалиберных пулеметов? Сварочных аппаратов? Сколько бед понаделали эти Шахеды ...
на источник шума, а потом высвечивание прожектором.
И батарея дешёвых зенитных пулемётов.
А ще ж і протидронні рушниці є - ціна патрона - копійки.
Так , збиваємо дешевше - дорощим ...
Але , якщо долетить - які будуть збитки на місці ?
А враховуючи , що цілять по критичній енергетичній інфраструктурі
Мавзолей-зіккурат - енергетичний центр совка, має бути знищено
за будь-яку ціну, не вдаючись до аналізу "культурної" цінності.
Бункери - по черзі, один за одним, навіть якщо не дістанемо,
то завалимо віхід і виведемо з ладу на роки.
Військові заводи - так само.