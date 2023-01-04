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Україні доводиться збивати дешеві іранські дрони значно дорожчими ракетами, - NYT

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nasams

Україні доводиться витрачати дорогі західні ракети на захист території від дешевих іранських дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що раніше українські війська для знищення іранських дронів використовували зенітні установки та стрілецьку зброю. Однак, оскільки росіяни почали атакувати вночі, українці значною мірою почали покладатися на ракети.

Видання з посиланням на офіційних осіб повідомляє, що минулими вихідними Україна кілька разів застосовувала ракети класу "земля-повітря", відомі як NASAMS.

"Виробництво іранських безпілотників може коштувати лише 20 000 доларів, у той час як вартість запуску однієї з ракет класу "земля-повітря", що використовуються Україною, може змінюватись від 140 000 доларів для С-300 радянської епохи до 500 000 доларів для NASAM американського виробництва ", - заявив голова української консалтингової компанії "Мольфар" Артем Старосек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 500 іранських дронів-камікадзе знищила ППО з вересня, - Ігнат

На думку деяких експертів, такий дисбаланс може піти на користь Росії та дорого обійтися Україні та її союзникам.

Проте, за словами аналітика, витрати на збивання безпілотників ракетами необхідно розглядати в тому контексті, що збити дрон коштує набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Також варто пам'ятати, що такий метод рятує людські життя.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО. Лише за два дні нового року Сили оборони збили понад 80 дронів "Шахед".

Також читайте: Україна планує розробити бойові моделі дронів, щоб збивати безпілотники, які використовує РФ, - Федоров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
НАТО незабаром передасть Україні лічену кількість обладнання для боротьби з безпілотниками. Зокрема, сотню станцій глушіння безпілотників, які допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру,
- сказав Столенберг.13 жовтня 2022-де вони ті сотні станцій жодної станції так і не пришло я так розумію?сьогодні вже 4 січня 2023
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04.01.2023 10:47
+10
Это не ЕС заблокировал в 2020 году производство ракет РК10 от "Луча", не дав на них денег.
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04.01.2023 10:54
+8
тому нам потрібно масово запускати безпілоткини в сторону кацапії.
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04.01.2023 10:48
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А что вы предлагаете??Не сбивать МОПЕДЫ? Пусть убивают и разрушают в Украине всё вокруг.. Дебилизм какой-то !! Жадность сверх критическая!!!
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04.01.2023 10:35 Відповісти
тому потрібно більше Гепардів і "виїзних груп" з зенітними кулеметами
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04.01.2023 10:38 Відповісти
"Гепарди" дорогі, їх мало. Виїзні групи вночі мають сильно обмежену боєздатність.
Тут потрібні якісь прості і дешеві ПЗРК у великій кількості.
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04.01.2023 10:42 Відповісти
А шилки і тунгуски куди поділись ? У них є рлс, писало що електроніку поміняли на цифру
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04.01.2023 11:01 Відповісти
У самохідних гармат малий радіус дії, в складі Тунгуски є і ЗКР, але це ракета, яка теж коштує чимало, і їх обмаль.
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04.01.2023 11:21 Відповісти
Есть и много подобных "Гепардам" - М163 ЗРК "Вулкан". Лежат на складах США -сняты с вооружения. Нужно просить пару сотен.
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04.01.2023 13:21 Відповісти
Вночі без РЛС так само малокорисні, і практична дальність всього 2-3 км.
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04.01.2023 13:26 Відповісти
Говорят умельцы научились ночью подсвечивать дроны лазером. В любом случае лучше что-то чем ничего. Если не подойдет ПВО, пехота оторвет с руками.
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04.01.2023 13:54 Відповісти
Їх треба збільшити в три рази, я про це писав ще 2 місяці тому, тут сміялися, а воно працює, якщо ПЗРК є тєпловізор, для цього і Гепарди, і швецькі РБС, і британські Марлети і Світчблейди, і французські Кроталі і хамери з родарами на яких Стінгери, вообщєм в світі є всього повно, але складується враження що ЄС за рахунок України збільшує євпропеоідне працездатне населення
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04.01.2023 10:51 Відповісти
Это не ЕС заблокировал в 2020 году производство ракет РК10 от "Луча", не дав на них денег.
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04.01.2023 10:54 Відповісти
Як би тоді будували дороги по яких московити швидко доїхали до Києва?
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04.01.2023 11:05 Відповісти
ЕС "не побачило" російськоі агресіі проти суверених краін в 2008 та 2014 рр., чим стимулювало касапію до подальшоі повномасштабноі загарбницькоі геноцидноі війни. Бо, бачте, російські гроші виявилися такими "солодкими". А те, що росія тими "грошима" ім "вмащувала", що би потім до них же самих і зайти, після Украіни - то таке. От і зараз ці "ігрища" - ми, наче й допомагаэмо, але, так, не надто - ви і рашку знесилите, і потім ми ще "надеребанимо" на вас. От в нас вже дерибан-"прихватизація" за безцінь почався, далі дерибан землі, родовищ, підрядів на відбудову і т.д. Ну і "людський ресурс" - куди ж без нього? Людей з Украіни просто видавлюють.
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04.01.2023 17:53 Відповісти
Ага. И именно поэтому в Украину сейчас безвозмездно вливают десятки миллиардов баксов. Наверное хотят деньгами выдавить всех.
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04.01.2023 23:11 Відповісти
"Жадность сверх критическая!!!" --- при чому тут жадність? Війна це ресурси і уміння їх ефективно використовувати, в цьому плані якщо так є,то ми втрачаємо більше ніж кацапи.
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04.01.2023 10:46 Відповісти
Это ответ тем дебилам, как Арестович со Ждановым, которые потешались тут с этих пердящих мопедов, которые "собраны на коленке". Не понимая, что на самом деле это не их недостаток, а достоинство. Еще осенью был подсчет когда сбили шахедов на 18 млн, потратив при этом средств на 28 млн. Не говоря уже о стоимости разрушенных объектов.
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04.01.2023 10:52 Відповісти
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04.01.2023 10:59 Відповісти
Так. Ціну об'єкта, що міг бути ймовірно знищений, тут не враховано.
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04.01.2023 11:41 Відповісти
На те і розрахунок.
Якби відновити наше виробництво дешевої версії С-125 "Печора"...
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04.01.2023 10:40 Відповісти
кацапи так і роблять,щоб виснажувати наші запаси ППО на ці срані мопеди
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04.01.2023 10:42 Відповісти
Потрібен дрон , який буде вражати в польоті іранський дрон . Такі дрони камікадзе вже розробляють , але як завжди в нас - пізно розпочали . .
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04.01.2023 10:46 Відповісти
Просто ракеткою від бадмінтону, зеленою.
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04.01.2023 11:00 Відповісти
НАТО незабаром передасть Україні лічену кількість обладнання для боротьби з безпілотниками. Зокрема, сотню станцій глушіння безпілотників, які допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру,
- сказав Столенберг.13 жовтня 2022-де вони ті сотні станцій жодної станції так і не пришло я так розумію?сьогодні вже 4 січня 2023
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04.01.2023 10:47 Відповісти
Йому у квітні дємбєль....
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04.01.2023 10:56 Відповісти
тому нам потрібно масово запускати безпілоткини в сторону кацапії.
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04.01.2023 10:48 Відповісти
Десятками, і цілодобово...
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04.01.2023 10:49 Відповісти
Найдешевший і надійний варіант виявляти і знищувати склади, місця навчання операторів, підготовки і запуску мопедів. Непоганий результат показали би ліквідаціі причетних до мопедів - від постачальника до програміста що готує польотне завдання
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04.01.2023 10:48 Відповісти
Мопед летит на тыс км. Запад не дает Украине дальнобойные тактическиек ракеты. Чем тыдостанешь склад Шахедов расположенный в 300 км от границы в глубине Парашки или Белорашки?
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04.01.2023 11:04 Відповісти
В чому він найдешевший? Для цього потрібні ATACMS, а в ідеалі Томагавки.
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04.01.2023 11:04 Відповісти
Насколько я понял, один мопед за 20 тысяч долларов может уничтожить трансформатор за 1 млн долларов.
Который еще и не достать.
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04.01.2023 10:49 Відповісти
На дешеві, не швидкі беспілотники, повинні бути відповідні дешеві зенітні ракети, чи кулемети.
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04.01.2023 10:52 Відповісти
Начинайте же уничтожать "мопедов" пулемётами и другими дронами.
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04.01.2023 10:53 Відповісти
добре.
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04.01.2023 10:58 Відповісти
Вночі їх не видно
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04.01.2023 11:09 Відповісти
За то слышно за горизонтом. И в тепловизоре светится.
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04.01.2023 11:36 Відповісти
+ акустичні радари з відповідними програмними комплексами
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04.01.2023 17:57 Відповісти
Такі статті фінансують кацапи, щоб нам давали менше ракет ППО. Загалом немає значення скільки коштує шахед чи ракета, має значення тільки розмір шкоди якої вони можуть завдати.
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04.01.2023 10:58 Відповісти
Я одного не понимаю:почему Украина до сих пор не заказала партию дронов=камикадзе? Что-никто из Западных стран не хочет заработать? Можно заказать их без боеголовки как дрон -разведчик а уже боеголовку приделать свою-чтобы страна-производитель не боялась.
Как Запад может надеятся на будущее если боится даже передать оружие третьей стороне,не говря уже в то чтобы вступить в прямой конфликт с Парашей? А Если Параша будет по берлину Шахеды запускать-Запад так-же не будет делать зеркальный ответ по городам Параши боясь ее применения ЯО? Детский сад какой-то. И моральная деградация Запада. Будет как с Римом или с Константинополем-их граждане погрязли в достатке и культуре и сталы трусливыми а их уничтожили дикие но смелые варвары.
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04.01.2023 11:01 Відповісти
Що нам заважає ці штуки виробляти чи закупити та запустити до кацапів?
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04.01.2023 11:03 Відповісти
На виробництво потрібен час. Потрібно розуміти що такі дрони це терористична зброя тому у розвинених країнах їх не виробляли. Потрібно спроектувати, провести випробування, а потім зробити значний запас дронів. З виробництвом терористичної зброї нам ніхто з країн Заходу не допоможе, тому потрібно все робити самим. Десь шукати канали постачання електроніки. А знаючи як у нас все робиться то це все затягнеться на роки.
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04.01.2023 11:11 Відповісти
Я-же и говорю:заказать тыс дронов-разведчиков на тыс км дальность. Боеголовки приделать уже потом в Украине. Есди Запад собирается с Варварами воевать по законам цивилизации-значит Запад УЖЕ ПРОИГРАЛ. Как проиграли древние цивилизации Шумеров,Египтян,Китая,Рима-проиграли нашествию диких варваров. И США проиграют -если будут сцатся и бояться убогую Парашку,сцатся ответить ЗЕРКАЛЬНО. Варвары понимают только прямой удар в морду,зеркальный ответ. Ведь США когда ьыло нужно для НИХ-они применяли ПЫТКИ в Гуантанамо. Ведь это факт. Они понимали что это неизбежно. Почему не дают ВСУ ракеты чтобы зеркально уничтожать инфраструктуру в Параше? Ведь это даже не США а ВСУ будут делать?
Я это к тому что следующий адекватный Президент Украины должен не на Парашу(как Зеленский) надеяться и даже не на США,а выпускать ссобственные ракеты дального радиуса,создать свое ЯО-тогда на Украину не посмеет напасть даже Парашка. В этой войне основная вина Кравчука и Кучмы-они персонально виновны что сдали ЯО и тактические ракеты. Ну и большинство лохов-населения Украины которые этого до сих пор не пониают. Хочешь быть субьектом но не мячиком в чужой игре:имей свое серьезное оружие,ядерное оружие. Хуже всего то что сделала Украина Кучмы-Кравчука:передала свою безопасность в руки третьей страны.
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04.01.2023 16:06 Відповісти
Первые Шахеды "дебютировали" в Украине 20 сентября.
Зная ТТХ Шахедов, специалисты сразу сказали, что сбиваются обычным стрелковым. Осталась проблема "ночных полетов", т.к. слышно их хорошо, но ночью не видно. РЛС - штучное оборудование, используемое в ракетных ПВО.
Проти Шахедов идеальны немецкие Гепарды. НО! Их всего несколько штук. Стрелять из них не дешево, да и жалко на Шахеды тратить боезапас, т.к. Гепарды вполне могут и по крылатым ракетам работать.
Выход? Не надо искать. Все уже было во время 2-й мировой. Зенитные пулеметы и прожектора.
В первых числах января, ВПЕРВЫЕ за 3 мес. применения Шахедов, увидел в интернете наш пикап с прожектором и станковым ДШК.
Неудобные вопросики:
1. Почему ДШК один, а не хотя бы спарка? Дураку же понятно, что спарка увеличивает эффективность поражения в 2 раза.
2. Где все ЗУ и ЗПУ, которых на складах СССР были десятки тысяч? Если все, что было у нас на складах было продано, то прошу это озвучить!. Воюющая страна должна знать своих "героев"!
3. На создание этого "шедевра военно-инженерного гения" потребовалось 3,5 месяца? Чего "не хватало: Мозгов? Пикапов? Прожекторов? Крупнокалиберных пулеметов? Сварочных аппаратов? Сколько бед понаделали эти Шахеды ...
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04.01.2023 11:04 Відповісти
Мопеды выдают себя сильным шумом, значит, грубая наводка -
на источник шума, а потом высвечивание прожектором.
И батарея дешёвых зенитных пулемётов.
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04.01.2023 11:05 Відповісти
Питання: скільки таких батарей потрібно, щоб перекрити всю лінію держкордону, і скільки з них ми реально можемо сформувати?
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04.01.2023 11:23 Відповісти
Зняв з язика... АПМ-90 (дальність -22-25км), +мікрофонний НЧ усілок + фільтр з чотирма рознесеними мікрофонами + система сільсин для наведення стволів....і все це дешеве причандалля до зчетверноої кулеметної установки. Ніякі погодні умови тоді дронам не поможуть. Всього що перерахував було як гімна, ціна копійчана в порівнянні з ракетами, відомо ще з часів 2гої світової, і наклепати їх вдосталь не важко. Войцеховський не тупи - у дронів завдання поле пахати ?
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04.01.2023 11:37 Відповісти
Нагадаю, що швидкість бомбардувальників у другу світову була вище шахедів -і нічо - збивали.
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04.01.2023 11:41 Відповісти
У війну висвічували прожекторами. А тепер можна підвішувати освітлювальне приладдя, що довго висить у небі - збивай - не хочу.
А ще ж і протидронні рушниці є - ціна патрона - копійки.
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04.01.2023 12:12 Відповісти
математики , блін ...
Так , збиваємо дешевше - дорощим ...
Але , якщо долетить - які будуть збитки на місці ?
А враховуючи , що цілять по критичній енергетичній інфраструктурі
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04.01.2023 11:06 Відповісти
а можна без мата
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04.01.2023 11:13 Відповісти
Сейчас у армии США нет, и в ближайшее время не будет таких задач, для которых был создан Centurion C-RAM, которых было изготовлено более сорока комплексов, передача которых позволила бы тратить на уничтожение мотопеда не полмиллиона долларов за одну ракету NASAMS, а несколько тысяч лолларов за одну короткую очередь 20мм снарядов из шестиствольной M61 Vulcan. Ну, или можно их и дальше "мариновать" на хранении до следующей "Бури в пустыне". Но, похоже, наше МО еще пока не отошло от изнуряющей войны с волонтёрскими "мавиками".
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04.01.2023 11:14 Відповісти
А може треба рахувати в іншій площині. Скільки цей дрон може завдати збитків.
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04.01.2023 11:38 Відповісти
Значит надо активизировать работу над вопросом "Как сделать так, что бы эти дроны вообще не применялись? " Начиная с Ирана и по всей логистической цепочке. Задача для разведок Украины и партнеров.
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04.01.2023 11:39 Відповісти
І що? Це війна, а на війні економічна доцільність завжди на останньому місті.
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04.01.2023 12:04 Відповісти
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04.01.2023 12:16 Відповісти
Наше завдання - дошкулити так, щоб вони тричі подумали.
Мавзолей-зіккурат - енергетичний центр совка, має бути знищено
за будь-яку ціну, не вдаючись до аналізу "культурної" цінності.
Бункери - по черзі, один за одним, навіть якщо не дістанемо,
то завалимо віхід і виведемо з ладу на роки.
Військові заводи - так само.
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04.01.2023 12:21 Відповісти
приступайте пан Кольт, для начала поступите на службу в ЗСУ, там вам выдадут парабелум. А блин... вы не годны к строевой... плоскостопие и слаборукие... жаль, очень жаль )
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04.01.2023 12:31 Відповісти
Вы не годны даже вчитаться в суть коммента. Плоскостопие извилин.
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04.01.2023 13:19 Відповісти
Расстрою зрадо...ов неможко, очень люблю это делать. Итак, мои драгоценные нытики, истерички и просто нервнобольные... Да иногда приходится сбивать дешевый иранский дрон дорогой ракетой, но делается это чтобы он НЕ попал в дорогой "трансформатор" и вы балбесы не сидели без света неделю, а могли и дальше ныть на Цензоре. Далее... при этом почему-то пока нет статьи в Нью-Йорк тайм о том, что украинские ребята регулярно сбивают мега-дорогие рашисткие ракеты из дешевых ПЗРК. И это при том, что эти дорогие ракеты рашисты с трудом делают всего лишь по 60 штук в месяц и терять их им очень жалко, а ракет для тех же НАСАМС и Ирис-Т гораздо больше и дают нам их ДАРОМ. Вот такие дела.
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04.01.2023 12:30 Відповісти
Це те про що я писав, але тоді на мене накинулись дебілуваті "патріоти" розказуючи про фейки і що Шахеди ледь не автоматами вже збивають. Навіть відео було як по Шахеду промазали цілих 2 ракети ЗРК західного виробництва, але "фейки, фейки". Млять, така сама худоба як і ворожа вата.
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04.01.2023 12:38 Відповісти
Не ужели ума не хватает простой акустический локатор спареный с зенитным пулеметом с оптическим прицелом ночного видения установить на мобильную платформу (прицеп, джип с кузовом, грузовик или катер или другое плавучее средство для патрулирования по Днепру и другим водоемам). Ведь это далеко не ноухау, к тому же микрофоны сейчас куда чувствительнее и дополнить обычным сматфоном со сцепиальныи ПО для распознания и орентирования на звуки "модедов", крылатых ракет и самолетов.

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04.01.2023 13:30 Відповісти
+ в комлекте брать с собой ПЗРК с как миниму 3-мя 4-мя ракетами!
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04.01.2023 13:38 Відповісти
Парочка десятков Embraer EMB 314 Super Tucano, что покупали для Афгана и других целей, решели бы проблему не только с дронами, но и в прифронтовой полосе были бы очень полезными как штурмовики поддержки и истребители танков, БТР/БМП и вертолетов!
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04.01.2023 14:28 Відповісти
Это не просто "очень дешево и сердито", но и очень эффективно, мало того, что не нужна подготовленная инфраструктура (сядет в чистом поле даже без двигателя ), так еще маневреный, экономичный и и ахрененно-живучий (с кевраловой броней кабины), а также является отличным тренажером для пилотов на F-16. Не дать этот самолет нет никаких отговорок, нужно только требовать, хоть по ленд-лизу!
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04.01.2023 14:41 Відповісти
 
 