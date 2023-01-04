2 125 1
Авто з подружжям підірвалося на міні на Херсонщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Херсонській області, на польовій дорозі за с. Олександрівка, на міні підірвалося авто з подружжям, люди загинули на місці.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє поліція Херсонської області.
"Слідчі поліції відкрили провадження за фактом підриву на міні автомобіля з цивільними. Встановлено, що 54-річний чоловік разом з 41-річною дружиною рухались на автомобілі "Таврія" польовою дорогою за с.Олександрівка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що автівка здійснила наїзд на міну, внаслідок чого водій та його пасажирка від травм загинули на місці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex Zverev 46d6768b
показати весь коментар04.01.2023 16:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...