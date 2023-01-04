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Авто з подружжям підірвалося на міні на Херсонщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни

У Херсонській області, на польовій дорозі за с. Олександрівка, на міні підірвалося авто з подружжям, люди загинули на місці.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє поліція Херсонської області.

"Слідчі поліції відкрили провадження за фактом підриву на міні автомобіля з цивільними. Встановлено, що 54-річний чоловік разом з 41-річною дружиною рухались на автомобілі "Таврія" польовою дорогою за с.Олександрівка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автівка здійснила наїзд на міну, внаслідок чого водій та його пасажирка від  травм загинули на місці.

Також дивіться: Автівка з цивільними натрапила на російську вибухівку на Херсонщині: загинули двоє чоловіків

Автор: Анастасія Потіха
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Мрази рашистские! После них только смерть остаётся...
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04.01.2023 16:59 Відповісти
 
 