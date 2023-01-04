Поблизу Красноярська партизани зупинили рух військових ешелонів, - розвідка

В ніч на 4 січня у Росії партизани у черговий раз зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів", - йдеться в повідомленні.

У минулому 2022 році було відмічено близько 40 таких випадків, а також знищення залізничних трансформаторів та локомотивів. Суттєва активізація рейкових партизанів у Росії відмічається після оголошення путінським режимом часткової мобілізації.

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