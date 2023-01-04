Поблизу Красноярська партизани зупинили рух військових ешелонів, - розвідка
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В ніч на 4 січня у Росії партизани у черговий раз зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.
"У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів", - йдеться в повідомленні.
У минулому 2022 році було відмічено близько 40 таких випадків, а також знищення залізничних трансформаторів та локомотивів. Суттєва активізація рейкових партизанів у Росії відмічається після оголошення путінським режимом часткової мобілізації.
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А риск ты не учитываешь? Шкурка вычинки не стоит.
Партизанское движение суперважно наравне с открытыми боями
Партизанський рух важливи але аж ніяк не на рівні з відкритими боями.
По некоторым данным считается, что ходе войны партизаны уничтожили, ранили и захватили в плен около 1 млн оккупантов, вывели из строя свыше 4 тыс. танков и бронемашин, подорвали 58 бронепоездов и 12 тыс. мостов, уничтожили 65 тыс. автомашин, осуществили 20 тыс. крушений вражеских железнодорожных эшелонов и вывели из строя более 10 тыс. паровозов, а также 110 тыс. вагонов и платформ[
Неужели еще не понятно, что в СССР (а сейчас, тем более, в россии) ВСЯ история Второй Мировой - сплошное вранье. Верить нельзя ни единой цифре, если это не подтверждается западными источниками.
Німці приходили і казали просто: самоорганізовуйтесь, працюйте і купували іжу за марки. і в них була логіка дуже проста: мати порядок в тилу, мати постачання та квартирування своім військам, мати лояльне місцеве населення. за будь-які злочини проти місцевого населення німецького солдата могли скарати на смерть.
Що робили "совэти"? Засилали диверсійні групи, котрі додатково комплектувалися антисоціальним елементом, всякою місцевою наволоччю, покидьками - котрі влаштовували провокаціі проти німців, от наприклад, обстріляти комендатуру в селі, підпалити комусь хату, або нарядитися в німецьку форму і зробити бійню в якомусь селі, попалити все там. Німцям від цього був клопіт. Але найбільше страждали місцеві - і від так званих "партизан", і зрештою, від німців. і місцеві, зрештою, тих "партизанів" ненавиділи найбільше. Бо як вони приходили до села, то найчастіше, поводилися як бандитити. Могли взяти що завгодно, вбити, згвалтувати, забрати з собою. Бо більшою мірою це й були саме бандити.
путина*****!