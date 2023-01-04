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Поблизу Красноярська партизани зупинили рух військових ешелонів, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поїзд

В ніч на 4 січня у Росії партизани у черговий раз зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів", - йдеться в повідомленні.

У минулому 2022 році було відмічено близько 40 таких випадків, а також знищення залізничних трансформаторів та локомотивів. Суттєва активізація рейкових партизанів у  Росії відмічається після оголошення путінським режимом часткової мобілізації.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+27
"Партизани" розібрали сигналізацію щоб поздавати мідь та прибухнуть
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04.01.2023 12:33
+23
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04.01.2023 12:43
+22
Таки да . Но главное шо паровозы не ездят)
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04.01.2023 12:37
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"Партизани" розібрали сигналізацію щоб поздавати мідь та прибухнуть
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04.01.2023 12:33 Відповісти
Таки да . Но главное шо паровозы не ездят)
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04.01.2023 12:37 Відповісти
В паровозах целый котёл медный с множеством труб и медных втулок и флянцев, тонны меди)))
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04.01.2023 13:37 Відповісти
"Партизани" розібрали сигналізацію щоб поздавати мідь та прибухнуть?
А риск ты не учитываешь? Шкурка вычинки не стоит.
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04.01.2023 12:38 Відповісти
Коли на кону бормотуха, про такі дрібниці вони не згадують!
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04.01.2023 13:07 Відповісти
Суворі красноярські партизани ні перед чим не зупиняться якщо захочуть випити.
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04.01.2023 13:32 Відповісти
партизани вони такі. суворі мужики.
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04.01.2023 12:45 Відповісти
Пофіг на мотиви, головне результат)))
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04.01.2023 12:56 Відповісти
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04.01.2023 12:33 Відповісти
Спасибо им
Партизанское движение суперважно наравне с открытыми боями
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04.01.2023 12:33 Відповісти
Звичайні грабіжники. Хотіли щось грабонуть. Політика їм до лампочки.
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04.01.2023 12:36 Відповісти
Помиляєтесь Ви й 13 хто поставив 👍.
Партизанський рух важливи але аж ніяк не на рівні з відкритими боями.
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04.01.2023 13:11 Відповісти
Героям слава!!!
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04.01.2023 16:20 Відповісти
партизанам РОА ставлю вподобайку!
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04.01.2023 12:34 Відповісти
Україна любит єто дело Ps Ковпак.
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04.01.2023 12:36 Відповісти
Дважды Герой Советского Союза на минуточку.
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04.01.2023 12:41 Відповісти
і зрадник українського народу, колоборант кацапській !!!
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04.01.2023 13:02 Відповісти
Та то китайці на "свєтомузику" запчастини беруть - готуються до національного свята "СибірНаш"!
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04.01.2023 12:38 Відповісти
Лучше бы составы с техникой и боеприпасами подрывать пытались и то .больше пользы бы было
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04.01.2023 12:41 Відповісти
Основной целью партизанской войны было разрушение системы обеспечения фронта - нарушение связи и коммуникаций, работы его автомобильного и железнодорожного сообщения.

По некоторым данным считается, что ходе войны партизаны уничтожили, ранили и захватили в плен около 1 млн оккупантов, вывели из строя свыше 4 тыс. танков и бронемашин, подорвали 58 бронепоездов и 12 тыс. мостов, уничтожили 65 тыс. автомашин, осуществили 20 тыс. крушений вражеских железнодорожных эшелонов и вывели из строя более 10 тыс. паровозов, а также 110 тыс. вагонов и платформ[
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04.01.2023 12:41 Відповісти
Лихо!
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04.01.2023 12:49 Відповісти
Ранее публиковались такие цифры:Вермахт и войска СС в 1941-1945 годах потеряли на Восточном фронте 2 млн 869 тыс. 300 человек, плюс 450 тыс. 600 человек, умерших в плену. Получается что треть военных потерь - портизаны?
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04.01.2023 12:55 Відповісти
Чтото маловато потерь у Вермахта на восточном фронте. СССР потеряд по официальным данным примерно 20 млн, начиная с 1980-х (гдасность!) стали говорить о цифре до 27 млн. - с потерями Германии явно несопоставимо.
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04.01.2023 13:10 Відповісти
Так Німеччина не воювала тактикою Засрашки - "баби ісчо наражают" , тому втрати їх набагато менші ніж у СРИНИСЕРу.
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04.01.2023 13:14 Відповісти
Забыл еще добавить: Слава товарищу Сталину!
Неужели еще не понятно, что в СССР (а сейчас, тем более, в россии) ВСЯ история Второй Мировой - сплошное вранье. Верить нельзя ни единой цифре, если это не подтверждается западными источниками.
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04.01.2023 13:40 Відповісти
родичі (і не лише) розказували за німців і за тих "партизан"
Німці приходили і казали просто: самоорганізовуйтесь, працюйте і купували іжу за марки. і в них була логіка дуже проста: мати порядок в тилу, мати постачання та квартирування своім військам, мати лояльне місцеве населення. за будь-які злочини проти місцевого населення німецького солдата могли скарати на смерть.
Що робили "совэти"? Засилали диверсійні групи, котрі додатково комплектувалися антисоціальним елементом, всякою місцевою наволоччю, покидьками - котрі влаштовували провокаціі проти німців, от наприклад, обстріляти комендатуру в селі, підпалити комусь хату, або нарядитися в німецьку форму і зробити бійню в якомусь селі, попалити все там. Німцям від цього був клопіт. Але найбільше страждали місцеві - і від так званих "партизан", і зрештою, від німців. і місцеві, зрештою, тих "партизанів" ненавиділи найбільше. Бо як вони приходили до села, то найчастіше, поводилися як бандитити. Могли взяти що завгодно, вбити, згвалтувати, забрати з собою. Бо більшою мірою це й були саме бандити.
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04.01.2023 20:24 Відповісти
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04.01.2023 12:43 Відповісти
художнік Пісднєцов ? шедеврально !
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04.01.2023 12:48 Відповісти
Картина три вора.
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04.01.2023 12:57 Відповісти
Кисьть Васнецов
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04.01.2023 12:58 Відповісти
1898 рок.
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04.01.2023 13:00 Відповісти
Вважаю малюнок недоречним. Бо це богатирі часів Київської Русі, спижжені болотним царством.
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04.01.2023 15:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=17tO3HewK2M&t=1s У Українцев танки с немецкими крестами)
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04.01.2023 12:48 Відповісти
Песня в форме Штази.
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04.01.2023 12:51 Відповісти
Нормально ребята ураганят... Красавчики... Очень интересно будет узнать, кто же это всё-таки вытворял, да еще и с таким риском...
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04.01.2023 12:57 Відповісти
Бэм 24? Иле ирехонская труба на штуках?
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04.01.2023 13:03 Відповісти
Може їм гармати підігнати-сорокоп'ятки)
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04.01.2023 13:06 Відповісти
Партизани, мабуть, японські. По-любому, дякуємо!
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04.01.2023 13:07 Відповісти
Вставай рассєя! Далой терористический-воровской режим путина *****!
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04.01.2023 13:16 Відповісти
Краще б состав з танками підірвали.
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04.01.2023 13:20 Відповісти
Слідуючий раз бажано пустити ешелон під укіс разом з особовим складом та технікою.
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04.01.2023 13:38 Відповісти
под откос надо пускать военные эшелоны, взрывать мосты и тоннели, нефте и газопроводы, хранилища и заводы, и не "партизанами", а диверсантами (специально обученным и заброшеным в глубокий тыл врага)
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04.01.2023 14:16 Відповісти
Нажаль, партизани міссілів не мають
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04.01.2023 14:29 Відповісти
меня терзают смутные сомнения,что они партизаны.мне кажется что они просто тупо захотели забашлять на сдаче металлолома.
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04.01.2023 21:27 Відповісти
 
 