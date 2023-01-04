Споживання електроенергії зростає, до областей доведені ліміти, - "Укренерго"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 12:00 4 січня споживання електроенергії в Україні зростає через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Тому, як зазначається, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. У компанії нагадують, що перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.
"У прифронтових регіонах на сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових", - йдеться у повідомленні.
Між тим енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.
"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.
"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Ми не забуваємо про цілі ворога позбавити українців світла і готові протидіяти цьому та за будь-яких умов і відновлювати пошкоджене", - закликають українців в "Укренерго".
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Якщо вам цікаво, як виглядає насправді нормальний, україно-орієнтований багатій, який не забув що то таке - бути людиною, зверніть увагу на Гліба Загорія. Якби таких людей в країні було б хоча б 30, ми б вже на Юпітері бази будували. Але чомусь такі люди цікаві укрсучвладі тільки як об'єкт "ащіпиванія гусєй".
"Бандерівці" зі Львова крадуть світло в одеситів, а українська влада чинить свавілля та спеціально лишає людей без електрики - після наймасовішого ракетного удару по українській енергетиці 15 листопада та блекаутів на всій території країни російська пропаганда почала активно створювати у телеграм-каналах картинку невдоволення та стимулювала людей виходити на протести. Як російські наративи працюють в Одесі та як це сприяє упередженому ставленню до жителів всього регіону досліджувала журналістка Суспільного.https://suspilne.media/321418-banderivci-zi-lvova-kradut-svitlo-ak-rosijska-propaganda-navazue-odesi-protestnij-ruh/
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А ще , у кацапських тєлєгах зустрічав детальні методички ( від А до Я ), про те як висвітлювати дану енергетичну тематику в українських соцмережах - як приєднуватись до українських груп в телеграмах , як не привертаючи зайвої уваги починати підривну діяльність в групах , що казати , на що звертати увагу , як правильно складати гнівні коментарі на адресу - влади , енергетиків , олігархів , жителів інших регіонів ( які мовляв - сидять із світлом в той час як - а от у нас в Одесі , Києві , Харкові ну і так далі - його відключають ) , як робити винуватими всіх підряд , крім кацапів . І щоб при цьому не викликати підозри ..
Совпадєніє?