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Споживання електроенергії зростає, до областей доведені ліміти, - "Укренерго"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергетика,електроенергія

Станом на 12:00 4 січня споживання електроенергії в Україні зростає через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Тому, як зазначається, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. У компанії нагадують, що перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

"У прифронтових регіонах на сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових", - йдеться у повідомленні.

Між тим енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

Також читайте: Київ та Київщина повернулися до планових відключень електрики

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Ми не забуваємо про цілі ворога позбавити українців світла і готові протидіяти цьому та за будь-яких умов і відновлювати пошкоджене", - закликають українців в "Укренерго".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
да классная шутка, как-то только закончился НГ и пиар компании зеленой шоблы по зомбоящику, сразу начались отключения ... какая досадная случайность ... в стране идет война, а облэнерго как были в руках рыгов так и остались ... эти зеленые мрази уже давно наработали себе на билет в Ростов в один конец
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04.01.2023 13:14
+7
у Зеленського в Україні останні 3.5 роки абсолютна влада. Що йому заважає цілі 3.5 роки щось змінити? В нього повний контроль над судами, поліцією, прокуратурою, законами через коаліцію Слуг Народу і ОПЗЖ у Верховній Раді, тепер ще й повний контроль над КСУ. Він з 2023 року повноцінний диктатор. Але йому досі заважає Той Кого Нєльзя Називать?
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04.01.2023 13:37
+7
Якщо є українці, що ведуться на вкидання від рашистів про те, що відключення електропостачання обумовлені "небажанням" подавати електрику своїм громадянам, "продажею" її на Захід, а не руйнуваннями внаслідок рашистських ударів по енергосистемі України, то ТАКИХ громадян України треба передавати на дослідження для виявлення у них ймовірної наявності зайвої роССійської хромосоми! Співгромадяни, будьте пильними, кремляді продовжують вас розводити на те, на що й спрямовані їх удари, на розбрат та послаблення вашого супротиву їх агресії!!!
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04.01.2023 13:53
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да классная шутка, как-то только закончился НГ и пиар компании зеленой шоблы по зомбоящику, сразу начались отключения ... какая досадная случайность ... в стране идет война, а облэнерго как были в руках рыгов так и остались ... эти зеленые мрази уже давно наработали себе на билет в Ростов в один конец
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04.01.2023 13:14 Відповісти
З яких це пір тут стало не можна називати прізвище Кучми, перепрошую?
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04.01.2023 13:24 Відповісти
А в начале 2019 Ахметову обленерго тоже Кучма отдал?
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04.01.2023 13:45 Відповісти
ГЕНИАЛьно,а что Зеленскому мешало-ет,посадить Свинарчуков,решить по обленерго????И тд. и тп.Сколько он уже кэруе....Уважаемый или как????Власть брать ,давить опонентов,крутить марафон,назначать послиц это да!!!))))
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04.01.2023 13:30 Відповісти
"свинарчуків виправдали" !!! а зелені наркомани крадуть ще більше ніж усі до того !!!
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04.01.2023 13:33 Відповісти
Я знаю,это я как пример.Ато получаеться всё до Зе а он святой.
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04.01.2023 14:19 Відповісти
у Зеленського в Україні останні 3.5 роки абсолютна влада. Що йому заважає цілі 3.5 роки щось змінити? В нього повний контроль над судами, поліцією, прокуратурою, законами через коаліцію Слуг Народу і ОПЗЖ у Верховній Раді, тепер ще й повний контроль над КСУ. Він з 2023 року повноцінний диктатор. Але йому досі заважає Той Кого Нєльзя Називать?
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04.01.2023 13:37 Відповісти
А він такий

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04.01.2023 14:10 Відповісти
А может быть потому, что праздники закончились и люди выщли на работу?
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04.01.2023 13:24 Відповісти
Якщо є українці, що ведуться на вкидання від рашистів про те, що відключення електропостачання обумовлені "небажанням" подавати електрику своїм громадянам, "продажею" її на Захід, а не руйнуваннями внаслідок рашистських ударів по енергосистемі України, то ТАКИХ громадян України треба передавати на дослідження для виявлення у них ймовірної наявності зайвої роССійської хромосоми! Співгромадяни, будьте пильними, кремляді продовжують вас розводити на те, на що й спрямовані їх удари, на розбрат та послаблення вашого супротиву їх агресії!!!
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04.01.2023 13:53 Відповісти
Якщо є українці, які справді думають, що ахмєтов - на нашій стороні, то їх навіть лікувати вже пізно, бо 30 останніх років їх нічому не навчило, а значить вже і не навчаться ніколи.
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04.01.2023 14:21 Відповісти
Ахметов скоріш за все на стороні грошей, але сподіватись, що він на стороні тих, зто руйнує найприбутковішу частину його бізнесу та розтрощував його підприємства - марна справа. До того ж не розумію, чим Ахметов гірший за Зеленського, та його кумів, які ані копійчини не витратили з ВЛАСНИХ грошей на допомогу ЗСУ, або біженцям, або постраждалим та хворим дітям, у той час як олігарх, власник того ж ДЕТЕК витрачає на це мільярди гривень?!
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04.01.2023 14:30 Відповісти
Вибачайте, але у мене інсайд від людини, що працювала на дтек більше 10 років. І цей інсайд говорить, що олігарх-власник може й витрачає мільйони, але точно не на дтек. І я цьому інсайду вірю як собі. А от в білість-пушистість ахмєтова не вірю. Особливо після того, як цей гнидьониш піарився на Діанові.

Якщо вам цікаво, як виглядає насправді нормальний, україно-орієнтований багатій, який не забув що то таке - бути людиною, зверніть увагу на Гліба Загорія. Якби таких людей в країні було б хоча б 30, ми б вже на Юпітері бази будували. Але чомусь такі люди цікаві укрсучвладі тільки як об'єкт "ащіпиванія гусєй".
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04.01.2023 15:35 Відповісти
То нехай енергозатратний бізнес працює вночі або вдень, але на дизельних генератора. Чого люди повинні страждати через них?
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04.01.2023 13:18 Відповісти
тобто правильно розумію, що абсолютно всі заводи - від виробництва хліба до тих, які ремонтують танки і виробляють трансформатори - мають перестати працювати, щоб у якогось абсолютного довбойоба в інтернеті була електрика?
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04.01.2023 13:40 Відповісти
Тобі-довбойобу можна назавжди відключити електрику, а решта підриємств нехай працює вночі або на генераторах.
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04.01.2023 15:25 Відповісти
Нехай краще буде робота . А в дома можна і потерпіти .
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04.01.2023 13:52 Відповісти
Не просто можна, а і треба терпіти. "Фінансове здоров"я" Ахмєткі найважливіше...
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04.01.2023 13:55 Відповісти
Fedor Fedorov! Як казала ну дуже розумна - "Скажи мені кому це потрібно, і я скажу хто ти!" Тому з огляду на те, що наїзди на Ахметова, який зовсім не є "лапушкою", але приносить Україні користь, є потрібними з одного боку для кремлядей, які ворожі до усіх, хто допомагає Україні перемогти Рашку, а з іншого Зеленському, що незлюбив його за те, що не хоче безоглядно підкорятися його владі та не хоче бути спонсором "слуг", я можу прийти до висновку, що ти або рашистський тролль, або зелебобік! Саме вони не думають про Україну, а лише про СВОЇХ кумирів, безоглядно підтримуючи їх не помічаючи, що вони злочинці та брехуни!
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04.01.2023 14:38 Відповісти
Ахмєтов приносить Україні користь??? Ти це серйозно??? Та будь-який здравомислячий українець розуміє, що Ахмєтов і іже з ним на Україні та українському народові лише наживаються. Витискають якнайбільше при мінімальних вкладеннях. Н-да, ляпнути таке: олігарх приносить користь країні - може дійсно не дуже розумна людина...
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04.01.2023 17:13 Відповісти
Так багато людей працює віддалено-дистанційно. Але статки олігархів та їх підприємств ДТЕК важливіші?
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04.01.2023 15:27 Відповісти
А где же *наша* зеленая енергетика которая судя по финансовым отчетам занимает 30% всего енергорынка Украины? Кто то вообще слышал чтобы хоть какой то город возле которого стоят ети *зеленые* станции освещался в блекаут? Или они только миллиарды из бюджета тянут
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04.01.2023 13:20 Відповісти
Зима ... Багато хмар.
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04.01.2023 13:31 Відповісти
Що за, м'яко кажучи, нерозумні питання?! Як була "зелена" енергетика, так і є, але з чого забувати, що частина вітрових генераторів та сонячних електростанцій яка розташована на окупованих територіях не подае електроенергію у енергосистему України як і ЗАЄС, яка ще й живлеться від України для підтримання безпеки т.я. рашисти заглушили її енергоблоки а на її дизель-генератори вони паливо завозити не бажають. У Миколаївській області частину цих "зелених" електростанцій рашисти зруйнували та повикрадали де змогли! Тому ТАК брехати про "НЕМА", та "НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ" може лише або йолоп, або кремлядський тролль. Наприклад все що є на Одещині працює, та надає електрику до загальної системи. Та й дійсно підприємствам треба працювати, а паливо для генераторів треба економити, воно зовсім не безкоштовне!!!
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04.01.2023 14:04 Відповісти
зелена, сонячна енергетика ефективна з березня по жовтень місяць ...
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04.01.2023 13:34 Відповісти
Уточнюю: сонячна - найбільш ефективна у вказаний Вами період, але працює ВЕСЬ РІК, а для вітрової не має різниці у порі року!
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04.01.2023 14:21 Відповісти
всю зелену енергетику взимку краде Той Кого Нєльзя Називать і Свинарчуки його - самі ж вище написали
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04.01.2023 13:41 Відповісти
!!!
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04.01.2023 14:22 Відповісти
У нас кожної зими якісь проблеми,як не з газом то з електрикою,літом і вугілля запасли багато і газу закачали вдосталь,прийшла зима і все кудись зникло.Чудеса творяться в державі.А все списують тепер на війну.Замалу ціну підняли,треба терміново для побутових споживачів підняти.І тоді олігархи будуть задоволені і світло буде
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04.01.2023 13:36 Відповісти
Як казали, одиному дідові в газовій конторі, з підключенням газу--надождать...дід чекав ,тай чекав поки не помер ...В перекладі з корупційно-бюрократичного-- надо ж дАть.
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04.01.2023 13:43 Відповісти
Дубль: Якщо є українці, що ведуться на вкидання від рашистів про те, що відключення електропостачання обумовлені "небажанням" подавати електрику своїм громадянам, "продажею" її на Захід, а не руйнуваннями внаслідок рашистських ударів по енергосистемі України, то ТАКИХ громадян України треба передавати на дослідження для виявлення у них ймовірної наявності зайвої роССійської хромосоми! Співгромадяни, будьте пильними, кремляді продовжують вас розводити на те, на що й спрямовані їх удари, на розбрат та послаблення вашого супротиву їх агресії!!!
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04.01.2023 13:55 Відповісти
Ось на цю тему -
"Бандерівці" зі Львова крадуть світло в одеситів, а українська влада чинить свавілля та спеціально лишає людей без електрики - після наймасовішого ракетного удару по українській енергетиці 15 листопада та блекаутів на всій території країни російська пропаганда почала активно створювати у телеграм-каналах картинку невдоволення та стимулювала людей виходити на протести. Як російські наративи працюють в Одесі та як це сприяє упередженому ставленню до жителів всього регіону досліджувала журналістка Суспільного.https://suspilne.media/321418-banderivci-zi-lvova-kradut-svitlo-ak-rosijska-propaganda-navazue-odesi-protestnij-ruh/
.

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04.01.2023 14:03 Відповісти
Живу у Одесі, і ця побрехенька до мене та й моїх родичів, або знайомих ще не доходила. Але якщо хтось на це поведеться, то йому дійсно треба лікуватись. До того ж ще у 2014-му одеситів спробували подібним чином провокувати розповідаючи про "потяги дружби" й листівки з "вимогою віддати усе майно бандерівцям". Чим це закінчилось для колаборантів, роССіянців та придністровців, які розхитували Одесу у всім відомо. Тому прошу за одеситів не хвилюватись. Серед нас не без виродків (яких усюди вистачає), але переважна більшість свідомі українські громадяни! Одеса - це Україна та нащадок міста-фортеці Хаджибей!
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04.01.2023 14:11 Відповісти
Такі лайновкиди я багато разів зустрічав у соцмережах . .
А ще , у кацапських тєлєгах зустрічав детальні методички ( від А до Я ), про те як висвітлювати дану енергетичну тематику в українських соцмережах - як приєднуватись до українських груп в телеграмах , як не привертаючи зайвої уваги починати підривну діяльність в групах , що казати , на що звертати увагу , як правильно складати гнівні коментарі на адресу - влади , енергетиків , олігархів , жителів інших регіонів ( які мовляв - сидять із світлом в той час як - а от у нас в Одесі , Києві , Харкові ну і так далі - його відключають ) , як робити винуватими всіх підряд , крім кацапів . І щоб при цьому не викликати підозри ..
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04.01.2023 14:38 Відповісти
Розповсюджуй свої знання "Maksim Perepelitca" (на жаль не знаю твого справжнього ім'я) серед знайомих та близьких, і тобі буде добро, як і усім українцям, т.я. ці знання підуть далі і поступово, крок за кроком, все більше і більше будуть спонукати громадян України ставати все більш свідомою, розумною, аналітично мислячею нацією! Хай щастить!!!
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04.01.2023 14:44 Відповісти
Нехай ця вата подивиться на карту енергосистеми України, де в Одеській області майже біла пляма і енергоструктура на рівні середини 20 століття. І подякує за це совку. Тому й навіть один приліт по одеському регіону відчувається біль болюче, ніж 10 прильотів по Дніпру чи Харкову.
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04.01.2023 15:25 Відповісти
Знайомий працює на яблукопереробному заводі відомої фірми галіція. Раніше його вимикали разом із селом, а потім власники занесли кому треба в обленерго і заводик додатково заживили до іншої черги, тепер він постійно працює коли люди сидять без світла та за день споживає е/е більше ніж навколишні села за місяць. І судячи по численним постам в соцмережах такі випадки не поодинокі, за певну суму та при наявності технічної можливості можна спокійно перевести свій будинок чи бізнес у категорію "критичної інфраструктури".
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04.01.2023 14:46 Відповісти
Що характерно - після свят вийшли на роботу працівники ДТЕК, Укренерго і інших Йасно - і одразу сбільшилось споживання!
Совпадєніє?
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04.01.2023 15:10 Відповісти
 
 