УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15693 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна Мобілізація в РФ
6 583 39
війна (56124) Генштаб ЗС (4472) Луганщина (4411) полон (1294) мобілізація (1437)

Луганчани, мобілізовані до армії РФ, планують здаватися, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олексій,громов

Жителі окупованої Луганщини, яких мобілізували до російської армії, збираються в разі прориву ЗСУ здаватися в полон.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Military Media Center.

"У разі прориву Силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове-Кремінна та, відповідно, перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон", - сказав він на брифінгу.

Нагадаємо, 3 січня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса "Кремінна-Сватове" під вогневим контролем українських захисників, і тепер логістика окупантів значно ускладнилась.

Слухайте: "Полная мобилизация будет. И, типо, бл#, будем наступать": російський окупант про "геніальні" плани командування і повну неукомплектованість армії, - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
А самі не хочуть організувати той прорив? Г¡вно смердюче.
показати весь коментар
04.01.2023 13:40
+12
Тобто чекають прориву? А зараз вони здатися у полон не хочуть? Це ж раціональніше: під час прориву можуть вбити або покалічити.
показати весь коментар
04.01.2023 13:40
+11
але прориву може і не статися. тоді вони будуть далі любіть рускій мір.
показати весь коментар
04.01.2023 13:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А самі не хочуть організувати той прорив? Г¡вно смердюче.
показати весь коментар
04.01.2023 13:40 Відповісти
Тобто чекають прориву? А зараз вони здатися у полон не хочуть? Це ж раціональніше: під час прориву можуть вбити або покалічити.
показати весь коментар
04.01.2023 13:40 Відповісти
але прориву може і не статися. тоді вони будуть далі любіть рускій мір.
показати весь коментар
04.01.2023 13:46 Відповісти
"рузькімір" вони будуть любити навіть в українському полоні. А найбільше "рузькімір" вони ******* тут, в Європі, у чергах за дармовою їжею та гумдопомогою. Клянуть "біндєр", які "апстрєлівалі і виґналі нас с раднова дома". А дітлахам, які вередують через чергу, сують айфони з "машей і мєдвєдєм" або з 'фіксівкамі".
показати весь коментар
04.01.2023 13:58 Відповісти
Зараз ДОНовські заградзагони в спину розстріляють. От і чекають прориву, коли кадирівці з криками "ахмат-сила" мужньо кинуться тікати, і в цей час з'явиться можливість здастися (або отримати щось на голову, то вже як кому пощастить)
показати весь коментар
04.01.2023 13:53 Відповісти
А самим прориватися назустріч ВСУ, нема дурних
показати весь коментар
04.01.2023 13:40 Відповісти
А навіщо це озвучувати!?! Невже інших новин немає?
показати весь коментар
04.01.2023 13:41 Відповісти
Информация важная. Только вот источник не понятен. Социологический опрос среди мобилизованных провели или сделали такой вывод на основании парочки телефонных перехватов?
показати весь коментар
04.01.2023 13:44 Відповісти
Тепер кацапи підготуються, переформатують підрозділи, виявлять нелояльних, нестійких кинуть у перші лінії атаки, посилять заградзагони.
показати весь коментар
04.01.2023 14:42 Відповісти
Вы невнимательно читали мой коммент. Ничего они не будут делать, т.к. единичные телефонные перехваты ни о чем не говорят.
показати весь коментар
04.01.2023 15:16 Відповісти
Именно для этого все и говорится - распространять страх и подозрение. Кацап начнет дергаться, психовать, переформировывать уже сколоченные подразделения, выдергивать наиболее активных, бо они всегда на виду. Ну и кто знает, на самом деле, где именно будет прорыв ВСУ.
показати весь коментар
04.01.2023 16:36 Відповісти
Вы говорите об ИПСО. Это явно не ИПСО. ИПСО было в конце лета, когда у нас из каждого утюга говорили о готовящемся контрнаступлении на Херсон. А потом, ***** ... и Харьковскую обл. освободили.
Сейчас вот о рассекающем ударе на Мариуполь говорят ...
С нетерпением ожидаем.
показати весь коментар
04.01.2023 17:19 Відповісти
Гордон у кожного по 2 години брав інтерв'ю, там вони усе і розповіли
показати весь коментар
04.01.2023 17:05 Відповісти
касками по асфальту не стучать? а треба було б
показати весь коментар
04.01.2023 13:42 Відповісти
Хочуть вижити -- може і вдастя .
показати весь коментар
04.01.2023 13:45 Відповісти
показати весь коментар
04.01.2023 13:45 Відповісти
《Луганчянє нє будут кармить нахлєбнікав із євросоюза》
показати весь коментар
04.01.2023 13:46 Відповісти
8 років чекали?
показати весь коментар
04.01.2023 13:47 Відповісти
Долбілі. Драм-ен-басс.
показати весь коментар
04.01.2023 13:52 Відповісти
Шо, вже всьо? Перевзулись?
показати весь коментар
04.01.2023 13:48 Відповісти
Биомусор начал что то подозревать. Инструкция по сдаче в плен для ЛЫДЫНЫРЕВЦЕВ: 1) Вырыть котлован. 2) Амуницию, оружие и БК аккуратно (это важно) разместить возле котлована. 3) Всем личным составом спустится в котлован. 4) Попросить иванушку-дурочка сесть в трактор и засыпать котлован землей. 5) Ждать ВСУ для сдачи в плен.
показати весь коментар
04.01.2023 13:48 Відповісти
Невже лугондони готуються квітами зустрічати бандерівських нацистів?
дЄди ж тралі-валі, не?
показати весь коментар
04.01.2023 13:50 Відповісти
Ми нє вінаватиє!!! Ани нас заставелі в 14 гаду дарогі хахлам пєрєкривать!!
показати весь коментар
04.01.2023 13:53 Відповісти
Не знаю хто він (бригадний генерал Олексій Громов), але хотілось би в нього запитати - а якщо не будуть масово здаватись, то що? Заради чого взагалі такі заяви?
показати весь коментар
04.01.2023 13:53 Відповісти
хотя бы ради того, что бы кацапский камандир с опаской оглядывался на своих лугандонских подчиненных, не задумал ли кто бахнуть ему в спину и поднять руки. Чаще оглядуется - меньше времени на планирование своих действий. Меньше планирования - слабее результат.
показати весь коментар
04.01.2023 16:40 Відповісти
А вони нам потрібні? На обмін не підуть, а те що в голові задрипане "гуССкім міром"!
показати весь коментар
04.01.2023 13:54 Відповісти
эту мразь нельзя брать в плен...это будет очередная пятая колона колаборантов.
показати весь коментар
04.01.2023 13:57 Відповісти
Только что прихлопнул моль. Разве зимой они летают? По-моему шарик серьезно поламался. Может скоро вообще не до войны будет
показати весь коментар
04.01.2023 14:06 Відповісти
Вам и людям придерживающимся ваших взглядов есть смысл еще раз прочитать интервью с горловским милиционером Крищенко. Оно здесь было на прошлой неделе.
показати весь коментар
04.01.2023 16:42 Відповісти
Оттуда год назад вывезли всех стариков, женщин и детей. В рф-ию. Было много постов и сюжетов об этом. Остались там одни мужики-будущие мобики. Все, кто там жил и живёт, давно стали узкими. Они никогда в НЕНЬКУ не желали! Они открытым текстом это говорили. 24 февраля вообще призывали всю Украину сразу сдаваться, капитулировать. Они были и остаются полными надежд на то, что рф пабедит)) Вот и будут сидеть до последнего, пока уже петух в жопу не станет клевать.
Вот такие восимьлет.
показати весь коментар
04.01.2023 14:22 Відповісти
"Irina So"! Якби в мене не було рідні з тих регіонів, то я б повівся на твої побрехеньки, але, на жаль, дехто з рідних не виїхав і був ВИМУШЕНИЙ там залишатись, аби приглядати за впертими стариками, які не можуть самі про себе подбати і таким чином не дають робити своїм дітям власний вибір! На щастя онуків цих стариків відправили у вільну від окупантів частину України та вони у безпеці і через них я ТОЧНО ЗНАЮ, що навіть серед тих, хто досі перебуває у ЛуганДонії більш ніж багато прихильників вільної та цілісної України, як серед молодих, так і серед старих та людей середнього віку. Можливо вони не дуже розумно скоїли залишаючись там, але їх погляди зовсім не такі, як кортіло би рашистам!
показати весь коментар
04.01.2023 15:14 Відповісти
Не розумію навіщо таке озвучувати?! Наслідком таких заяв може бути те, що або луганчан будуть використовувати лише для оборони приставляючи найбільші загороджувальні загони завданням яких буде не тільки стримувати їх втечу з полю бою, але й припиняти можливу здачу у полон, або будуть використовувати у службах тилового забезпечення, патрулювання, виконання побутових функцій. Це не принесе користі ЗСУ ані у випадку якщо це є правда, ані у випадку коли це не відповідає дійсності. Тому подібні заяви вважаю безкорисними, бо навіть шкідливими!!!
показати весь коментар
04.01.2023 15:04 Відповісти
Треба поділяти тимчассово окуповані територіі та ОРДЛО,яке восьмий рік ПАРАЗИТУЄ,завдякуючи українській владі на цьому статусі.Вони по повістках,добровільно,пішли до лав того корпусу .Показовим є приклад полонених рашистів з луганщіни які просились на обмін в ОКУПАЦІЮ.Здаватись вони будуть в разі прориву?А до того,що вбивати наших будуть?Мерзота ордловська!
показати весь коментар
04.01.2023 15:13 Відповісти
Вже пізно !
показати весь коментар
04.01.2023 15:43 Відповісти
це може бути деза. тупін теж думав, що його тут зустрінуть, хліб, сіль та сіль в очі сухар в дупі тепер йому дістався без вазелину
показати весь коментар
04.01.2023 15:58 Відповісти
Якщо це деза то таке, а якщо злита правда, то нашкодить. А, якщо добре подумати, то такі висери шкодять в любому випадку, бо стимулюють кацапів тримати орду під жорстким контролем і в боєготовності.
показати весь коментар
04.01.2023 21:25 Відповісти
 
 