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війна (56124) зброя (5740) допомога (5007) Костенко Роман (171)

Немає одного виду зброї, яким можна виграти цю війну, потрібен комплексний підхід до поставок, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

костенко

Україні потрібна та зброя і в тій кількості, про яку говорив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Це оборонне і наступальне озброєння в комплексі, адже чимось одним війну виграти неможливо.

Таку думку висловив народний депутат "Голосу", який боронить Південь, Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам потрібна наступальна зброя: артилерія, РСЗВ, танки, снаряди. Бо немає такої зброї, якою однією можна виграти війну. Саме тому потрібно підходити комплексно. Нам потрібна та зброя, про яку говорив Головнокомандувач ЗСУ і приблизно в тих цифрах, які він озвучив", - деталізує захисник Півдня.

Оборонна зброя так само потрібна, вона захищає не лише міста, які мають функціонувати і тримати економіку, а й обʼєкти оборонного комплексу та критичної інфраструктури і стримування ворога.

"Системи Patriot - це оборонна зброя, щоб закрити небо, не дати противнику взяти панування в повітрі і не допустити його просування. Як правило, просування ворога йде за підтримки авіації і ракетних обстрілів. Також це питання про надійність і стійкість країни: економіки, обʼєктів критичної інфраструктури, оборонного комплексу. Так ми зможемо забезпечити роботу всієї країни за принципом "все для фронту, все для перемоги", - наголосив представник "Голосу".

Також читайте: Маємо діяти превентивно і масовано бити по російських аеродромах, щоб ліквідувати загрозу обстрілів, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: Ірина Дашківська
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Війну виграває не зброя, а ідеологія. А поки що ми маємо Зелю, ідеологія у нас точно така, як у Московії.
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04.01.2023 15:21 Відповісти
Була у нас колись такая зброя... Третій у світі арсенал...
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04.01.2023 15:22 Відповісти
є... я знаю один вид зброї, пістолет з однією кулею в скроню )(уйлу
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04.01.2023 15:23 Відповісти
багато пздоболів, всяких і різних. особливо діпутатів.
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04.01.2023 16:48 Відповісти
не кроши батон на Костенко, не виставляй себе дурнем
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04.01.2023 22:36 Відповісти
 
 