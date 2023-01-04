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Україна буде активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики, – Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

энергетика,зеленая

Україна планує активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики та будувати децентралізовану енергосистему, щоб вона була менш уразливою до ворожих нападів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

 "Актуальними залишаються плани декарбонізації енергетики та "зеленої" трансформації. Війна зробила ці виклики ще більш нагальними", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд активніше використовуватиме потенціал відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій.

"Російські атаки штовхають нас до докорінної реформи — побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш уразливою до ворожих нападів. Йдеться про створення мініелектростанцій та малих об'єктів генерації, імплементованих у наявну енергосистему", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти. Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна стане лідером в побудові сучасної зеленої енергетики.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Ви ж її душили весь час, шкідники.
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04.01.2023 15:02
+1
Насправді це флюгери які повертають куди вітер дме, або точніше звідки підплатили. Шмига колишній менеджер ахмєтки, а ахмєтка крупний бенефіціар зелених тарифів. Так що педалюватимуть питання сильно, намагаючись ще й протиснути підвищені тарифи для себе і дулю для інших
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04.01.2023 15:09
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Ви ж її душили весь час, шкідники.
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04.01.2023 15:02 Відповісти
Угу. Душили. Справа у одному простому запитанні-хто буде оплачувати банкет? У законі Клюєва-Януковича, зробили фіксовану ціну -0,18 евроцентів за кіловатт. Це те що повиинен сплатити енергоринок виробникові. А для споживача? Через цю ціну усі наші олігархи, перш за все Ахметов та Коломойський із Пінчуком і набудували зеленки. А у результаті різницю між тим що платять Ахметову та Коломойському сплачує держава. А товариш Колмойський тим часом, з допомогою боневтіка повністю скупупає енергію із АЄС по мізерним цінам для своїх заводів. Це бізнес по Українські. Іллюстрація як любу добру ідею можуть наші люди вивернути.
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04.01.2023 16:17 Відповісти
"А товариш Колмойський тим часом, з допомогою боневтіка повністю скупупає енергію із АЄС по мізерним цінам для своїх заводів."

Влада мала не дозволяти цього, тоді б простому споживачу жилось легше.
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04.01.2023 16:22 Відповісти
Ви не прочитали першу частину, щодо тарифів. Навіть якщо би не було скупівлі е нергії АЕС, питання про те хто буде платити за космічні тарифи нікуди не зникло.
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04.01.2023 16:37 Відповісти
Прочитала. Закони змінити не можна?
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04.01.2023 16:40 Відповісти
Усе можна змінити. Це із тієї ж категорії що можна ліквідувати права власності на який небудь вид активів. Або призначати ціни в адміністративному порядку. У самому законі закладені гарантії, що би цього не відбулося. І в кінцевому випадку відміна норм законних гарантій буде означати, що закони в Україні фактично не діють. Що би цю ситуацію виправити треба не закон змінювати, а вводити додаткові регулювання у вигдяді великих штрафів на небаланси ( фактично руйнівні процеси, в енергосистемі які роблять вітряки та СЕС). Це усе також у кінцевому випадку приведе до того, що інвестиції в зеленьку перестануть буди супердохідними ( таким шляхом пішли розвинені країни). Але ми -Україна. Тут усі будуть намагатися якомога більше заробити більше грошей і щоб за це заплатив наприклад бюджет( як воно зараз і відбувається).
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04.01.2023 16:58 Відповісти
"У самому законі закладені гарантії, що би цього не відбулося. І в кінцевому випадку відміна норм законних гарантій буде означати, що закони в Україні фактично не діють."

Я вас прошу ......
Презедент зі своєю компашкою вже стільки перекроїв, переписав законів навіть в порушення Конституції і всупереч обіцяного союзникам! Але ж то все робилось в його особистих та Ко інтересах.
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04.01.2023 17:28 Відповісти
Ну по перше закон не міняють із тих жа самих причин, що і не вводять штрафи на небаланси. Тому що вигодонабувачі цього закону саме і є наші олігархи і люди наближені до влади.
По друге-якщо Українська держава буде плювати на гарантії, які ж сама надала інвесторам- станемо Венесуелою після війни.
Виправити ситуацію без зміни закону- я написав. Але і цього не відбувається іх згаданої першопричини.
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04.01.2023 18:01 Відповісти
Насправді це флюгери які повертають куди вітер дме, або точніше звідки підплатили. Шмига колишній менеджер ахмєтки, а ахмєтка крупний бенефіціар зелених тарифів. Так що педалюватимуть питання сильно, намагаючись ще й протиснути підвищені тарифи для себе і дулю для інших
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04.01.2023 15:09 Відповісти
Ми вже бачимо !Сюди ще років 10 інвесторів не заманити, після відмови від зобов'язань щодо зеленої енергетики !
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04.01.2023 15:18 Відповісти
Дістали своєю "зеленою" енергетикою! Це ж відновлювальна! Чого в неї такі драконівські розцінки?
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04.01.2023 18:21 Відповісти
 
 