Україна буде активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики, – Шмигаль
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Україна планує активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики та будувати децентралізовану енергосистему, щоб вона була менш уразливою до ворожих нападів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Актуальними залишаються плани декарбонізації енергетики та "зеленої" трансформації. Війна зробила ці виклики ще більш нагальними", - сказав Шмигаль.
За його словами, уряд активніше використовуватиме потенціал відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій.
"Російські атаки штовхають нас до докорінної реформи — побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш уразливою до ворожих нападів. Йдеться про створення мініелектростанцій та малих об'єктів генерації, імплементованих у наявну енергосистему", - пояснив Шмигаль.
Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.
За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти. Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна стане лідером в побудові сучасної зеленої енергетики.
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Влада мала не дозволяти цього, тоді б простому споживачу жилось легше.
Я вас прошу ......
Презедент зі своєю компашкою вже стільки перекроїв, переписав законів навіть в порушення Конституції і всупереч обіцяного союзникам! Але ж то все робилось в його особистих та Ко інтересах.
По друге-якщо Українська держава буде плювати на гарантії, які ж сама надала інвесторам- станемо Венесуелою після війни.
Виправити ситуацію без зміни закону- я написав. Але і цього не відбувається іх згаданої першопричини.