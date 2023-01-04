Про підготовку ворогом наступу на Харків зараз не йдеться, - ЗСУ

Згідно з даними розвідки, створення великих нових угруповань ворога на Харківському напрямку не відбувається.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в телемарафоні "Єдині новини", відповідаючи на питання чи почнуть росіяни наступ на Харків після початку морозів.

"Важко говорити що захочуть росіяни, коли замерзне земля, тут набагато цінніше слухати генерала Буданова, в якого найкраща і найоновленіша інформація на цьому напрямку. На скільки я пам’ятаю, про створення великих нових угруповань на Харківському напрямку не йшлося", - зазначив Череватий.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив у інтерв'ю ABC News, що у березні 2023 року розпочнеться остаточне звільнення окупованих росіянами територій України.

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