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Про підготовку ворогом наступу на Харків зараз не йдеться, - ЗСУ

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харківщина

Згідно з даними розвідки, створення великих нових угруповань ворога на Харківському напрямку не відбувається.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в телемарафоні "Єдині новини", відповідаючи на питання чи почнуть росіяни наступ на Харків після початку морозів.

"Важко говорити що захочуть росіяни, коли замерзне земля, тут набагато цінніше слухати генерала Буданова, в якого найкраща і найоновленіша інформація на цьому напрямку. На скільки я пам’ятаю, про створення великих нових угруповань на Харківському напрямку не йшлося", - зазначив Череватий.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив у інтерв'ю ABC News, що у березні 2023 року розпочнеться остаточне звільнення окупованих росіянами територій України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 населених пунктів Харківщини досі окуповані, - глава ОВА Синєгубов

Автор: Анна Судак
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04.01.2023 16:32 Відповісти
Слухати Буданова?!

Дякуемо!

А от генерала Бурбу, слухав би з задоволенням.
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04.01.2023 16:42 Відповісти
Бурба на відміну від буданова не світився та не теліпав лишнього. і не мешкав в одній садибі з гогілашвілі.
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04.01.2023 17:02 Відповісти
Харків е такаю ціль для зу&ла як і Київ, Запоріжжя, Дніпро…

Ніякій буданов не може гарантувати що нападу не станется.

Готовність до оборони Харків повинна бути 100%.
Крапка.
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04.01.2023 16:49 Відповісти
А какой-то член недавно говорил, что готовят наступление на Харьков, вот думаю зачем, чтобы у людей истерика опять началась? Вот умеют же полезные идиоты путлеру помочь😂
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04.01.2023 18:16 Відповісти
 
 