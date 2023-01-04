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ВМС знешкодили морську міну неподалік пляжу на Одещині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У середу, 4 січня, в Одеській області знищили чергову морську міну. Її виявили біля одного з пляжів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.
За даними ВМС, протикорабельна міна дрейфувала у прибережних водах, за кілька метрів від одного з пляжів Одеської області. Про знахідку одразу повідомили військових.
"Вибухонебезпечний предмет оперативно знешкоджений силами групи розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - наголошують військові.
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Georg Lotar Georg Lotar
показати весь коментар04.01.2023 17:41 Відповісти Мені подобається 0
Cerj High
показати весь коментар04.01.2023 22:38 Відповісти Мені подобається 0
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