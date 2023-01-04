УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16441 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
435 2
ВМС (1179) мінування (1157) Одеська область (2487) пляж (134)

ВМС знешкодили морську міну неподалік пляжу на Одещині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пляж,міна,міни

У середу, 4 січня, в Одеській області знищили чергову морську міну. Її виявили біля одного з пляжів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

За даними ВМС, протикорабельна міна дрейфувала у прибережних водах, за кілька метрів від одного з пляжів Одеської області. Про знахідку одразу повідомили військових.

"Вибухонебезпечний предмет оперативно знешкоджений силами групи розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - наголошують військові.

Також читайте: Сили оборони виявили і ліквідували чергову морську міну на Одещині

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є питання. А чому не можна поставити такі знахідки на службу Україні?
показати весь коментар
04.01.2023 17:41 Відповісти
Шо вернулись до Украини до корита за баблом,вас стрелять и вешать будут
показати весь коментар
04.01.2023 22:38 Відповісти
 
 