ВМС знешкодили морську міну неподалік пляжу на Одещині

У середу, 4 січня, в Одеській області знищили чергову морську міну. Її виявили біля одного з пляжів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

За даними ВМС, протикорабельна міна дрейфувала у прибережних водах, за кілька метрів від одного з пляжів Одеської області. Про знахідку одразу повідомили військових.

"Вибухонебезпечний предмет оперативно знешкоджений силами групи розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - наголошують військові.

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