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Генштаб підтвердив удар по позиціях росіян у Токмаку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

токмак

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удар по позиціях російських окупантів у Токмаку Запорізької області, який було здійснено 3 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+37
Здоровʼя погібшим і харошева настроєнія.
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04.01.2023 18:49
+25
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04.01.2023 19:06
+20
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04.01.2023 19:02
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Здоровʼя погібшим і харошева настроєнія.
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04.01.2023 18:49 Відповісти
Най буде більше "хороших росіян".
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04.01.2023 18:50 Відповісти
пожалейте АвтоТАЗ, завод уже небось в 3 смены пашет без выходных
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04.01.2023 18:59 Відповісти
а нафига кацапам машины если некому на них ездить?
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04.01.2023 19:12 Відповісти
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04.01.2023 19:02 Відповісти
Блін, це скільки ж кацапів наваляли, шоб всі ці картинки понаснімати...
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04.01.2023 20:03 Відповісти
не думаєте ж ви що то одних і тих же перекладують!!!
ні ні ні.... кожен раз нових "хароших" приходиться коцать і викладувати)))))
хай суки знають як шастать ...
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04.01.2023 20:12 Відповісти
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04.01.2023 19:06 Відповісти
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04.01.2023 19:11 Відповісти
приятная новость
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04.01.2023 19:25 Відповісти
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04.01.2023 19:56 Відповісти
їхали кацапи з Токмаку розбою ой зустріли Галю...а вона їм згадала підпалила дупи разом з головами.
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04.01.2023 23:22 Відповісти
Дуже приємна новина , бо смерть рашистів на нашій землі - душу гріє
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04.01.2023 23:51 Відповісти
 
 