Генштаб підтвердив удар по позиціях росіян у Токмаку
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Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удар по позиціях російських окупантів у Токмаку Запорізької області, який було здійснено 3 січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.
"Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+37 Зэлэный_Змий
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+25 Перехватчик
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+20 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар04.01.2023 19:02
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ні ні ні.... кожен раз нових "хароших" приходиться коцать і викладувати)))))
хай суки знають як шастать ...