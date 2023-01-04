Данілов про німецькі танки для ЗСУ: Якщо Шольц хоче війни з РФ під Берліном, може продовжувати гру
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов упевнений, що передача Україні сучасних танків – це питання часу, і Німеччині варто на це піти, якщо вона не хоче, щоб війна з росіянами продовжувалася вже на її території.
Про це він сказав в інтерв'ю на телемарафоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали з росіянами під Берліном та під Штутгартом на німецьких танках, то вони й надалі можуть продовжувати таку гру, проводити дослідження: чи треба давати танки, чи не треба", – сказав Данілов.
Секретар РНБО заявив, що розв'язана Росією війна є "величезним викликам" для Європи, і країни, які розуміють це, допомагають Україні "на 150%".
"Ті країни, які потроху починають прозрівати, що цим потрібно займатися, вони теж почали цей рух. І я дякую і німцям, і французам, що вони змінили свою точку зору", – сказав Данілов.
Він також висловив упевненість у тому, що "питання танків – це питання часу".
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шольцу іже потрібно замислитися..Недарма кацапи будували дерев"яну модель Рейстагу та штурмували
але у німців є сотня Лео 1 - танчик непоганий
фірма-виробник хотіла їх підремонтувати та передати(продати) нам ще у квітні.
Potential operators Ukraine - In April 2022, Rheinmetall said it could supply 50 Leopard 1 tanks to Ukraine in response to the 2022 Russian invasion of Ukraine,[49] but the deal fell through due to a lack of available ammunition and the refusal of other NATO Leopard 1 operators to supply it.[50] Germany may offer 88 1A5 version of the tank to Ukraine.[51]
досі використовує і бундесвер і ще півтора десятка не останніх країн
Так ще цей Данілов з нахрапом до Шольца, мол ти поц, давай танки.
Танки є у Туреччини, Південної Кореї, Франції, Великобританії.
Чи бикувати можна лише з німцями, бо всі інші можуть ***** відправити?
В будь якому випадку треба замовляти і чекати.
Дай Провидіння !!
І реалізувати цю програму будуть самі ефективні менеджери.
З такими, як ти дебілами, у нас немає майбутнього.
Рейтинг Шольца знизився майже вдвічі за рік
Про це свідчать результати дослідження Trendbarometer, здійсненого соціологічною компанією Forsa.
Як і в усі попередні роки, найбільшою довірою серед політичних інститутів користується федеральний президент: 63% німців мають велику довіру до Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Далі в рейтингу довіри зі значним відривом перебувають уряди федеральних земель (46%), бургомістри й члени міських рад (44%), міські та общинні представництва (по 43%). Лише 37% німців все ще мають велику довіру до Бундестагу, 34% - до федерального уряду та 33% - до федерального канцлера.
Таким чином, довіра до уряду за рік впала на 22%, а до Шольца - на 24%.
Ти просто або зрадник, або ворог.
Нормальні люди об'єднуються навколо ідеї, тобто України, а Зеленський та ти не хочуть і ви досі проти порохоботів та проти Порошенка.
Ворог мого ворога, мій друг.
Хоча все одно до тебе не дійде.
оре Германии.