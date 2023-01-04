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Німеччина (4508) Данілов (1187) зброя (5740) танк (1644) Шольц Олаф (714)

Данілов про німецькі танки для ЗСУ: Якщо Шольц хоче війни з РФ під Берліном, може продовжувати гру

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танк

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов упевнений, що передача Україні сучасних танків – це питання часу, і Німеччині варто на це піти, якщо вона не хоче, щоб війна з росіянами продовжувалася вже на її території.

Про це він сказав в інтерв'ю на телемарафоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали з росіянами під Берліном та під Штутгартом на німецьких танках, то вони й надалі можуть продовжувати таку гру, проводити дослідження: чи треба давати танки, чи не треба", – сказав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що розв'язана Росією війна є "величезним викликам" для Європи, і країни, які розуміють це, допомагають Україні "на 150%".

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"Ті країни, які потроху починають прозрівати, що цим потрібно займатися, вони теж почали цей рух. І я дякую і німцям, і французам, що вони змінили свою точку зору", – сказав Данілов.

Він також висловив упевненість у тому, що "питання танків – це питання часу".
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Топ коментарі
+37
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04.01.2023 19:40
+27
эту абхазскую Абизьяну, непонятно как получившую гражданство Украины, хорошо бы отправить в его Апхезию. А еще лучше в Грузию, там всех апхазов очень "любят".
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04.01.2023 19:53
+21
Вони будуть прикопуваться до будь кого аби відволікати увагу від Зезради .
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04.01.2023 19:48
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04.01.2023 19:40 Відповісти
эту абхазскую Абизьяну, непонятно как получившую гражданство Украины, хорошо бы отправить в его Апхезию. А еще лучше в Грузию, там всех апхазов очень "любят".
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04.01.2023 19:53 Відповісти
а ще краще на гілляку, більш надійне чим срібло, часник та свята вода проти упирів
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04.01.2023 19:55 Відповісти
Ты еще 2019 год вспомни как все ржали над : мова, армiя, вiра, над Турчиновым над Луценко ( который сейчас в Бахмуте ), я очень хорошо помню посты на цензоре
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04.01.2023 20:02 Відповісти
радник секретаря рнбо
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04.01.2023 21:30 Відповісти
Арачмонія непогано підійшов би на головну роль в фільмі "Тупий і ще тупіший".Тоді знаменитий актор Джім Керрі відпочивав би поряд з таким фейсом!
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04.01.2023 21:30 Відповісти
Чего так прикопались за танки именно к Германии? Ни к США, Франции или Британии, а именно к Германии?
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04.01.2023 19:41 Відповісти
Вони будуть прикопуваться до будь кого аби відволікати увагу від Зезради .
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04.01.2023 19:48 Відповісти
А чего им отвлекать? В военное время они не неприкасаемые и могут творить чего захотят без любых последствий. Так что угомонитесь, только после войны что-то можно будет попробовать сделать. Сейчас очевидно что они будут пропихивать свои законы, да и вообще делать что захотят. По закону военного положения все равно митинги и протесты запрещены, а призывы к свержению власти это сто процентный срок.
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05.01.2023 16:14 Відповісти
Наши гавно-чиновники так активно "прикопались" ко всем с навязчивой идеей "дайте всё и сразу", чтобы технично съехать со своей персональной ответственности по обеспечению безопасности страны, причём за все последние 30 лет, которую они грандиозно просрали, а теперь вот требуют от всего мира скинутся и ввойти в положение. Тот же Данилов уже разобрался с зиг-рашем на Юге, который ещё придётся отбивать с большими потерями? Зато он почти каждый день несёт лютую пургу обо всём на свете, получая зп от государства
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04.01.2023 19:48 Відповісти
Якщо б не просили, Україна була б на шматки!
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04.01.2023 19:58 Відповісти
Якщо Шольц хоче війни з РФ під Берліном, може продовжувати гру
=================
шольцу іже потрібно замислитися..Недарма кацапи будували дерев"яну модель Рейстагу та штурмували
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04.01.2023 20:47 Відповісти
Тренувалися? То йому пісець буде, якщо не повіддає усі нафіг танки!
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04.01.2023 22:35 Відповісти
частково так - Лео 2 просити у німців немає чого, їх просто тупо немає
але у німців є сотня Лео 1 - танчик непоганий
фірма-виробник хотіла їх підремонтувати та передати(продати) нам ще у квітні.
Potential operators Ukraine - In April 2022, Rheinmetall said it could supply 50 Leopard 1 tanks to Ukraine in response to the 2022 Russian invasion of Ukraine,[49] but the deal fell through due to a lack of available ammunition and the refusal of other NATO Leopard 1 operators to supply it.[50] Germany may offer 88 1A5 version of the tank to Ukraine.[51]
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04.01.2023 20:10 Відповісти
красавчик!
досі використовує і бундесвер і ще півтора десятка не останніх країн

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04.01.2023 20:14 Відповісти
Тому що, цих танків у Німеччині як блох і вони на дизелі. Американські Абрамси на авіаційному бензині. Англійських танков мало. У французьких броня фанера. Зрозуміло?
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04.01.2023 22:04 Відповісти
Зрозумильщик, тебе Германия чего-то должна? Где свои танки при своем танкостроительном заводе? Просрали, продали, пропили? А теперь Германия виновата?
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04.01.2023 22:57 Відповісти
Моя відповідь була чому ми просимо саме німецькі танки. Німеччину я ні у чому не звинувачую. 36 наших ************** танків у Таїланді, 1 у США, 1 в Україні. Будуть питання від попередніх 3-х Аллоізів?
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04.01.2023 23:49 Відповісти
Шольцу-намагаючись всидіти на двох стільцях одночасно є небезпека що розірве навпіл власну дупу...
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04.01.2023 19:41 Відповісти
А ви самі не хочете купити танки, а то як компанії Мецгера укрфінжитло виділили 30 млд. гривень, а зброю купити нема бажання?
Так ще цей Данілов з нахрапом до Шольца, мол ти поц, давай танки.
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04.01.2023 19:48 Відповісти
Можна подумати нам іх продадуть.
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04.01.2023 19:51 Відповісти
Хтось би продав.
Танки є у Туреччини, Південної Кореї, Франції, Великобританії.
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04.01.2023 20:01 Відповісти
У ВБ їх аж 260 штук. Ви справді думаєте, що нам їх "продадуть" ??
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04.01.2023 20:04 Відповісти
може і продали би. нахіба ВБ танки? Шоб вони знадобилися, противнику треба зпочатку втопити британській флот. І позбивати літаки. А це та ще задачка..
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04.01.2023 20:11 Відповісти
Нуу ... Це суцільні фантазії.
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04.01.2023 22:24 Відповісти
А у Німеччини набагато більше леопардів?
Чи бикувати можна лише з німцями, бо всі інші можуть ***** відправити?
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04.01.2023 20:13 Відповісти
Насправді там виробнича база більша, бо Лео ідуть на експорт у значній кількості. Більше ніж Челенджери.
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04.01.2023 22:23 Відповісти
Це не цигарки: на складі немає запасу.
В будь якому випадку треба замовляти і чекати.
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04.01.2023 22:28 Відповісти
Угу, скажіть це громадянам, які реально втратили житло. Де їм жити ... з березня, наприклад, або у липні ??

Дай Провидіння !!
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04.01.2023 20:03 Відповісти
Я зараз сам знімаю житло, як впо, моє місто окуповано.
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05.01.2023 07:37 Відповісти
Житло вже зараз відновлюють. Багато будинків тре буде будувати. Безплатно ніхто ж цього робити не треба. Тому державна програма, під яку виділяють кошти.

І реалізувати цю програму будуть самі ефективні менеджери.
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05.01.2023 13:36 Відповісти
Не сміши, укрфінжитло очолює Мецгер, його жінка чиясь кума здається лєнки кравець слуги за умовчанням злодії.
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05.01.2023 16:22 Відповісти
Останнє речення то був сарказм.
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05.01.2023 19:31 Відповісти
это данилов типа так шольца хочет напугать?
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04.01.2023 19:49 Відповісти
А чого хотів членограй, коли грався з кацапами у перемир'я, відводячи війська з Української землі, та розміновуючи можливі шляхи наступу кацапів?
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04.01.2023 19:50 Відповісти
Со всей пролетарской дипломатичностью нагло шантажнул! Как оно там, па-приколу в окопах, ржете? А избанный вами дурдом продолжается.
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04.01.2023 19:56 Відповісти
жорстко, але справедливо ...
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04.01.2023 20:06 Відповісти
Нехай ще чорну сорочку одягне. Бо так Шольц не повірить.
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04.01.2023 19:57 Відповісти
В чорний латекс хай вдягнеться разом з Зедерасом .
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04.01.2023 20:08 Відповісти
И черную шляпу и пэйсы приклеит.
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04.01.2023 20:09 Відповісти
І чорні чоботи.
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04.01.2023 20:53 Відповісти
Блін ... І як Данілов собі це уявляє ? РФ-ія ще Київську область не пройшла, а йому вже Ельба ввижається.
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04.01.2023 20:07 Відповісти
Хоче Шольца на понт взяти. Не забувайте, шо Данілов вчився основам дипломатії в тих же універах, шо і послиця-сексологіня. Тільки на різних факультетах.
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04.01.2023 20:13 Відповісти
хуцлошизоїд непередбачений.
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04.01.2023 20:20 Відповісти
Данилов всё правильно сказал. Зачем Парижу, Берлину, Мадриду танки? С кем они собрались воевать?
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04.01.2023 20:15 Відповісти
"господин Шольц хочет, чтобы..." зеленский не посылал нах президента его страны..."господин Шольц хочет, чтобы.." инженерные секреты его танков не знали орки под Берлином. И поэтому он (вместе с другими руководителями государств) требует убрать обнаруженных всеми разведками шпионов из ОП... И когда зеленский с даниловым их не убирают - господин Шольц хочет знать: а не сам ли зеленский обменяет секреты господина Шольца на ласковый взгляд х**ла ? Поэтому господину данилову не ст0ит зелёные пройобы перекладывать на господина Штольца.
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04.01.2023 20:16 Відповісти
ни США ни Германия не хотят подставиться с тяжёлой техникой. Турция пробовала в Сирии Леопрады и что? а ничё,горят за милую душу...Абрамсы в Ираке себя тоже показали не очень...так что.не стоит плеваться....
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04.01.2023 20:17 Відповісти
А чим Абрамс поганіше за Леопарда?
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04.01.2023 20:20 Відповісти
Та нехай шольц хоч леопарди передає, та побільше!
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04.01.2023 20:22 Відповісти
та нехай Байден хоч Абрамси передасть
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04.01.2023 20:26 Відповісти
Усі причому.
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04.01.2023 22:36 Відповісти
Что случилось с немецкой нацией? Почему во власть приходят либо полоумная Макрель либо серость и посредственность Шольц? Неужели деньги Газпрома так много стали значить у элиты Германии?
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04.01.2023 20:29 Відповісти
Завжди були скупердяями.
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04.01.2023 22:38 Відповісти
Мовчіть вже про німецьку націю, подивіться на свою, вибрали членограя у президенти, готовились до шашликів, а не до війни, а потім винний Шольц, ви 73% дебіла, зрадника і блазня привели до влади і далі обвинувачуєте західних лідерів, нас за 4 місяці попереджали, а наші їх зі скабєєвими їх зрівнювали. Пам'ятаєте, як наїхали на Кличка за те, що він почав створювати тероборону, що це не його діло, куди він лізе. Висновок один, слуги не зрадники, а вороги...
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05.01.2023 07:52 Відповісти
Зелені не хочуть слухати про погану владу зараз, вище я написав, що Кличко у листопаді 22 р. почав створювати тро і всі слуги на нього напали, тобі цього мало?
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05.01.2023 16:26 Відповісти
Мне не интересен ваш бред. Это всего лишь ещеодна, далекая от правды, ублюдочная точка зрения.
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05.01.2023 18:36 Відповісти
Голову з піска витягни.
З такими, як ти дебілами, у нас немає майбутнього.
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05.01.2023 19:23 Відповісти
Ага… с такими ублюдками, как ты, есть. 😀 страшно даже представить такое «будущее». Кстати, я начинал с Шольца, а ты перевел на личность. Это признак неполноценности.

Рейтинг Шольца знизився майже вдвічі за рік

Про це свідчать результати дослідження Trendbarometer, здійсненого соціологічною компанією Forsa.

Як і в усі попередні роки, найбільшою довірою серед політичних інститутів користується федеральний президент: 63% німців мають велику довіру до Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Далі в рейтингу довіри зі значним відривом перебувають уряди федеральних земель (46%), бургомістри й члени міських рад (44%), міські та общинні представництва (по 43%). Лише 37% німців все ще мають велику довіру до Бундестагу, 34% - до федерального уряду та 33% - до федерального канцлера.

Таким чином, довіра до уряду за рік впала на 22%, а до Шольца - на 24%.
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05.01.2023 20:35 Відповісти
А як же, я та порохоботи за Україну і заважаємо зелебобікам здатися росії.
Ти просто або зрадник, або ворог.
Нормальні люди об'єднуються навколо ідеї, тобто України, а Зеленський та ти не хочуть і ви досі проти порохоботів та проти Порошенка.
Ворог мого ворога, мій друг.
Хоча все одно до тебе не дійде.
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06.01.2023 08:26 Відповісти
Ніколи кацапи не нападуть на Німеччину, бо вона в НАТО. Погрожувати можуть, це їх сама велика зброя і все. А де наші танки, чому німці мають нам давати свої танки? В нас на зберіганні тисячі т_64, чому їх не ремонитували? Чому мовчав пан Данилов? Заважали дороги, а сьогодні винні німці?
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04.01.2023 20:30 Відповісти
не пишите чушь, никаких тысяч Т-64 нет, всё что можно было по танковому ресурсу давным-давно (еще до 2019) выгребли, всё остальное хлам не подлежащий восстановлению. Об этом очень интересно и подбробно было рассказано в передачах на Миллитарном на Ютубе о танках ВСУ. Там и про Т-72, и про Т-80 тоже есть.
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04.01.2023 21:23 Відповісти
Шольц политический импотент. Ни рыба ни мясо.
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04.01.2023 21:55 Відповісти
И такая же гниль, как и макрель.
оре Германии.
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05.01.2023 11:16 Відповісти
Ти українські танків виробництво налагодив би, а не Шольцу зубоскалив, гівна кусок.
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04.01.2023 21:57 Відповісти
Тобі каже Бідон, що Україна за 3 дні витрачає стільки патронів, скільки США іх випускають на місяць!!! Чи як ти мислив каціф жмурити?
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04.01.2023 22:41 Відповісти
пан Данилов гарно сказав
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04.01.2023 22:15 Відповісти
 
 