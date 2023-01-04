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Частину військ РФ з Білорусі можуть перекинути на Донбас, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Росія протягом наступних двох тижнів може перекинути частину своїх військовослужбовців з Білорусі на Донбас.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми бачимо, що територія Білорусі зараз використовується для бойового злагодження підрозділів російських окупаційних військ. Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Звичайно, загроза є (відкритого вторгнення Білорусі. - Ред.), проте сказати, що вона зараз реальна і критична, я не можу", - сказав Дейнеко.

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За словами голови Держприкордонслужби, загальна чисельність російських військ в Білорусі становить від 10,2 до 10,5 тисяч військовослужбовців. Більшість із них перебувають у Вітебській області.

Також, згідно з даними ДПСУ, Кремль планує частину військ з Білорусі задіяти на Донбасі у найближчі два тижні, а на заміну їм надійде частина військовослужбовців з 3-го армійського корпусу 6-ї мотострілецької дивізії ЗС Росії.

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Зважаючи на ці дані, на думку Дейнеко, навряд чи війська ворога будуть спроможні здійснити повторний повномасштабний наступ на територію України з півночі

"Можна спробувати повторити цей наступ, проте я впевнений, що він не буде успішний. Якщо вони готові на другу поразку, тоді можна розпочати його завтра, наприклад. Але достатніх сил у них для цього немає", - додав Дейнеко.

Автор: Ольга Лузан
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Круговорот орков в природе с последующей утилизацией.
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04.01.2023 20:19 Відповісти
Кажуть, що московити пагано вчаться на своїх помилках. Не згоден! От у лютому-березні як було? "Ми паєхалі на учєнія, ми нє зналі!" репетували ті, хто не потрапив на концерт кобзона. А зараз? Або приїхали і зразу на концерт кобзона, або до бульбофюрера на навчання, а потім на концерт кобзона. А про "Ми нє зналі" співають тільки кадрові офіцери чи контрактники, що потрапили до полону. Хоч чомусь навчилися!
От якби вони на концерт кобзона йшли відразу зі своїх мухосранськів - взагалі було б добре!

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04.01.2023 20:29 Відповісти
 
 