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Минулої доби росіяни вбили 2 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

Минулої доби, 4 січня, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області. Ще троє зазнали поранень.

Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 4 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччині - у Бахмуті.

Ще 3 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни вбили 2 мирних мешканців Донеччини, - ОВА 01

Автор: Наталя Джума
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