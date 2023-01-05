"Вагнерівці" рекрутують політичних в’язнів із Чечні, - ГУР МО

За інформацією воєнної розвідки України російська ПВК "Вагнер" почала рекрутувати в’язнів із виправних закладів чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Вербування в’язнів до лав ПВК "Вагнер" відбувається у колонії-поселенні №3 міста Аргун, а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово. З обох колоній вже "мобілізовано" понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними розвідки, співробітникам колоній вже погрожують покаранням за розголошення цієї інформації.

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