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"Вагнерівці" рекрутують політичних в’язнів із Чечні, - ГУР МО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За інформацією воєнної розвідки України російська ПВК "Вагнер" почала рекрутувати в’язнів із виправних закладів чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"Вербування в’язнів до лав ПВК "Вагнер" відбувається у колонії-поселенні №3 міста Аргун, а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово. З обох колоній вже "мобілізовано" понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за даними розвідки, співробітникам колоній вже погрожують покаранням за розголошення цієї інформації.
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показати весь коментар05.01.2023 09:29 Відповісти Мені подобається 6
Юрий Педаченко
показати весь коментар05.01.2023 09:32 Відповісти Мені подобається 6
sergej gorin
показати весь коментар05.01.2023 09:49 Відповісти Мені подобається 3
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