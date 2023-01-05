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Сьогодні на Івано-Франківщині проводитимуться військові навчання, мешканців попередили про вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навчання,військових

У четвер, 5 січня, в Івано-Франківській області лунатимуть вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Файно ! А то дехто в області забуває що в нас війна.
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05.01.2023 09:48 Відповісти
Ну-ну... Дивіться бо гуцули уже копают там де дідо казали оливу льлєти.
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05.01.2023 12:31 Відповісти
 
 