Сьогодні на Івано-Франківщині проводитимуться військові навчання, мешканців попередили про вибухи
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У четвер, 5 січня, в Івано-Франківській області лунатимуть вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.
"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться в повідомленні.
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Advokat Savchuk
показати весь коментар05.01.2023 09:48 Відповісти Мені подобається 1
Володимир Шевченко 805b5da6
показати весь коментар05.01.2023 12:31 Відповісти Мені подобається 0
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