ОК "Південь" про копання траншей у Криму: Не так там все спокійно

Російські війська мають суттєві пошкодження місць базування на Південному напрямку. Тому ворог намагається відсунутися якнайдалі від фронту. .

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Окупанти облаштовують собі суттєві рубежі оборони глибше у напрямку Криму. Напевно, саме тому їм піддуває з півострова. Не так там все спокійно. Ми просто зайвий раз нагадали, що Крим - це Україна. Ми боремось за кожен клаптик нашої землі", - зазначила Гуменюк.

За її словами, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ в Криму. Тому на півострові регулярно з'являються нові системи траншей, зокрема південніше від Армянська.

"Безперечно, росіяни вірять у силу своєї оборони, але по суті й змісту більше вірять у ЗСУ", - підсумувала Гуменюк.

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