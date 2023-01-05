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ОК "Південь" про копання траншей у Криму: Не так там все спокійно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

Російські війська мають суттєві пошкодження місць базування на Південному напрямку. Тому ворог намагається відсунутися якнайдалі від фронту. .

Про це заявила  начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Окупанти облаштовують собі суттєві рубежі оборони глибше у напрямку Криму. Напевно, саме тому їм піддуває з півострова. Не так там все спокійно. Ми просто зайвий раз нагадали, що Крим - це Україна. Ми боремось за кожен клаптик нашої землі", - зазначила Гуменюк.

За її словами, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ в Криму. Тому на півострові регулярно з'являються нові системи траншей, зокрема південніше від Армянська.

"Безперечно, росіяни вірять у силу своєї оборони, але по суті й змісту більше вірять у ЗСУ", - підсумувала Гуменюк.

Також читайте: Російські загарбники викопали траншеї на півночі Криму

Автор: Ірина Дашківська
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щоб дохлих маскалів закопувати.. ще засмердяться
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05.01.2023 10:34 Відповісти
А шо вони хотіли, їм обіцяли сонячний Крим, а виявилося щоб зігрітися і вижити треба закопутивася в землю начє той страус.
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05.01.2023 10:37 Відповісти
И превратятся окопы рашистов в их же могилы..
"Грузите апельсины бочками" сказал классик
"А чмобиков КАМАЗами" добавили в ВСУ
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05.01.2023 10:38 Відповісти
Это не оборонительное сооружение а скотомогильник для орков.
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05.01.2023 12:03 Відповісти
 
 