Окупанти обмежили виїзд із Бердянська й Мелітополя, - Центр національного спротиву

Росіяни обмежили вільне пересування на захоплених землях Запорізької області, й дозволяють виїзд з населених пунктів лише за перепустками.

Про це поінформували в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Так, за новими правилами мешканці Бердянська та Мелітополя мають отримати дозвіл в "комендатурі" на виїзд, а потім продемонструвати його на блокпості. Водночас у містах проводяться обшуки в пошуках підпілля. Також зауважимо, що в регіоні триває підготовка до мобілізації в межах "нової хвилі" призову до лав ворога", - йдеться в повідомленні.

Фактично окупанти перетворили ТОТ на "режимний об’єкт", де люди воліють часто не ходити по вулицях аби не натрапити на ворожий патруль з перевіркою. При цьому покинути об’єкт не можна.

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