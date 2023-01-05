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Окупанти розмістили на заводі "Кримський титан" війська радіаційного захисту, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

титан,кримський

На заводі "Кримський титан" в окупованому Армянську росіяни розмістили техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту ЗС РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі невідомо, чим обґрунтовано перебування останніх на захопленому підприємстві. Адже це може бути навчання чи вимоги командування окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликав мешканців Армянську тимчасово утриматися від прогулянок на відкритому повітрі.

У Центрі нагадали, що перебування військових на об’єктах хімічної промисловості є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

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Росіяни не вперше нехтують такими нормами: раніше вони розміщували військових на Запорізькій атомній станції, а також на цивільних об’єктах - у школах, дитсадках та лікарнях.

Автор: Ольга Лузан
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Це там де все поржавіло?
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05.01.2023 13:33 Відповісти
так, найбільше легені містян в 2 областях....
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05.01.2023 13:49 Відповісти
Мабуть знов готуються до якоїсь пакості.
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05.01.2023 13:53 Відповісти
Хімарс їх почув...
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05.01.2023 13:53 Відповісти
Рознесіть їх вщент. Від того Титану тільки бруд.
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05.01.2023 15:59 Відповісти
 
 