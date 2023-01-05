Минулої доби морпіхи знищили 26 окупантів та 2 міномети, - ВМС

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби, 4 грудня, морські піхотинці знищили 2 міномети та 20 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, наразі підтверджено знищення 6 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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